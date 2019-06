Výborný (KDU-ČSL): Stokrát nic umořilo vola

Vláda slíbila poskytnout dvě miliardy korun na dofinancování sociálních služeb. Právě lidovci od začátku poukazovali na nekompetentnost obou ministryň se dohodnout na tom, kde najdou peníze pro poskytovatele sociálních služeb.

„Stokrát nic umořilo vola. Vítám, že jsme dostali od vlády a obou ministryň ujištění, že potřebná částka dvou miliard korun na dofinancování sociálních služeb bude zaslána,“ řekl na úvod Výborný.

Podle Výborného měla být vyřešena celá věc už v lednu. „Je velmi trapné, že klienti a poskytovatelé tady byli půlroku v nejistotě a nevěděli, jak to bude s financováním tento rok. Je to něco, co si zaslouží omluvu,“ zkritizoval postup vlády v celé situaci Výborný.

Poslance Víta Kaňkovského zarazilo nedůstojné přetahování o peníze na sociální služby mezi ministryní Alenou Schillerovou a ministryní Janou Maláčovou. „To jak dneska prezentovaly dohodu obě ministryně, mi přišlo nepatřičné. Nicméně jsme rádi, že nakonec náš tlak přinesl alespoň částečný úspěch,“ dodal.

