Vymyká se BIS demokratické kontrole? Koudelka, Pavel a „bomba“ s rozbitou ruskou sítí. Experti pochybují

Česku se podařilo rozbít nebezpečnou ruskou vlivovou síť, která z Prahy chtěla ovlivňovat dění v Evropě. V rámci obranné akce byly na český vnitrostátní sankční seznam zařazeny dvě fyzické a jedna právnická osoba.

Jak měli dva lidé s jednou firmou do zdejšího dění negativně zasahovat ve prospěch Ruska? Prostřednictvím marginálního anglicky psaného webu, který prakticky nikdo nezná a nečte.

Oznámení o této úspěšné akci české vlády a Bezpečnostní informační služby přišlo jen den poté, co média vyzdvihovala návštěvu prezidenta Pavla v sídle BIS.

Ruská skupina měla z Prahy provozovat webové stránky nazvané „Voice of Europe“. Jedním z cílů propagandy šířené na této internetové stránce měla být snaha ovlivnit volby do Evropského parlamentu. Podle státních orgánů též server šířil narativ, že další podpora Ukrajiny vede k prodlužování války a brání uzavření míru.

Dva lidé provozující jednu firmu a téměř neznámé webové stránky měli podle premiéra Petra Fialy zásadní dopad na bezpečnost nejen naší země, ale i celé EU. „Tímto krokem jsme se rozhodli zasáhnout proruskou síť, která se na našem území pokoušela rozvíjet vlivovou operaci, která by měla závažný dopad na bezpečnost České republiky a Evropské unie. Cílem působení této vlivové skupiny bylo vykonávat na území Evropské unie akce a činnosti proti územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny,“ sdělil Fiala.

„Zasáhli jsme jedno z významných míst, odkud Ruská federace šířila svoji propagandu. Zásadní ovšem je, že jsme naprosto přesně zmapovali a popsali toky peněz a předložili jasné důkazy, které ukazují, jak v Evropě ruská propaganda pracuje a působí,“ pochlubil se šéf BIS Michal Koudelka.

Zdroje redakce PL jsou k hodnocení úspěchu vlády a kontrarozvědky přinejmenším opatrné. „Jde o další ze série podobných prohlášení, jakých jsme v minulosti slyšeli několik. Tato prohlášení prezentují zjištění nebombastické povahy v náznacích a bez konkrétních údajů, ale zato s obsáhlým komentářem a s ještě obsáhlejším politickým pochválením. Hraje to do narativu současné vlády,“ popisuje zdroj z bezpečnostní komunity.

Podle tohoto zdroje vládní prohlášení o „rozbití proruské sítě“ zapadá do návštěvy prezidenta Pavla v sídle BIS, která se odehrála den předtím. Prezident se tam vyslovil, že Koudelka nepřihrává informace na základě politické objednávky. To bylo úmyslné a byla to jasná odpověď dlouhodobé kritice od bývalého prezidenta Zemana. Nejhorším na tom je, že v téhle věci občané fakticky tahají za kratší konec provazu, a to z prostého důvodu. Obě instituce, které mají právo BIS kontrolovat, vláda a prezident, tak ji chválí. S kritickými otázkami by sice mohla nastoupit opozice, ale ta už dávno na svou roli rezignovala. Pakliže veřejnost dostává výlučně obecná prohlášení a chválu, nemají šanci si rozebrat, zda je to pravda, anebo politická propaganda. Toho zneužívá jak vládní garnitura, tak Koudelka,“ doplňuje dobře obeznámený zdroj.

Bývalý diplomat a expert na mezinárodní vztahy Petr Drulák očekává, že BIS zveřejní detaily, čím přesně měla odhalená skupina ohrožovat naše zájmy. „Za velkou hrozbu naopak považuji aktivity BIS. Pokud skutečně občas chytí nějakého špiona, který ohrožuje české zájmy, tak je to v pořádku a přesně tohle má BIS dělat. Jestliže odkryli nějakou významnou vlivovou skupinu, je namístě, aby ukázali, v čem byl její vliv. Pakliže jsou ti lidé odhaleni, nic už nebrání tomu, aby nám bylo vysvětleno, jak moc významné ty osoby byly. Když veřejně vysvětlí, jak významné hráče se jim podařilo odkrýt, pak si zaslouží potlesk,“ sděluje jasně profesor Drulák.

„Dostupné informace ale zatím nasvědčují tomu, že šlo o někoho okrajového. Zásadní je však něco jiného. BIS si dlouhodobě osobuje roli, která jí vůbec nepatří. BIS se dostává do role někoho, kdo koriguje veřejný diskurs a dává limity demokratické debatě. Tohle není úloha zpravodajské služby. Považuji za naprosto nehorázné, že naše politická reprezentace tohle trpí a nevysvětlí BIS, že tohle není její role. Oni nemají hodnotit kvalitu demokratické debaty, ale odhalovat špióny. V demokratických státech je to tak, že demokratická politika kontroluje zpravodajské služby. Nikoliv že by zpravodajské služby měly kontrolovat demokratickou politiku a debatu. Jestliže zde někdo varuje před návraty k totalitě, pak jedním z kroků svědčících o totalitních praktikách je činnost BIS,“ hodnotí Petr Drulák.

„Vláda ČR dnes zařadila na vnitrostátní sankční seznam tři subjekty, dvě fyzické osoby a jednu právnickou osobu na základě informací získaných Bezpečnostní informační službou. Podařilo se nám odhalit a zmapovat aktivity vlivové sítě financované z Ruska a působící na území České republiky. Akce BIS odhalila, jakým způsobem Rusko vlivově působí na území států Evropské unie a jak se snaží ovlivňovat politické procesy v našich zemích,“ uveřejnila na síti X v rámci svého profilu ve středu BIS.

Vztahy Michala Koudelky a Petra Pavla stojí za zmínku. Zvolený prezident se totiž se šéfem civilní kontrarozvědky sešel ještě před svou inaugurací do úřadu a už tehdy veřejně prohlásil, že Koudelku při nejbližší možné příležitosti jmenuje do hodnosti generála, což také učinil.

Proti tomu překvapivě vystoupil investigativní novinář Jaroslav Kmenta, kterého lze stěží označit za nepřátelského vůči Pavlovi nebo i současné vládní garnituře. Ve svém článku „První neprozíravost Petra Pavla“ na webu magazínu Reportér varoval před tím, aby nový prezident unáhleně jmenoval Koudelku generálem.

„První neprozíravé rozhodnutí nově zvoleného prezidenta Petra Pavla je, že slíbil šéfovi Bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi téměř automaticky a tedy bez hlubší analýzy povýšení na generála. Kritický názor na Koudelku a jeho činnost mají i osobnosti zpravodajské komunity včetně ředitele Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) Jiřího Langa. Michal Koudelka není žádný James Bond. Často mi jeho uměle vytvořená aureola připomíná populární scénku z filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje“. Jiný Koudelka, tentokrát František – filmová postava ztvárněná Luďkem Sobotou – v něm má pověst skvělého judisty. Ale jen díky tomu, že mu dveře přivřely sako, a tak s ním nejde hnout. I náš reálný Michal Koudelka mi chvílemi víc připomíná trikového umělce než opravdového judistu ze zřejmě slušného oddílu,“ napsal Kmenta koncem ledna loňského roku.

Vláda ČR dnes zařadila na vnitrostátní sankční seznam tři subjekty, dvě fyzické osoby a jednu právnickou osobu na základě informací získaných Bezpečnostní informační službou. Podařilo se nám odhalit a zmapovat aktivity vlivové sítě financované z Ruska a působící na území České… pic.twitter.com/7BbpqctqKO — BIS (@biscz) March 27, 2024

