AOPK ČR: Kosy a křovinořezy pomáhají zachránit vzácné mokřadní a rašelinné louky

Protože se tu přestalo tradičním způsobem hospodařit, zdejší jedinečné louky pomalu zarůstají a mnohé vzácné rostliny z nich mizí. Jejich obnově by mělo napomoci téměř 5,8 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Projekt na podporu vzácných druhů a mokřadních společenstev NPP Na požárech bude probíhat až do roku 2023.

„Celé území zarůstá vrbami, třtinou a ostřicí, hromadí se tu odumřelé traviny a to vzácným rostlinám nesvědčí. Týká se to třeba vrby borůvkovité, která v České republice roste na pouhých čtyřech místech, masožravé rosnatky okrouhlolisté, orchideje prstnatce májového, prhy arniky či mokřadní vachty trojlisté a klikvy bahenní. Nálety proto vyřežeme a část území se bude ručně kosit jako v minulosti. To pomůže pestrost zdejší přírody obnovit,“ vysvětluje Markéta Kašparová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správy CHKO Český les.

V letošní zimě byly vyřezány náletové dřeviny na ploše 9,14 ha. Vyřezané plochy se budou každoročně ručně kosit, aby se zamezilo zmlazení zejména křovitých vrb. Mimo to se budou ručně kosit mokřadní a rašelinné louky, a to na ploše 16,89 ha.

O národní přírodní památku pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les.

autor: Tisková zpráva