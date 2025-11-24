ČSÚ: Důvěra spotřebitelů v ekonomiku dále roste, podnikatelů nikoliv

V listopadu se důvěra v ekonomiku zvýšila pouze v obchodě (+1,4 bodu). Naproti tomu se meziměsíčně snížila ve stavebnictví (-7,7 bodu), průmyslu (-6,6 bodu) a mírně i ve vybraných odvětvích služeb (-0,6 bodu).
„Důvěra podnikatelů v ekonomiku po třech měsících opět klesla pod svůj dlouhodobý průměr. K tomuto výsledku přispěla řada faktorů, zejména výrazné zhoršení očekávané dynamiky průmyslové výroby a snížení očekávaného počtu nově přijímaných pracovníků ve stavebnictví,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 4,3 bodu na hodnotu 111,7. V listopadu převažoval podíl spotřebitelů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zlepšení celkové ekonomické situace v Česku. V meziměsíčním srovnání se zvýšil podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích dvanácti měsících. Zároveň se snížil podíl respondentů, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci hůře, než tomu bylo v předchozích dvanácti měsících. Počet respondentů, kteří neplánují v příštích dvanácti měsících pořizovat velké nákupy, se mírně snížil.
„Růst důvěry spotřebitelů v ekonomiku pokračoval i v listopadu, kdy hodnota indikátoru důvěry vystoupala na nejvyšší úroveň za uplynulých šest let. Domácnosti zlepšily hodnocení ve všech ukazatelích vstupujících do souhrnného indikátoru. Zlepšení hospodářské situace v Česku v následujících 12 měsících dokonce očekávalo poprvé od října 2018 více respondentů než její zhoršení,“ sdělila Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva