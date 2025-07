„Se*u na to!“ Lidé se bouří proti registraci k ČT a ČRo

V pondělí 30. června, kdy byl poslední možný den určený k povinným registracím, podle zkušenosti mnohých web nefungoval, informační linky ČT byly přetížené a někomu ani do datové schránky nepřišly slíbené návody, informovaly ParlamentníListy.cz.

Podnikatelé byli zmatení také kvůli tomu, že všem nebylo dostatečně jasné, kdo se skutečně musí registrovat. Zatímco původně se mluvilo jen o firmách s 25 a více zaměstnanci, poslanec Patrik Nacher upozornil, že podle právního výkladu se musejí registrovat všichni podnikatelé, i ti s méně než 25 zaměstnanci, i když nakonec žádné poplatky platit nebudou.

Lidé na sociálních sítích i proto kritizovali špatnou komunikaci a celkovou nefunkčnost systému, dnes se zase na sítích objevují rebelující hlasy, kdy někteří uživatelé platformy X oznamují, že budou registrace bojkotovat.

„Nebudu jako OSVČ České televizi vyplňovat žádný dotazník týkající se zaměstnanců a dopravních prostředků. Neudělám to,“ uvedl na X uživatel Michal Poláček.

„Taky na to kašlu. Odmítám, aby si ČT a ČRo dělaly legálně databázi kontaktů,“ přidal se uživatel Radek Zapletal a uživatelka Štěpánka Stehlíková napsala: „Díky za post. Já také NE.“

„Zaujal jsem k tomu stejný přístup,“ psal jiný uživatel.

A přidávali se další a další, kteří se na registraci rozhodli „vysrat“ a zkrátka ji „vůbec neřeší“.

Uživatelka X Kateřina Dostálová na síti uvedla, že i její účetní, která pracuje pro drobné podnikatele a řemeslníky, byla kvůli registracím naštvaná. Dostálová proto varovně naznačila, že kvůli nastalé situaci by k volbám nemuseli dorazit voliči koalice SPOLU.

Předseda strany SPD Tomio Okamura se k celé kauze registrací poplatníků také vyjádřil a obvinil vládu Petra Fialy (ODS) z toho, že se lidem vysmívá. Tzv. velká mediální novela, která mimo jiné zvýšila koncesionářské poplatky a rozšířila okruh poplatníků, schválila v březnu právě Fialova vláda.

Pro domácnosti se od května zvýšily poplatky za ČT ze 135 Kč na 150 Kč a za Český rozhlas z 45 Kč na 50 Kč.

„Fialova vláda se chová arogantně a lidem se vysmívá. Dává jim debilní povinnosti a pak ani není schopna zajistit, aby lidé mohli splnit to, co po nich nesmyslně požaduje. Nechápu, proč se musí někdo registrovat do něčeho, k čemu nemá povinnost. Buzerace!“ uvedl na X Okamura.

Za „nesmysl“ označili registrace i Piráti z Jihočeského kraje. „My Piráti jsme tenhle nesmysl NEPODPOŘILI a chceme ho zrušit. Stejně jako další poplatky: za flashky, mobily, výpis z katastru i za TV, kterou nemáš,“ uvedla Pirátská strana, která razí heslo: Co nepoužíváš, za to neplať!

