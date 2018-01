Ministr Milek: Chtěl jsem slyšet názory těch, kterých se nákaza bezprostředně týká

Česká republika se připojila k evropské deklaraci, jejímž cílem je společné úsilí v boji proti africkému moru prasat (AMP). Informoval o tom ministr zemědělství Jiří Milek, který dnes při návštěvě Zlínska diskutoval s chovateli prasat, zemědělci, myslivci i zástupci Zlínského kraje a okresní agrární komory o opatřeních proti šíření této nemoci. Evropská komise minulý týden schválila žádost České republiky o zmenšení zamořené oblasti na méně než polovinu. Ta od 1. února nebude již zahrnovat celý okres Zlín, ale pouze jeho severní část.

„Byl jsem si prohlédnout ohradníky a odchytové klece, hlavně jsem ale chtěl slyšet názory těch, kterých se nákaza bezprostředně týká, tedy zemědělců a myslivců. Je to důležité pro to, abychom jim v boji proti nákaze afrického moru prasat mohli nabídnout efektivní pomoc,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

Postupně dnes jednal se zástupci Zlínského kraje, agrární komory a zemědělci, kteří v zamořené oblasti hospodaří. V podvečer se zúčastní semináře se členy mysliveckých sdružení a chovateli, který pořádá Státní veterinární správa.

„Díky dobré spolupráci všech zainteresovaných subjektů se daří nákazu držet na malém území, proto jsme mohli zažádat o zmenšení zamořené oblasti zhruba o 60 procent, s čímž Evropská komise souhlasila. Změna vejde v platnost od 1. února, kdy vyjde v Úředním věstníků EU a bude také zohledněna v mimořádných veterinárních opatřeních SVS,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Ministr zemědělství diskutoval v závěru minulého týdne v Berlíně o opatřeních proti AMP s evropskými rezortními kolegy. Česká republika se připojila k deklaraci, v níž se hovoří o nutnosti věnovat veškeré úsilí zabránění šíření AMP, o zaměření výzkumu na epidemiologii a vývoj vakcíny a o metodách udržitelného řízení populace divokých prasat. AMP bude i jedním z témat setkání zemí V4+4, které se bude konat tento čtvrtek v Budapešti. Ministr chce téma řešit rovněž 29. ledna na Radě ministrů v Bruselu, kde upozorní na nutnou koordinaci evropských výzkumných pracovišť a potřebu nalézt efektivní metody snižování stavu divokých prasat.

V reakci na rozšíření afrického moru prasat mimo území ohraničené pachovými a elektrickými ohradníky upravilo Ministerstvo zemědělství některá z dříve přijatých opatření. Od pátku 19. ledna dostávají lovci v zamořené oblasti, kterou je nyní celý okres Zlín za každý ulovený kus s hmotností do 50 kg 4 000 Kč, za kus nad 50 kg pak 8 000 Kč, v zóně intenzivního odlovu se zástřelné zvýšilo na 2 000 Kč za každé ulovené divoké prase. V platnosti zůstává i kompenzace pro uživatele honiteb za likvidaci prasat v asanačním podniku, a to ve výši 1 000 Kč za sele 2 000 Kč za lončáka a 3 200 Kč za dospělý kus ulovený v zamořené oblasti. Zvýšilo se i nálezné za uhynulá divoká prasata – v zamořené oblasti je nyní ve výši 5 000 Kč, v zóně intenzivního odlovu 3 000 Kč a ve zbytku republiky 2000 Kč. Od dnešního dne se do odstřelu divokých prasat znovu zapojuje i Policie ČR.

autor: PV