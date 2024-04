Biden dostal „asistenty na chození“. Mají odvádět pozornost kamer

reklama

Americká televize Fox News a server Axios si všímají, že kvůli obavám, jak současný prezident zvládne další mandát, o nějž hodlá usilovat v letošních volbách, se Bidenova administrativa rozhodla k odvedení pozornost od jeho strnulé a neohrabané chůze a pořídila mu „voditele“, kteří amerického prezidenta doprovázejí v situacích, kdy ho zabírají čočky kamer médií.



Asistenti, chodící po boku amerického prezidenta, se často staví tak, aby odvedli pozornost od Bidenovy chůze. A zatímco podle zprávy Axiosu bylo dříve možné Bidena vidět, jak se přes jižní trávník Bílého domu vydává ke svému prezidentskému vrtulníku Marine One sám, v poslední době ho doprovází „vodičů“ již několik.

Fotogalerie: - Rozlučka s Trumpem

Několik Bidenových poradců Axiosu sdělilo, že videa, na nichž 81letý prezident kráčí sám po trávě, by mohla novináře a voliče upozornit na jeho věk. Uvedli, že nové snímky a videa prezidenta jsou příznivější a asistenti se k Bidenovi budou i nadále přidávat. Poradci také podle serveru prozradili, že s tímto nápadem přišel sám Biden.



Asistenti, jako například blízký poradce Mike Donilon a zástupci personálního šéfa Bruce Reed a Annie Tomasini, jsou nyní často umístěni mezi Bidenem a kamerovými štáby, aby se neohrabané pohyby Bidena příliš nedávaly médiím na odiv.

SCOOP: Biden is now often surrounded by aides when walking across the South Lawn to and from Marine One.

• They usually walk between the 81-year-old and journalists' camera position to draw less attention to his halting and stiff gait. https://t.co/WqkzmLTd9Q — Axios (@axios) April 26, 2024

Fox News poznamenává, že Bidenův lékař již dříve prozradil, že prezidentova zvláštní chůze je způsobena „artritidou páteře“ a „mírnou senzorickou periferní neuropatií nohou“ a že většinu dní prezident podstupuje fyzioterapii, aby se jeho pohyb zlepšil.

Joe Biden now requires ‘walkers’ to escort him around, according to Axios.

This isn’t a surprise given his failing mental and physical health.

Here’s Biden before and after he had a walker.

This juxtaposition really illustrates how his gate is way off.pic.twitter.com/DAlDBXKyge — Paul A. Szypula ???? (@Bubblebathgirl) April 26, 2024

Fotogalerie: - Vyznamenaný Clinton

Problémy má americký prezident zejména při nástupu na palubu Air Force One, jelikož se mu již několikrát stalo, že klopýtl a upadl. Bílý dům kvůli prezidentovým problémům s nástupem do letadla začal využívat kratších schodů a tajná služba nyní podle The New York Times umisťuje agenta na spodní část schodů pokaždé, když Biden vystupuje z letadla.

Psali jsme: Výmysly Víta Rakušana. Lež, co se zjistí až za dva roky, rozebírá právník Rajchl Zabavování ruských aktiv v USA? Odnese to dolar, varují Bidena Už to nejde přehlížet. O Bidenovi vyšlo v New York Times Jak se prosazovala podpora Ukrajině: Pozvali ho k Bidenovi. „Byli jsme dost tvrdí...“

