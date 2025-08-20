Pošarová (SPD): Lidé chtějí bydlet, ale stát jim hází klacky pod nohy

20.08.2025 13:05 | Komentář

Bydlení je základní životní potřeba. Není to luxus, ale právo každého slušného člověka.

Pošarová (SPD): Lidé chtějí bydlet, ale stát jim hází klacky pod nohy
Foto: archiv MP
Popisek: Marie Pošarová, poslankyně SPD

Jenže realita je dnes úplně jiná. Mladí lidé nemají šanci dosáhnout na vlastní (a teď už ani na nájemní) byt, rodiny si berou hypotéky na celý život (pokud na ně náhodou dosáhnou) - a nájmy rostou takovým tempem, že z nich mnozí sotva zaplatí další měsíc.

A když už se někdo rozhodne postavit si dům, narazí na neprůhledné a zdlouhavé stavební řízení, které navíc od loňského července ještě více zkomplikovala státem zavedená digitalizace v pirátském podání.

Takzvaný Portál stavebníka měl lidem pomoci. Měl všechno zjednodušit a zrychlit. Místo toho přinesl zmatek, nefunkčnost a frustraci.

Mnohé stavební úřady nebyly na nový systém připravené, úředníci nevěděli, jak v něm pracovat, a občané se neměli na koho obrátit. A tak teď lidé čekají týdny, někdy měsíce či roky, jen aby vůbec mohli začít stavět.

Výstavba se proto zpomaluje, ceny nemovitostí a stavebních prací rostou a dostupnost bydlení se ještě víc vzdaluje. Dnes už je to spíš pojem z říše sci-fi.

Tohle není digitalizace, to je sabotáž zdravého rozumu.

Řešení přitom existují – jen se musí chtít. Stavební řízení má být jednoduché, srozumitelné a hlavně funkční. Lidé musí mít možnost vyřídit si své záležitosti i jinak než přes jeden jediný nefunkční portál.

A stát má konečně začít podporovat dostupné bydlení – ne o něm jen mluvit. Například zavést výhodné půjčky pro mladé, stavět cenově dostupné byty nebo využit pozemky ve vlastnictví státu na (nejen družstevní) výstavbu.

To jsou konkrétní kroky, které by mohly lidem skutečně pomoci.

Běžní lidé chtějí jediné – mít kde bydlet. 

A je povinností státu jim v tom nebránit.

Ing. Marie Pošarová

  • SPD
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Pošarová (SPD): Západ na kolenou
Pošarová (SPD): Emisní povolenky ETS 2. Jak nás chtějí zlomit
Pošarová (SPD): Vládo, probuď se! Český průmysl umírá
Pošarová (SPD): Přestaňme být kolonií zahraničních potravinových řetězců

Článek byl převzat z Profilu Ing. Marie Pošarová

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

SPD , Pošarová

autor: PV

Dobrý den.

Mám jeden jediný dotaz, proč nechcete referendum? Bojíte se ho?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Když má váš partner problém zůstat tvrdýKdyž má váš partner problém zůstat tvrdý Kouření elektronických cigaret v těhotenství mění obličej dítěteKouření elektronických cigaret v těhotenství mění obličej dítěte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vojtěch (ANO): Setkal jsem se s mladým praktickým lékařem

15:05 Vojtěch (ANO): Setkal jsem se s mladým praktickým lékařem

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výletu v okolí Chýnova.