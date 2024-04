Český lev a dva ocasy... Přestřelka pokračuje. Konečná posílá Černochové trochu jiné tričko

reklama

Paní poslankyně, na svém Facebooku se ptáte lidí, co je nejvíc na EU štve a zda by hlasovali dnes o vstupu jinak. Co jste se dozvěděla?

To, co už nastínil dlouhodobý průzkum agentury STEM – že spokojenost se členstvím v EU u našich občanů systematicky klesá. Za dvacet let v Unii o 20 %. Podle dat z tohoto průzkumu byla v listopadu s členstvím v EU spokojena méně než polovina našich občanů. Upřímně se jim nedivím, když vidí, že ani po tolika letech v ČR neberou pracující ani polovinu toho, co v Německu, stále kupujeme horší zboží za více peněz a množství příkazů, co se na nás valí, je enormní. I proto v rámci programu uskupení STAČILO! najdete požadavek na to, aby se občané mohli po těch 20 letech opět vyjádřit, zda v tomto politickém projektu zvaném Evropská unie chtějí pokračovat i do budoucna!

Zaznamenal jsem Vaši slovní přestřelku s ministryní obrany Černochovou. Jak to dopadlo?

Já mám někdy pocit, že Fialova vláda by měla ze Strakovy akademie zamířit raději do marketingového oddělení nějakého obchodu s oděvy. Paní Pekarová by propagovala svetry, pan Zdechovský maskáče a paní Černochová trička a mikiny. Míra jejich ubohosti je v tomto ohledu naprosto neměřitelná. Paní Černochová se s panem Fialou navlíkli do mikiny, kde byl český lev, jeden ze symbolů naší státnosti, vyobrazen, jak skládá munici pro Ukrajinu. Hnus.

Poslala jsem jí proto triko STAČILO! s osobním vzkazem, že „válka je vůl a mír je cool“. Protože zatímco česká vláda je na straně války, já rozhodně na straně míru. Třeba se v něm taky vyfotí a dá tu fotku na sítě.

Na ministerstvo za mnou nedávno přišli na kafe @TapetaTeta a Josef Bodnár z @LetsPunchItCZ, který vyrábí úžasné mikiny s motivy na podporu Ukrajiny. Pepa přinesl několik mikin s prosbou, abych je věnovala jako jeho poděkování těm, kteří mají zásadní podíl na naší muniční… pic.twitter.com/L4eySLMTae — Jana Černochová (@jana_cernochova) April 24, 2024

Hodně se už delší dobu diskutuje o Green Dealu. Je podle Vás nějaká šance tuto „cestu“ zmírnit, nebo od ní dokonce zcela ustoupit? A pokud ne, co nás v budoucnu díky tomu čeká?

Pokud vím, tak v Ústavě ČR je napsáno, že lid je zdrojem veškeré moci ve státě. Tedy nějaké stesky, že něco nejde zrušit, jsou ubohé výmluvy politiků. Na druhou stranu i kdyby se nepodařilo Green Deal jako takový zrušit, tak jej lze samozřejmě i zásadně upravit, a to na základě revizních doložek. Záležet bude na tom, kdo bude na dalších 5 let zvolen do Evropského parlamentu. Zda jeho horliví zastánci bez ohledu na lidi, což jsou dnes piráti a Dozimetr/STAN s paní Nerudovou v čele, u SPOLU nevím, protože tam v tom mají sami guláš, nebo ti, kteří budou myslet na ty lidi, na něž ty nesmysly z Green Dealu plynoucí dopadnou.

V pořadu Bez obalu jste informovala o tom, že jste navrhla snížení platů europoslanců o padesát procent. Proč? A jaké byly odezvy?

Za prvé bych chtěla říct, že tento bod jsem nenavrhovala poprvé, aby si to někdo nevyložil jako předvolební tah. Ale výsledek byl stejný jako v minulosti. Proti snížení svého platu se postavily jak strany vládní koalice, tak europoslankyně ČSSD/SOCDEM, ale i europoslankyně zvolené za ANO 2011 a SPD.

Mimochodem, víte, kolik by se tím ušetřilo? Asi 5 miliard korun za jedno období. Hlavně by se ale možná evropští politici více přiblížili realitě běžného člověka, na nějž jejich rozhodnutí dopadají. A s polovičním platem by možná jinak koukali na nařízení, která vytáhnou z kapes běžných občanů další stovky milionů, miliardy či desítky miliard.

Vraťme se k návštěvě premiéra Fialy v Bílém domě. Jak ji hodnotíte?

Politik, kterému leží na srdci osud své země, dobro svého národa, by měl každé mezistátní jednání posuzovat pohledem toho, co to přinese dobrého občanům. A já slyšela od premiéra Fialy nejčastěji dvě slova – munice a Ukrajina. Takže premiéra, který má historicky nejnižší oblibu, poplácali v USA po ramenou, že pro ně dobře dělá práci, udělal si fotku v Bílém domě a bude si to moct napsat do životopisu. Až po sem by to bylo možná egoistické, možná smutné, ale ono je potřeba dodat i to B. A to, že tato návštěva byla českými občany draze – velmi draze zaplacena. I vrabci na střeše si cvrlikají, že je to odměna za nákup stíhaček za stovky miliard korun. A nějak podezřele často byla skloňována také americká společnost Westinghouse v souvislosti s jadernými elektrárnami. Asi pan Fiala dostal kázání i v tomto ohledu… Nedivila bych se, kdyby vláda vypsala nové řízení, neboť z toho stávajícího byla tato americká společnost vyřazena, což vzhledem k jejím „úspěchům“ není až tak překvapující…

Mimochodem, překvapilo vás, že byl Petr Fiala opět zvolen předsedou ODS? A co říci na to, že neměl protikandidáta?

Byly věci, které mě v ODS překvapovaly. Od porušených předvolebních slibů Fialy, přes to, jak snadno mu prošla účast v podezřelé kampeličce, až po to, kdy se tzv. euroskeptik Vondra spojil na jedné kandidátce s evropským roztleskávačem a vítačem Niedermayerem…ale volba předsedy mě nepřekvapila. Pod vedením Fialy se stala z ODS zase ta stará známá značka, která chudým bere a bohatým dává. Ve vedení mu pak kryje záda paní Decroix, jenž neváhala použít falešného důchodce, aby pochválil vládu, že mu sebrala část důchodu. Naprostá šílenost. A partičku doplňuje zmíněný Vondra, který proti kandidátovi STAČILO! – exprezidentovi Agrární komory Jandejskovi – vytáhl vymyšlený pamflet. Důvěryhodnost těchto lidí je čistá a rovná nula.

Velmi diskutovaným tématem nejen posledních dnů je takzvaný migrační pakt. Co k němu říci?

Bylo k němu řečeno už mnohé, takže to zkrátím. Je velmi nevýhodný pro ČR. Obsahuje v sobě skryté kvóty, které sice halí do krásných slov o solidaritě. A vůbec nevyřeší problém, který s migrací Evropa má.

Stydím se za to, že Dozimetr Rakušan hraje s občany naprosto špinavou hru a za peníze daňových poplatníků má ještě tu drzost nechávat tyto lži a polopravdy vylepovat na plakátovacích plochách po celé ČR. Je to taková státní dezinformační kampaň, kterou platí lidé.

Ale ono to nestydaté utrácení lidmi těžce vydělaných peněz je v Dozimetru/STANu asi na denním pořádku. Ostatně stranický kolega ministr Bek s 200tisícovým platem si nechává od státu platit byt s nájmem 57 tisíc měsíčně. Naprosto otřesné.

Vy jste byla nedávno jedním z hostů křtu knihy Radima Panenky a Luboše Procházky „Spiknutí - Pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR.“ Co na to, co v té knize zaznívá, říkáte?

Zatím jsem bohužel neměla prostor si celou knihu přečíst, ale listovala jsem a v některých pasážích mi běhal mráz po zádech, co všechno je v naší zemi vlastně možné.

Každopádně se bavím nad tím, jak naše povrchní média mluví o tom, kdo byl na slavnostním křtu, ale nikdo nemluví o tom, co ta kniha obsahuje. Protože média v ní samozřejmě nehrají vůbec pozitivní roli… Všem ale doporučuji si tuto knihu koupit, nebo vypůjčit – pokud tedy veřejné knihovny budou mít odvahu si ji pořídit, protože z těch ochutnávek, které jsem si zatím přečetla, to bude hodně zajímavé čtení. Ostatně proslýchá se, že kniha z pultů knihkupectví mizí velmi rychle…

