Senátor Horník: Koronavirová krize není nic jiného než strašení občanů

Je třeba si uvědomit, že stavebně tato budova je schopna přenášet zvuk, to, co oni si tam řeknou, tak tady je přes ty klenby slyšet skoro doslova. Takže já se vrátím k tématu. My jsme 30 let budovali na rakouské a na německé hranici, kde byla tzv. železná opona, normální vztahy. Dnes tam ty normální vztahy jsou nastavené. To, k čemu došlo, tak se najednou ze dne na den všechno zastavilo. Stojí nám obrovská firma, na kterou jsou navázané další stovky firem, jako je automobilka Škoda. Obchod mezi dodavatelskými firmami v ČR, které dělají automobilový průmysl, zásobují fabriky typu VW, Porsche ve Stuttgartu a Mercedes, to je na takové úzké vazbě, že když vstoupila pravidla teď v úterý znova, tak na hranicích se začaly tvořit obrovské, ale obrovské fronty. U nás v pohraničí, Pomezí, včera osobně jsem byl, Hora Sv. Šebestiána, bylo to zdůvodněné tím, že policisté odkláněli z D8, protože tam to bylo úplně tragické. To jsme přece všichni věděli, že po svátcích ty kamiony vyjedou. Vláda nemá asi v rámci toho nouzového stavu scénáře, jak tomu předejít, když udělá nějaké opatření, tak musí posílit lidmi nebo musí dělat něco, aby k této situaci nedošlo. Zřejmě to nastane zase zítra, až se budou vracet ty kamiony.

Já bych tady chtěl požádat, po 30 dnech, doopravdy, konejte! Naše pohraničí je úzce svázáno s pohraničím. Já teď budu mluvit konkrétně za Karlovarský kraj. S Bavorskem, s Durynskem a se Saskem. Je třeba jednat v rámci EU samozřejmě s vládou německou, ale my nesmíme zapomínat, že oni mají samostatné země, svobodné země, a to je Sasko, Durynsko a Bavorsko. Karlovarský kraj se de facto zastavil. Největší firma, která poskytuje lázeňské pobyty v ČR, Imperial, skončila. Zavřela na rok své léčebné lázně, propustila 300 lidí. Takhle se to děje ale obdobně u dalších lázeňských domů. Ale samozřejmě i u hoteliérů. Všichni chápeme ona opatření, na druhou stranu je třeba tato opatření korigovat, to už tady kolegové řekli, s těmi, které jsou za hranicemi, protože jinak se nám naše hospodářství a zejména v postižených regionech, což tedy je Karlovarský kraj a Ústecký, když vezmu tu severozápadní hranici, tak pokud tam neuděláte mimořádné opatření, aby se nám to znova rozjelo, aby se nám rozjel turistický ruch, tak mám dojem, že ty škody budou tak obrovské, že budou dosahovat celorepublikově všeobecně k 1 bilionu korun. A to je hrozné číslo! Takže já žádám paní ministryni, aby přenesla na předsedu vlády, aby si uvědomil konečně už vážnost situace, aby přestalo strašení této republiky, jejích občanů, protože koronavirová krize není nic jiného než strašení občanů. Mnozí politici toho využívají, Česká televize, když si pustíte ČT24, není o ničem jiném než o COVID-19. Já si nepamatuji, a že jsme měli chřipkové epidemie, kde zemřely stovky stovky lidí, 1500 lidí za rok třeba... My jsme se s tím naučili žít. My jsme s žádnými rouškami nechodili. Lidé v ordinacích na sebe prskali. Bohužel to bylo špatně. Ale možná z toho bude ponaučení, že do budoucna už nebude ostuda nosit roušky, jako tomu je na Tchaj-wanu nebo jako tomu je v Japonsku.

Takže já chci poprosit paní ministryni, aby toto všechno přenesla na pana premiéra, aby ČR neprohrála ten konkurenční boj, který máme v rámci EU. To bude hrozně důležité, řekl to tady pan předseda výboru Hampl. My budeme odpovědni za to, nebo vláda, jestli se nám podaří nastartovat v rámci evropského společenství náš stát tak, abychom se mohli velmi rychle vrátit do nějakého možná omezeného normálu, ale aby nám začalo všechno fungovat, protože jinak se na nás ti partneři na hranicích začnou dívat úplně jinak, jako na nespolehlivého partnera. A poprosím vládu, ať přestane strašit českou populaci COVID-19. Je to nemoc, je nepříjemná, podařilo se, to je třeba poděkovat vládě, těmi prvotními opatřeními zastavit šíření, ale na druhou stranu musíme se vrátit do normálu, hledejme cesty, jak se do toho normálu dostat, a zrovna hranice jako takové jsou v této věci hrozně důležité, protože přes ně plyne obrovský export, já mám dojem, že do Německa je to 60 % našeho vývozu v rámci EU.

Takže důrazně chci poprosit, skončeme se strašením, vraťme občany do normálního stavu. Je to nemoc, kterou nemám zvládnutou, nemáme vakcínu, ale ten strach, který já vidím všude přítomný, tak skončeme s tím, já se obrátím i na generálního ředitele České televize, aby začal vysílat pozitivní věci taky, které se nezastavily. Obce fungují. Co jsem se bohužel včera dozvěděl, dodnes nemáme, a to by možná taky mohla udělat vláda, aby obcím dala vědět, já poprosím kolegy...

Děkuji. My jsme požádali, já osobně, hejtmana Karlovarského kraje Kubise, jestli by mi mohl dát na vědomí mapu jednotlivých obcí, kolik je tam případů, kteří jsou nakažení, kolik tam je případně úmrtí a kolik je tam evidovaných osob v karanténě. To se mi nepodařilo dosáhnout z důvodu jeho obav, že by lidé, kteří jsou nakaženi, že by mohli na ně ostatní lidé pohlížet seshora, odstrkovat je apod. Ale já jsem nechtěl jména, já jsem chtěl vědět, jestli v Ostrově-městě, které má 17 tisíc obyvatel, jestli jsou tam 3, 4, nebo dokonce žádný infikovaný. Tyto informace jsem dodnes neobdržel, včera jsem se dozvěděl, že Jihočeský kraj, tam si to natvrdo ty obce vybojovaly, jestli to teď dobře interpretuji, tak krajská hygienická stanice každý den přes asi KOPIS Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje odesílá, každý den dostávají informace, jak se situace mění, z čehož si už můžeme udělat i křivku, dokonce i tu křivku by oni mohli dělat. Já chci poprosit, ta nevědomost, ta vytváří ten strach. Takže, starostové, žádáme, aby krajské hygienické stanice nám tato data posílaly, když nám to nebudou posílat každý den jako v Jihočeském kraji, tak to, prosím vás, dělejte aspoň jednou týdně, ať víme, na čem jsme. Já vím, že v sousedním Breitenbrunnu je 6 lidí nakažených koronavirem. Já vím, jak je to v Sasku, ale já nevím, jak je to v ČR. Opusťme strach konečně, paní ministryně, a vyřiďte to, prosím vás, panu Babišovi, ať už se strachem nepracuje. Děkuji.

