„Bojí se, co by se provalilo.“ Trump proto dostal od média 335 milionů

Současný nájemník Bílého domu se na podzim loňského roku pustil do křížku s televizí CBS News. Kvůli sestříhanému rozhovoru s jeho prezidentskou protikandidátkou Kamalou Harrisovou. Trump televizi zažaloval s tím, že sestříhaný rozhovor mohl nežádoucím způsobem ovlivnit volby.

Jak připomněl i server ParlamentníListy.cz, jednalo se o téma Izrael. Moderátor se Harrisové zeptal, zda USA nemají žádný vliv na Benjamina Netanjahua, izraelského premiéra, který vede válku vůči Pásmu Gazy a tehdy proti Libanonu. V původní verzi říká Harrisová: „Pomoc, kterou jsme Izraeli poskytli, mu umožnila bránit se proti 200 balistickým raketám, které byly určeny právě k útoku na Izrael a izraelský lid. A když se zamyslíme nad hrozbou, kterou představuje Hamás, Hizballáh, Írán, myslím, že je bezpochyby naší povinností udělat vše, co můžeme, abychom Izraeli umožnili bránit se proti těmto druhům útoků.

Na to Whitaker odpovídá: „Ale vypadá to, že Netanjahu neposlouchá.“ Na což Harrisová zdráhavě odpověděla: „No, Bille, naše práce vyústila v řadu pohybů v tomto regionu ze strany Izraele, které byly do značné míry vyvolány mnoha věcmi, včetně našeho prosazování toho, co se musí v regionu stát.“

V konečné verzi rozhovoru ale Kamala Harrisová odpovídá mnohem jistěji a také jsou její odpovědi kratší. Na první otázku odpovídá: „Naše diplomatická práce s izraelským vedením je neustálou snahou o vyjasnění našich zásad.“ A na druhou: „Nepřestaneme usilovat o to, co je nezbytné, aby Spojené státy jasně vyjádřily svůj postoj k nutnosti ukončit tuto válku.“ Tato verze byla i na stránkách CBS.

Podle agentury Reuters teď celý spor skončil dohodou, ve které se majitel televize, společnost Paramount, dohodla s Trumpem, že mu vplatí 16 milionů dolarů, v přepočtu asi 335 milionů korun a ještě 120 tisíc navrch.

Trump v říjnu 2024 podal žalobu na CBS ve výši 10 miliard dolarů. V pozměněné žalobě podané v únoru Trump zvýšil svůj nárok na odškodnění na 20 miliard dolarů. Žaloba byla podána u federálního soudu v Texasu. CBS dříve uvedla, že žaloba je „zcela bezdůvodná“ a požádala soudce o zamítnutí případu.

Agentura Reuters připomněla, že k urovnání sporu dochází v době, kdy se Paramount připravuje na fúzi se společností Skydance Media v hodnotě 8,4 miliardy dolarů, která bude vyžadovat schválení Federální komunikační komise USA.

Během kampaně v loňském roce Trump pohrozil, že v případě zvolení odebere CBS vysílací licenci.

Komentátor Stephen L. Miller uzavření dohody okomentoval na sociální síti X. Má tušení, že k dohodě a vyplacení vysoké částky je, že kdyby došlo k vyšetřování, tak by na CBS praskly mnohem horší věci, než je úprava rozhovoru.

„Důvodem, proč se stále vyrovnávají, není jejich kapitulace. Je to proto, že tyto mediální společnosti vědí, že to, co vyjde najevo při vyšetřování (e-maily, textové zprávy jako v případě Tappera a CNN), je škodlivější. … Skutečnost, že velké národní mediální sítě urovnávají soudní spory ještě předtím, než k vyšetřování dojde, by měla být velkou nápovědou, co se v jejich odvětví děje,“ poznamenal podcaster.

