Udženija (ODS): Zákulisních her "na přetahovanou o pražského primátora" se nezúčastníme

"Nikdy neděláme politiku za každou cenu proti někomu. Naše politika je ve prospěch programu a toho, co jsme slíbili voličům. To je podle mne poctivá politika."

To jsou slova našeho předsedy Petr Fiala a já je jako 1. místopředsedkyně podepisuji. To je také jeden z důvodů, proč se zastupitelský klub ODS v Praze nebude účastnit zákulisních her "na přetahovanou o pražského primátora".

Piráti, hnutí Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu se rozhodli, že obejdou pražského vítěze voleb ODS Praha. Nelíbí se nám to, ale je to politická realita a takové věci se v politice dějí.

Pokud takovou koalici složí, budeme tvrdou, pracovitou i konstruktivní opozicí. Z pozice vítěze voleb budeme prosazovat svůj program, na základě kterého jsme v Praze volby vyhráli.

V případě, že se ostatní umoudří a začnou jednat racionálně ve prospěch Pražanů a ne jen ve prospěch svých křesel a osobních ambicí, tak jsme vždy připraveni usednout k jednacímu stolu.

