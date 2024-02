Senátor Hilšer: Mnichovanství už se Evropě jednou nevyplatilo

reklama

Ukrajina už dva roky statečně vzdoruje neslýchané ruské vojenské agresi na celém svém území. Jsem přesvědčen, že se ubrání. Nezapomínejme, že pochybnosti, černé scénáře a zprávy o nevyčerpatelných ruských schopnostech jsou mimo jiné součástí ruské informační války.

Západ včetně Česka Ukrajinu už dva roky podporuje váhavě a pomalu. Všechny zbraňové dodávky docházejí na frontu dlouhé měsíce potom, co jsou hlasitě oznámeny a „oslaveny“ v médiích. Je to ostuda a osudová chyba. Vojenské a finanční prostředky poskytnuté k porážce Ruska nejsou pomocí Ukrajině, ale investicí do porážky nejnebezpečnějšího agresora od druhé světové války. Investicí do vlastní bezpečnosti i do budoucnosti a prosperity Evropy.

Každá západní vláda by měla být schopna uvažovat za horizont svého aktuálního mandátu, překonat výmluvy na „únavu“ a prokázat prozíravost a odhodlání. Válka se nevede na sociálních sítích, ale na frontě, kde každý den umírají nevinní lidé. Mnichovanství už se Evropě jednou nevyplatilo.

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



