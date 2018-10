Piráti: Budoucí vedení Prahy - Zdeněk Hřib primátorem

. Do rady spolu s Hřibem zasednou za Piráty Adam Zábranský a Vít Šimral. Zábranský se zaměří na otázku transparentnosti a problematiky bydlení. Vít Šimral pak bude mít na starost školství, sport a vědu a výzkum.

„Vyjednávání je za námi, ale to hlavní před námi. Čekají nás náročné čtyři roky a hodně práce pro koalici a Prahu. Naštěstí máme silný tým motivovaných lidí, kteří do toho jdou naplno a jejich odbornost je pro nás zárukou úspěchu,” uvedl Hřib a dodává: „Těšíme se na spolupráci s koaličními partnery a na veškeré změny, které pro Prahu plánujeme. Společně Prahu posuneme do tohoto tisíciletí.” Nový primátor bude mít zodpovědnost, mimo jiné, za oblasti informatiky, evropských fondů a zahraničních vztahů.

„Z Prahy udělám nejvíce transparentní město České republiky. Také budu usilovat o co nejrychlejší řešení pražské bytové krize,” řekl Zábranský. Vznikající koalice v čele s Piráty se shodla na příspěvku pražským školám až do výše 1,5 miliardy korun. „Alternativní metody výuky vidíme jako hlavní konkurenční výhodu moderních škol,” vysvětluje Vít Šimral a dodává: „například chceme, aby se každý student domluvit alespoň jedním světovým jazykem.”

Podle Hřiba byl zisk primátorského křesla ze strany Pirátů logickým vyústěním výsledků voleb. Strana získala v rámci budoucí pražské koalice největší podporu mezi voliči. Hřib se chce při své práci opírat mimo jiné o zkušenosti Pirátů napříč republikou. Strana má za sebou hmatatelné výsledky ve městech, jako jsou Mariánské Lázně či Brno, kde Piráti otevřeli radnice a zapojili občany do rozhodování o městě.

„Zdeňkovi moc gratuluji. Věřím, že zvládne všechny výzvy, které ho na jeho primátorské cestě potkají. Je to člověk s výbornými manažerskými schopnostmi a bohatými zkušenostmi, i proto jsem ho podporoval již od počátku jeho kandidatúry na primátora. Navíc má za sebou podporu ze strany koaličních partnerů, širokého týmu odborníků. Zdeňkovi a koaličním partnerům přeji píli, pokoru, otevřenost a také odvahu,” řekl předseda České pirátské strany Ivan Bartoš.

Medailonky Zdeňka Hřiba, Adama Zábranského a Víta Šimrala

Zdeněk Hřib je manažer a informatik. Pochází z rodiny architektů. Jeho otec projektoval rekonstrukci České národní banky v Praze. Sám se rozhodl pro lékařskou dráhu a po dokončení studia na lékařské fakultě v Praze se věnuje vědeckému výzkumu kvality a efektivity veřejných služeb. O osudu naprosté většiny pacientů totiž nerozhoduje dostupnost nejmodernějších přístrojů. Je to celková atmosféra procesu léčení, složená z lidí, techniky, prostředí a okolí, které jim dá sílu k uzdravení. Tyto zkušenosti chce přenést i na hl. m. Prahu.

Dalšími Piráty v radě budou Vít Šimral a Adam Zábranský. Zábranský byl pirátským zastupitelem od roku 2014, kde se věnoval územnímu plánování, protikorupčním opatřením a rozkrývání řady pražských kauz – například odměn vedení dceřiných firem městských společností nebo odměn Radmily Kleslové v Českých drahách. Nyní bude radním pro bydlení a transparentnost.

Vít Šimral, který se u Pirátů dlouhodobě věnuje sociálním tématům, se stane radním pro oblast školství a sportu. Šimral v minulosti působil jako tzv. „stínový zastupitel“ a zabývá se mj. otázkami financování politiky a transparentního propojení politiky a businessu. Vystudoval politologii, historii, právo, historickou sociologii a ekonometrii na univerzitách v Brně, Praze, Leicesteru a v Lucce. Akademicky se specializuje na otázky financování politiky, transparentního propojení politiky a businessu a business intelligence. V současnosti působí jako postdoktorand na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci a na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

