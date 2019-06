Agentura ochrany přírody a krajiny: Opravený rybník v Černíči láká desítky ptačích druhů

Rybník Černíč leží nedaleko Telče a je zároveň i přírodní památkou. Spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která byla také investorem jeho opravy.

„Okolí rybníka letos obhlížel pár jeřábů popelavých. Pokud by tu zahnízdili, bylo by to v Kraji Vysočina vůbec poprvé. Během jarního tahu do hnízdišť na severu se tu letos poprvé zastavil jespák bojovný. V polovině května tu lovilo minimálně 400 vlaštovek a 50 jiřiček. Takové množství není letos známo z žádného jiného místa na Vysočině,“ vypočítává Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Žďárské vrchy.

Od konce roku 2017 se na rybníce Černíč pracovalo na opravě technických zařízení. Na hrázi se opravily opěrné zdi a vybudovala se nová spodní výpusť. V zadní části rybníka vznikly nové tůně a úpravou prošel i ostrov pro hnízdění ptáků. „Opěrné zdi přelivných objektů zejména ve spárách silně prosakovaly a navíc rybník nešlo běžným způsobem vypustit a slovit. Kvůli tomu se tu šířily nepůvodní invazní druhy ryb jako sumeček americký a cejn velký. Zhoršovala se kvalita vody a měnilo se složení rostlin. Oprava hráze a výpusti, kdy bude rybník možné vypouštět, přispěje k regeneraci zdejší přírody. Jsem rád, že se akci podařilo zdárně dokončit,“ vysvětlil Václav Hlaváč.

autor: Tisková zpráva