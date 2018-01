Loučková Kotasová (ANO): Projekty na obnovu a zachování stromořadí budou pokračovat i letos

Liberecký kraj v roce 2017 podpořil a provedl práce na rekultivaci významných alejí. Hlavním cílem bylo především zachovat jejich provozní bezpečnost, a to s důrazem na historickou, estetickou a funkční roli.

Práce v alejích byly realizovány za podpory Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Částka za ošetření vybraných míst dosáhla výše 1 714 177 Kč. Projekty na obnovu a zachování krajských stromořadí budou pokračovat i v letošním roce.

„V alejích byly pokáceny nebezpečné či neperspektivní stromy, stávající stromy byly odborně ošetřeny a na vhodných místech byly aleje dosazeny mladými stromky. Výsledkem jsou zachované esteticky, přírodně i krajinářsky cenné aleje, kterými můžete zároveň projít bez obav o svoji bezpečnost,“ uvedl Jiří Löffelmann, radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

V rámci první etapy péče o aleje, která probíhala v roce 2017, byly k rekultivaci vybrány Lipová alej „Kalvárie“ ve Cvikově, Zámecká lipová alej ve Sloupu v Čechách, stromořadí „Buďárka“ v Pasekách nad Jizerou, Duby na hrázi v oboře v Lomnici nad Popelkou či lipová alej ve Světlé pod Ještědem. Celkové náklady na ošetření těchto míst dosáhly výše 1 714 177 Kč.

Liberecký kraj se aktuálně zabývá 2. a 3. etapou péče o stromořadí. V lednu 2018 předal k realizaci alej mezi Albrechticemi u Frýdlantu a Vítkovem a jírovcové stromořadí Kamenický Šenov – Slunečná. Kácení, ošetřování stromů i dosadby nových stromků budou v obou alejích probíhat průběžně až do 31. října 2018, a to v závislosti na klimatických podmínkách a vegetačních obdobích. Ve druhé etapě byla k ošetření navržena také lipová alej u vlakového nádraží v Malé Skále. „Tento projekt však byl v rámci OPŽP schválen později, proto je zde teprve připravována soutěž na zhotovitele prací,“ vysvětlila Radka Loučková Kotasová, radní odpovědná za resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Třetí etapa projektů pracuje na rekultivaci aleje Karolíny Světlé vedoucí podél historické stezky ze Starého Dubu do Českého Dubu, zámeckou lipovou alej ve Stvolínkách a lipovou alej ve Valteřicích u Horní Branné. Podle podmínek OPŽP musí být práce na posledně jmenovaných alejích dokončeny do konce roku 2018. „U šesti výše uvedených alejí zahrnutých do 2. a 3. etapy jsou předpokládány celkové výdaje ve výši 7,8 mil. Kč, přičemž kraj očekává, že toto číslo se v rámci soutěže na dodavatele prací sníží,“ uzavřela Radka Loučková Kotasová.

autor: PV