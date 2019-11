Richterová (Piráti): Stabilní financování péče o děti je to hlavní, po čem rodiny volají

Dobrý den již dnes poněkolikáté.

Já bych ráda za pirátský klub řekla, že podpoříme ten kompromisní pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského. Počítali jsme si ty částky. Domníváme se, že to je nějaká ta střední cesta. Zůstává tam hranice, není to neomezené stoupání, ale je to přece jen zase to vyjádření toho, že mateřská, peněžitá podpora v mateřství, má nějakým způsobem více reflektovat, jaký byl předchozí příjem, že to je pojistná dávka.

Na druhou stranu chceme, aby tady jasně zaznělo, že to, co skutečně potřebujeme, to, co je skutečně ta hlavní podpora rodin, jsou dětské skupiny. Ten zákon je zaparkovaný a přitom stabilní financování péče o děti, předškolní děti i ještě o něco menší děti je právě to hlavní, po čem rodiny volají, co se v seriózních studiích, statisticky významných zjištěních ukazuje jako základ pro to, aby vzdělanější ženy chtěly mít více dětí. Takže chceme-li skutečně něco udělat pro nárůst porodnosti, vyzývám tady přítomné vládní strany, aby nelenily a jednak podpořily zákon o dětských skupinách, aby tam bylo stabilní financování, a za druhé, aby samozřejmě měly lepší podmínky i stávající mateřské školky, kde přehnaný počet dětí na typicky jednu paní učitelku. Tolik stanovisko k tomuto tématu za náš klub stručně.

Děkuji.

PhDr. Olga Richterová Piráti



