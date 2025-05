„Den, kdy skončila hrůzovláda.“ Prezident vyhlásil volby. Už je rušno

Prezident Petr Pavel v pondělí rozhodl, že volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října 2025. Oznámil to odbor komunikace Kanceláře prezidenta republiky. Termín odpovídá nejzazšímu možnému datu, kdy mohly být volby vyhlášeny.

Začíná oficiální kampaň

Vyhlášením voleb se podle zákona oficiálně otevírá prostor pro volební kampaň. Politické strany a hnutí musejí podat své kandidátní listiny nejpozději do 29. července. O jejich registraci rozhodnou krajské úřady, a to do 15. srpna.

Ministerstvo vnitra na sociální síti uvedlo, že letošní sněmovní volby přinesou dvě významné novinky. Poprvé bude možné se ve volební místnosti prokázat elektronickou občankou v mobilním telefonu. A poprvé také budou moci Češi žijící v zahraničí volit korespondenčně – pokud se nejpozději do 24. srpna přihlásí do voličských seznamů vedených zastupitelskými úřady.

K tomu ministerstvo zveřejnilo informační video, které shrnuje základní informace k letošním volbám.

Prezident @prezidentpavel dnes oznámil termín sněmovních voleb – konat se budou v pátek 3. října a sobotu 4. října. Ze zákona pak platí, že k vyhlášení voleb dojde publikací rozhodnutí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Letos nás ve volbách do @snemovna čekají dvě…



Letos nás ve volbách do @snemovna čekají dvě…

Na vyhlášení termínu voleb na sociální síti X už reagují i někteří politici.

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, známý také jako blogger Vidlák, napsal na sociální síti: „Tak se nám rozvědčík na Hradě konečně rozhoupal a vyhlásil termín voleb na první říjnový víkend. Pak z toho uděláme nový státní svátek – den, kdy skončila hrůzovláda,“ napsal na sociální síti X.

Tak se nám rozvědčík na Hradě konečně rozhoupal a vyhlásil termín voleb na první říjnový víkend.

Pak z toho uděláme nový státní svátek. Den kdy skončila hrůzovláda @P_Fiala .@Hnuti_STACILO pic.twitter.com/kxa8ZcH662 — VidlakovyKydy (@VidlakovyKydy) May 13, 2025

Opoziční poslanec z hnutí ANO Patrik Nacher ve svém komentáři upozornil na důležitou časovou souvislost: načasování každopádně přináší jednu zásadní souvislost. Stávající vláda musí do 30. září předložit Poslanecké sněmovně návrh zákona o státním rozpočtu, obecně označovaného za nejdůležitější zákon roku na rok 2026. Veřejnost tak bude mít možnost seznámit se s ostrými rozpočtovými záměry úřadující vlády ještě předtím, než se vydá hodit své hlasy do volební urny.“

Připomněl v této souvislosti postup vlády v roce 2024: když byly volby do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu 20. a 21. září, vláda návrh rozpočtu na letošní rok schválila a předložila Sněmovně až několik dní poté. „Podotýkám, že návrh následně odborníci v čele s NRR zkritizovali za nerespektování principů reálnosti a úplnosti a jeho negativní vliv na kvalitu rozpočtového procesu,“ napsal Patrik Nacher.

Psali jsme: „Fiala zmanipuluje volby, ne Kreml.“ Unikla data. Strach Čechů má dohru

A uzavírá s narážkou na ministra financí: „To, jaká ‚rozpočtová kouzla‘ aplikuje ministr financí Zbyněk ‚Copperfield‘ Stanjura při zpracovávání letošního návrhu relevantního zákona, zůstává otázkou. Troufnu si však říci, že z pohledu informovanosti a transparentnosti je pro veřejnost nepochybně dobrou zprávou, že finální návrh a jeho následné rozbory ze strany odborníků spatří světlo světa ještě před nejdůležitějšími volbami v zemi. A ministra Stanjuru tato skutečnost třeba nakonec přiměje i k přehodnocení jeho přístupu k tvorbě návrhu státního rozpočtu, který se v posledních letech vyznačoval vším možným, nikoliv však právě transparentností, srozumitelností či reálností.“

Termín voleb vyhlášený prezidentem republiky Pavlem ctí všechna ústavní i zákonná pravidla, není proto důvod s ním jakkoliv polemizovat. O budoucím směřování naší země budou občané rozhodovat 3. a 4. října letošního roku.

Načasování každopádně přináší jednu zásadní…



Načasování každopádně přináší jednu zásadní… — Patrik Nacher (@PatrikNacher) May 13, 2025

Předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib přivítal včasné oznámení termínu voleb. Ve svém vyjádření zdůraznil praktický přínos pro organizaci hlasování: „Jsem rád, že pan prezident termín voleb vyhlásil, zejména kvůli členům okrskových volebních komisí. Tito ‚dělníci demokracie‘ si musejí naplánovat své soukromé záležitosti v dostatečném předstihu tak, aby mohli být na místě po celou dobu trvání voleb. Není to práce významně honorovaná, nicméně pro zajištění regulérnosti voleb je naprosto zásadní.“

Pod příspěvkem předsedy Pirátské strany se v komentářích objevila i ostrá kritika. Někteří uživatelé se ptali, zda „nás má Hřib za idioty“, a vyjádřili názor, že Piráti z nastavení volební kampaně spíše těží a že jejich zdůvodnění působí jako zastírání vlastního zájmu. „Výdaje na kampaň se počítají od vyhlášení voleb. Čím později, tím je to výhodnější pro bohatší strany, čím dříve, tím je to výhodnější po chudší strany, jako jsou Piráti,“ napsal diskutér.

Máte lidi za idioty? Výdaje na kampaň se počítají od vyhlášení voleb.

Čím později, tím je to výhodnější pro bohatší strany, čím dříve, tím je to výhodnější po chudší strany jako jsou Piráti. — hurikán (@hurika_n) May 13, 2025

Místopředseda TOP 09 a senátor Tomáš Czernin vyzval voliče k setkání s představiteli koalice SPOLU: „Do voleb zbývá přesně 143 dnů. Máte jejich termín už v kalendáři stejně jako já? Kde se ještě do prázdnin spolu potkáme?“

Místopředseda hnutí STAN Jan Lacina přivítal termín vyhlášení voleb s optimismem a sebevědomím: „Prezident vyhlásil termín sněmovních voleb. V hnutí STAN je dobrá nálada, náš tým funguje jako dobře promazaný stroj. Na volby se těšíme a chystáme se na nejlepší výsledek, jaký jsme kdy udělali,“ uvedl.

???Do voleb zbývá přesně 143 dnů.

Máte jejich termín už v kalendáři stejně jako já?



Kde se ještě do prázdnin spolu potkáme? ??https://t.co/21UpQ1Ik0w pic.twitter.com/Bz5GsagXCQ — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) May 13, 2025

Bývalý předseda Strany nezávislosti České republiky František Matějka už současné vládě předpovídá nelibou budoucnost a očekává „brutální kampaň“: „Prezident Petr Pavel vyhlásil termín voleb do Sněmovny. Volby budou 3. a 4. října. Za 145 dní ode dneška bude hotovo. Už jen 145 dní ukrajinské a bruselské vlády Petra Fialy, Víta Rakušana, Jana Lipavského, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Martina Dvořáka, Marka Ženíška a pár dalších nebo role předsedkyně Sněmovny pro Markétu Pekarovou Adamovou. Po těch 145 dnech přestanou škodit, někteří z nich začnou balit do opozičních lavic, někteří skončí úplně a všichni budou čekat na předání svých kanceláří členům nové české vlády. A do té doby? Do té doby už to nějak přežijeme a budeme si užívat šílenou a brutální kampaň, která tu ještě nebyla. Těšíte se? Já moc,“ uvedl.

?? Prezident Petr Pavel vyhlásil termín voleb do sněmovny. Volby budou 3. a 4. října. Za 145 dní ode dneška bude hotovo. Už jen 145 dní ukrajinské a bruselské vlády Petra Fialy, Víta Rakušana, Jana Lipavského, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Martina Dvořáka, Marka Ženíška a pár… pic.twitter.com/RsSk6Cu1dT — František Matějka (@Matejka1970) May 13, 2025

Podle aktuálních volebních průzkumů si největší podporu stále udržuje opoziční hnutí ANO. Většina agentur mu dlouhodobě přisuzuje výrazný náskok před ostatními stranami. Například podle nejnovějšího exkluzivního předvolebního modelu agentury STEM pro CNN Prima NEWS by obsadilo první místo, ale získalo by svůj výsledek 30,7 %. Druhá by skončila současná vládní koalice Spolu, která by získala 20,2 procenta hlasů. Třetí by byla SPD, která kandiduje s podporou Trikolory, PRO a Svobodných. Volilo by ji 12,6 procenta voličů.

Dostali by se také Starostové (10 %,) Piráti (6,6) a Stačilo! (6,5 %). Naopak Motoristé sobě by se do Sněmovny ani podle tohoto průzkumu nedostali. Nutno ale podotknout, že podle průzkumů jiných agentur by Motoristé do Sněmovny vstoupili.

Prezident Pavel loni na podzim v rozhovoru pro deník Blesk řekl, že bude po sněmovních volbách respektovat vůli voličů. Sestavením vlády proto pověří toho, kdo bude mít šanci složit kabinet s podporou Poslanecké sněmovny.

