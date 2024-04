ČT má k nezávislosti daleko asi jako na Mars... Čeští politici pozorně sledují, co se stane na Slovensku

reklama

Slovenská vláda premiéra Roberta Fica poslala do parlamentu zákon, kterým formálně ruší veřejnoprávní televizi a rozhlas RTVS. Obě instituce po svém zrušení vzniknou znovu, pod novým názvem STVR. Operace znamená konec dosavadního ředitele Machaje.

Slovenská opozice krok ostře kritizuje a varuje před koncem svobody slova. Vládní tábor naopak doufá, že bude nová televize poskytovat objektivnější a vyvážené zpravodajství.

„Tato televize přestala být objektivní. Porušuje lidská práva, protože lidé mají právo na objektivní informace, což se neděje. RTVS potřebuje nový zákon, RTVS potřebuje nové vedení,“ uvedl slovenský premiér Robert Fico.

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků, zda je krok slovenské vlády ve vztahu k našim veřejnoprávním médiím vhodnou inspirací, anebo naopak něco podobného nepřichází v úvahu.

„Veřejnoprávní média mají svůj smyl. Určitě bych je nerušil,“ řekl lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský pro ParlamentníListy.cz.

Jeho pirátský kolega z Evropského parlamentu Mikuláš Peksa vyslovil ostřejší soud. „Ovládnutí médií je standardní krok při budování každé diktatury. Robert Fico je tady zjevně silně inspirován Viktorem Orbánem. Pevně doufám, že tyto praktiky nedorazí do Čech,“ řekl.

„Hnutí SPD dlouhodobě ve svém programu navrhuje změnu postavení veřejnoprávních médií. Slovensko je dobrou inspirací, zejména co se týká objektivity a vyváženosti hlavně zpravodajství a aktuální publicistiky. Je potřeba zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je samostatnou kapitolou státního rozpočtu a hospodaření veřejnoprávních médií aby podléhalo kontrole ze strany NKÚ,“ konstatoval poslanec SPD Radovan Vích.

Nezávislá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová nechce příliš hodnotit slovenské řešení. „Nicméně jisté je, že tzv. slovenská veřejnoprávní TV a rozhlas měly do nezávislého zpravodajství daleko. Tedy de facto veřejnoprávní nebyly. A nezávislé zpravodajství, nezávislá informovanost a nezávislé komentáře a diskusní pořady jsou hlavní rolí každého veřejnoprávního média. Tím se dostávám k podstatě – důležitý není název média, ale obsah vysílání. A to by měl být hlavní přístup i u nás. Buď zvládne plnit Česká televize svou veřejnoprávní roli, nebo nezvládne, a bude se to muset také řešit. Umím si dokonce představit, že na základě zpracovaných přehledů a stanovisek mediálních odborníků a politologů by se aktuálním selháváním veřejnoprávní role České televize zabýval třeba i soud. Považuji to totiž za velmi závažné téma, pokud se chceme prohlašovat demokratickou zemí a právním státem. Tedy – podstatný u vysílání je obsah, ne obal. A v tom máme tedy také velké rezervy. I české tzv. veřejnoprávní vysílání má do nezávislosti daleko někdy jako na Mars,“ sdělila Hamplová.

„Strana PRO se netají tím, že Robert Fico je pro nás velkou inspirací. Před dvěma týdny jsme s ním v Bratislavě u příležitosti naší návštěvy v sídle slovenské vlády otázku veřejnoprávních médií poměrně široce diskutovali. Shodli jsme se na tom, že současná neobjektivita a nevyváženost veřejnoprávních médií přesáhla všechny únosné meze. A současně jsme se shodli i na tom, že než aby toto neustálé lhaní a protežování progresivních, proválečných a promigračních stran pokračovalo, tak je lepší tato média zrušit. Tudíž tomuto kroku Roberta Fica aplaudujeme, a pokud nedojde k razantní změně a k návratu ke skutečně objektivnímu zpravodajství a publicistice, tak jsme připraveni jej zrealizovat i u nás. Buď bude ČT plnit to, k čemu byla zřízena, nebo nemá důvod existovat,“ vzkázal šéf PRO Jindřich Rajchl.

Předseda SOCDEM Michal Šmarda varuje před politickými zásahy. „Veřejnoprávní média mají být nezávislá a mocní politici by měli odolat touze si je ochočit,“ sdělil.

„Neznám detailně situaci v RTVS, nicméně obecně se mi nelíbí jakékoliv vměšování politiky do vysílání a fungování veřejnoprávních médií,“ odpověděl šéf Přísahy Robert Šlachta.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek inspiraci vidí. „Správný krok správným směrem. Velká inspirace pro Českou republiku,“ vzkázal.

Psali jsme: Fico jede do Číny. Moralizovat ji nebude, s lidskými právy má problém i EU Boj o televizi: Na Slovensku vypustili VIDEO Slovenská europoslankyně: Ukrajinci za Evropu nebojují. Žvanění o „porážce Ruska“ „Krok k zavlečení ČR do války na Ukrajině.“ Znepokojení nad návštěvou Fialy a Koudelky v CIA

