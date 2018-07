Piráti a Starostové představili společnou kandidátku pro komunální volby v Olomouci

Ve středu 11. července představily Česká pirátská strana a hnutí Starostové a nezávislí společnou kandidátku pro říjnové komunální volby v Olomouci, která ponese název Piráti a Starostové. Ústředí heslo kampaně je „Jdeme na to čistě a odvážně!“.

Obě strany tak navázaly na květnovou tiskovou konferenci, na které oznámily záměr společně kandidovat a usednout v zastupitelských lavicích na olomouckém magistrátu.

Lídrem kandidátky je vysokoškolský učitel Hynek Melichar z Univerzity Palackého, který je členem České pirátské strany. Za ním na druhém místě následuje zástupce hnutí STAN a ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého Josef Suchánek. Za nimi následuje 43 osobností z různých sfér profesního života.

Hynek Melichar pracuje jako vysokoškolský učitel na Katedře politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého. Absolvoval několik odborných stáží v zahraničí a má přehled o tom jak funguje politika u nás doma, ale i venku. Dlouhodobě se zabývá vzděláváním a propojováním univerzit a praxe. Hovoří plynně anglicky a domluví se i francouzsky a italsky. Je členem České pirátské strany. V olomouckém zastupitelstvu chce především dohlédnout na průhledné nakládání s veřejnými penězi. Mezi jeho koníčky patří cestování, geocaching, deskové hry, fotografování, divadlo, fotbal nebo kolo.

Josef Suchánek je úspěšný manažer, který má zkušenosti s řízením několika velkých firem a organizací, mezi nimi například velkoobchodní prodejny Makro ČR nebo Vltava Stores. V současné době pracuje jako ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého. Dlouhodobě se zabývá řízením lidí a projektů. Hovoří dobře anglicky. Je nominantem hnutí Starostové a nezávislí. Do komunální politiky ho přivedlo přání posouvat věci vpřed a pomáhat měnit Olomouc k lepšímu. Mezi jeho koníčky patří chalupaření, včelaření, příroda, sport a hudba.

Strany k obsazení kandidátky přistupovaly jako dva rovnocenní partneři. Zástupci obou stran se na kandidátce pravidelně střídají. Na kandidátce se nachází pestrá škála 45 osobností, která je schopna v případě zvolení okamžitě vykonávat profesionální správu města. Kandidáti a kandidátky pochází z různých oblastí lidského působení a jsou tak schopni do olomoucké politiky přinést nové poznatky a celkově ji tak obohatit. Jsou mezi nimi například podnikatelé, řemeslníci, učitelé, manažeři, vědečtí pracovníci, hudebníci, lékaři, nebo sportovci. Průměrný věk kandidátů je 38 let. Nejmladšímu kandidátovi je 22 let, nejstaršímu 66.

Jak dodává lídr Hynek Melichar: „Společná kandidátka Pirátů a Starostů pro komunální volby v Olomouci vznikla zcela přirozeně a nekonfliktně na základě primárních voleb a vzájemné dohody. Nikdo si nemusel svou pozici kupovat, jak se občas děje v jiných stranách. Kandidátní listina představuje 45 různých osobností s množstvím zkušeností a odborností v řadě oblastí. Jsou zde zastoupeni odborníci z Univerzity Palackého, učitelé, sociální pracovníci, ale i úspěšní manažeři, ředitelé a podnikatelé, aktivní občané, které spojuje vůle měnit věci k lepšímu. Tato silná a dohromady lidsky výborně fungující sestava je skvěle připravená podílet se na rozumnějším a transparentnějším fungování olomoucké radnice a magistrátu.“

A podobně se vyjadřuje i Josef Suchánek: „Kandidáti koalice Piráti a Starostové jsou přesně takoví, jaká je celá koalice. Až na malé výjimky jsme "politicky mladí", bez předsudků, bez klientelistických "vazeb", otevření a připravení dělat věci jinak. Zároveň s podporou velké zkušenosti svých stran na celostátní úrovni. Věkovým rozptylem 22-66 tedy odpovídáme vzorku dospělé populace. Široké zaměření a odbornost kandidátů se zastoupením studentů, manažerů, podnikatelů, učitelů, lékařů, právníků, obchodníků, analytiků, programátorů, hudebníků a dokonce i stopařů je příslibem toho, že budeme schopni uchopit různá témata důležitá pro Olomouc a její obyvatele.“

Kompletní seznam kandidátů stejně jako volební program koalice je k dispozici na webové stránce www.pirati-starostove.cz. Prezentace všech kandidátů také probíhá postupně na sociálních sítích.

Kandidáti a kandidátky se rovněž pravidelně účastní kontaktní kampaně, která probíhá postupně po všech městských částech Olomouce a kde se kandidáti voličům představují osobně.

