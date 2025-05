Ministr Jurečka: Nevidím důvod takové lidi podporovat stejně jako ty, kteří se snaží

Jsou různé rodiny. V některých rodiče pracují a posílají své děti do školy. Dávají jim tím dobrý osobní příklad a jednu z nejdůležitějších věcí na start do života, kterou je vzdělání. Jsou také zranitelné rodiny jako samoživitelky s opravdu malými dětmi nebo lidé se zdravotním postižením. Takovým ReVize dávek pomůže a zjednoduší jim vyřizování pomoci. Pak jsou ale také rodiny, kde rodiče nepracují, přestože mohou, nebo ještě hůř kašlou i na budoucnost svých dětí a neposílají je do školy. Fakt nevidím důvod takové lidi podporovat stejně jako ty, kteří se snaží nebo si sami pomoci opravdu nemohou. Proto ReVizí dávek měníme sociální systém tak, aby se vyplatilo pracovat a sociální systém k tomu lidi motivoval. Považuji to za naprosto správné a mělo to tak být už dávno, ale nikdo před námi neměl odvahu tuto reformu prosadit.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky