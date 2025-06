Že ještě není tak zle? Hrnčíř posílá vládu k psychiatrovi

Dle ekonomických ukazatelů se životní úroveň českých občanů za Fialovy vlády propadla. Její členové ale argumentují, že propad nebyl tak výrazný a stále se máme dobře. Co na to říci?

Tak já naprosto rozumím tomu, že členové vlády se mají dobře. Možná by ale někdy mohli sestoupit z hradu do podhradí mezi (pro ně) „prostý“ lid a zeptat se občanů, jestli se opravdu mají dobře. Asi by se divili.

Mám rád ekonomická data, jsou oproštěna od všech přání a emocí a ukazují holou pravdu. Ta je, že reálné mzdy se propadly o 11 %, což je nejvíce v EU, a zároveň klesají již dva a čtvrt roku v řadě, to se doposud za žádné vlády nestalo. Dalším ekonomickým ukazatelem je tzv. kumulovaná inflace, tedy součet jednotlivých ročních inflací. Ta za dobu vlády Petra Fialy vystoupala na hrozivých 32 %.

Jednoduše řečeno, lidé si za svou výplatu koupí o 11 % méně a za dobu této vlády přišli o celou třetinu svých úspor. O třetinu! Jestli se i teď najde někdo ve vládní koalici s argumentem, že ještě není tak zle, měl by urychleně navštívit psychiatrickou ambulanci.

Vláda a opoziční ANO na sebe přehazují odpovědnost za inflaci, která byla v první polovině tohoto volebního období nejvyšší za celou historii ČR. Není to ale z pohledu občana tak trochu jedno?

O neskutečné kumulované inflaci jsem se již zmínil, jedná se o 32 % za čtyři roky vlády Petra Fialy. Což je, jak správně říkáte, nejvíce za celou historii ČR. A teď k té odpovědnosti:

Vláda přebírala naši republiku ve chvíli, kdy pomalu končila pandemie covidu-19, tedy pandemie, která na dva roky ochromila svět a s ním i světovou ekonomiku. Ovšem místo nastartování růstu ekonomiky tak, jak se to povedlo téměř všem ostatním zemím EU, došlo k opakované ekonomické recesi, případně stagnaci, k absolutně nezvládnutému „řešení“ energetické krize, kdy vláda nejprve z nepochopitelných důvodů půl roku nečinila nic, aby pak následně zastropovala ceny energií nikoli u výrobců, tak jako ostatní země, ale až u spotřebitelů, což je samozřejmě ekonomický nesmysl. Vyšší ceny energií pochopitelně zdražují téměř všechny vstupní suroviny pro průmysl, což ve svém důsledku vedlo k vyšší inflaci. Toto „řešení“ si také vyžádalo i desítky miliard ze státního rozpočtu do kapes obchodníků.

Dále nemohu nezmínit tzv. konsolidační balíček, který zvedl daně prakticky všem pracujícím lidem, podnikatelům i firmám, kteří zcela logicky vyšší daně promítli i do vyšších cen výrobků a služeb. Výsledkem tedy byl opět nárůst inflace. Vláda sice neměla ideální startovní pozici, ale co dokázala za čtyři roky své vlády provést s naší republikou, s ekonomikou a občany, to se (naštěstí) „nepovedlo“ žádné vládě před ní. A doufejme, že ani po ní.

Jednou z hlavních změn, které vládní strany před volbami 2021 slibovaly, bylo zastavení zadlužování. Jak se to panu Stanjurovi ve funkci ministra financí podle vás povedlo?

Povedlo se mu to naprosto stejně jako všechno, na co sáhl nebo co před volbami slíbil. Tedy vůbec. Celkové zadlužení ČR je nejvyšší v historii, a to jak v absolutních číslech, tak v poměru k HDP. To jsou fakta, která hovoří jasně.

V energetice se za minulé roky proměnilo paradigma, mluví se o její „bezpečnosti“ či „udržitelnosti“ a do rozhodování vstupují i jiné než ekonomické argumenty. Pořád se ale jedná primárně o zdroj, na kterém stojí náš život, ať práce, nebo bydlení a jeho cena. Má vůbec vláda právo žádat po občanovi, aby z politických důvodů akceptoval toto zdražení?

Když už jsme u té udržitelnosti, zářným příkladem toho, co přesně se stane, když ideologie zvítězí nad zdravým rozumem i vědou, je rozsáhlý blackout, který 28. dubna postihl většinu Španělska, Portugalska a část jihozápadní Francie. Ačkoli se oficiálně stále pátrá po příčině, protože tamní liberální vláda prostě odmítá přiznat, že na základě ideologie zlikvidovala tamní energetiku, data hovoří jasně.

Jen pár dní před blackoutem se Španělsko pochlubilo zprávou, že dokáže stoprocentně pokrýt spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Chlubilo se dále, že fosilní paliva již definitivně nebudou třeba. Jak ovšem vypátral tamní tisk, energetici opakovaně poukazovali na nestabilitu sítě, naposledy přišlo důrazné varování jen pár minut předtím, než Pyrenejský poloostrov postihl blackout…

Abych ještě velmi stručně odpověděl na druhou část vaší otázky, tak vláda se má starat o blaho občanů a této země. K tomu se zavázala a totéž celé čtyři roky nečiní. Lidem svou neschopností a neumětelstvím zdražila životy nejvíce v EU, tedy požadovat po nich další utahování opasků je čistá drzost. Lidé jim kašlou na jejich patologickou nenávist. Chtějí se mít konečně lépe.

Piráti, Zelení a další tvrdí, že přeměnou „klimatické změny“ projdeme bez problémů a že díky zeleným technologiím budeme nakonec bohatší. Nehrozí ale, že tato vize ekonomického pokroku prostřednictvím politického rozhodnutí bude spíše plánem na úrovni „poručíme větru, dešti“ jako v 50. letech?

Viz předchozí otázku. Co to udělalo se Španělskem, jsme již názorně viděli. Bude to neskutečně drahé, regulace část firem zlikvidují, část bude kvůli systému emisních povolenek a regulacím nekonkurenceschopná a převážná většina, ta, která má rozumné vedení, zkrátka přesídlí jinam. Což už se v masovém měřítku děje. Z Evropy se stane skanzen, který bude jen vzpomínat na staré dobré časy, kdy byla ekonomickým gigantem.

Ovšem vysvětlujte to někomu z neziskovky, který si v životě sám nevydělal ani korunu a je jen přisátý na státním penězovodu. Že ty penězovody po likvidaci ekonomiky jaksi vyschnou, jim zatím v jejich ideologicky zamlženém vnímání nedochází.

Europoslankyně Danuše Nerudová před časem vzkázala českým průmyslníkům, kteří si stěžovali na vysoké ceny energií, že se musejí „modernizovat“. Je vlastně možné, aby firmy, které musejí fungovat v dlouhodobém horizontu, reagovaly na každou vlnu politické módy, která může být dosti proměnlivá?

Paní Danuše je svými výroky již proslulá. Bohužel ale neblaze. Prezentuje se jako ekonomka, ale podle jejích výroků soudě, ekonomice, při vší úctě, vůbec nerozumí. Jak už jsem zmínil, vláda svou neschopností zapříčinila vysoké ceny energií, které se samozřejmě propisují mimo jiné do všech vstupních surovin. Je logické, že podnikatelé požadují, aby vláda konala. Sami cenu energií nemají šanci ovlivnit. Že ona dáma, která byla do Evropského parlamentu zvolena v dresu STAN, tzn. vládní strany, místo apelu na vládu mistruje průmyslníky, tedy ty, jež vládu živí, je další ukázkou jejího, řekněme, špatného úsudku.

Nyní vláda naopak slibuje, že investice do „bezpečnosti“ v podobě dvou či ještě více procent HDP alokovaných na kapitolu obrany nakopnou náš průmysl. Je to podle vás reálné, že takto můžeme „vydělat na válce“?

Ano, někteří na ní bezpochyby vydělají. Ale ne Česká republika jako celek, a už vůbec ne běžný občan. Řekněme si, co se děje nyní. Za prvé, vláda musí ony peníze alokovat v rozpočtu. Při zvýšených výdajích to znamená buď další navýšení schodku, a/nebo ubrání peněz někde jinde. Ze zdravotnictví, ze školství, z inovací. Každá z těchto variant je pro běžného člověka více než nežádoucí. Že již nyní má vláda problém takovou sumu peněz vůbec utratit, se ukázalo nedávno, kdy v bezradnosti zaplatila obří zálohu na F-35, které mimochodem dostaneme až za deset let a od jejichž nákupu většina jiných států ustoupila. Již nyní se hovoří i o třikrát předražených armádních zakázkách! Tady se nejedná o žádnou vyšší bezpečnost, tím méně o nějaké nakopnutí průmyslu. Tady hovoříme o loupeži za bílého dne!

Česká ekonomika dokázala absorbovat několik set tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny. Tato „posila“ do ekonomiky se ale absolutně nepropsala do růstu HDP. Jak to tedy podle vás je s přínosem Ukrajinců české ekonomice, o které vláda tak často mluví?

Výborná otázka. Jelikož nás zajímalo, kde vláda tato data bere, vyžádali jsme si podklady od Ministerstva práce a sociálních věcí. Ukázalo se, že je to jako se vším, co tato vláda předkládá. Na straně příjmů byla položka daně z příjmů, která je logická. Dále tam však byla i položka DPH, spotřební daně, energetické daně a vybrané sociální a zdravotní pojistné. Na stránce výdajové tam byla jediná položka, vyplacené dávky. Nic víc. Žádná uhrazená zdravotní péče. Žádné výdaje na školství. Nic. Naprosto žádné další výdaje.

Jak je možné, že na jedné straně se bere jako příjem částka vybraná ze zaplaceného zdravotního pojištění, když se zároveň nezapočítává uhrazená zdravotní péče? A dále, jak přišlo ministerstvo na přesné částky v oblasti DPH nebo spotřební daně? Tyto přece není možné určit na základně státní příslušnosti? Jednoduše řečeno, ta tabulka je výmysl jako téměř všechno, s čím přichází vládní koalice.

Pokud jde o zaměstnanost, jsme dnes zásobováni teoriemi, že nejen administrativní profese budou nahrazeny umělou inteligencí. Co to bude znamenat pro pracovní trh?

Momentálně je státní aparát tak neuvěřitelně přebujelý, že je téměř jisté, že k nějakým úbytkům dojít musí, a to i bez AI. Ale teď vážně. Pochopitelně jsou profese, které jsou vývojem umělé inteligence ohroženější, jako jsou například někteří grafici, PR atd., na druhou stranu se naše republika potýká s leckdy kritickým nedostatkem lidí jak ve vysoce kvalifikovaných profesích (nedostatek lékařů, sester atd.), tak i u řemeslníků, kterých je nedostatek napříč spektrem. Samozřejmě že na to pracovní trh musí a bude reagovat, konečně snad přijdou k rozumu lidé, kteří pod heslem vysoká škola pro všechny obhajují leckdy naprosto nesmyslné vysokoškolské obory, které jsou v praktickém životě neuplatnitelné.

No, přijdou k rozumu. Viděl jsem vystoupení pirátky Olgy Richterové, která navrhovala, aby i řemeslníci museli být vysokoškolsky vzdělaní. To je naprostý opak toho, co ekonomika i pracovní trh naprosto zoufale potřebuje. Ale třeba se paní Richterová inspirovala onou okřídlenou replikou z filmu Marečku, podejte mi pero a také chce, aby si i skladník ve šroubárně mohl přečíst Vergilia v originále.

Vláda se slovy o „přizpůsobení školství 21. století“ zavedla zásadní změny školní výuky, které prý mají děti lépe připravit na současný svět. Nebudou ale vzhledem k tempu vývoje technologií přípravy na „dnešní“ svět za třicet nebo čtyřicet let zcela zbytečné?

Tyto změny jsou něco, co musí být po volbách urychleně zrušeno. Toto není „přizpůsobení školství“, toto je jeho absolutní degradace a likvidace. Záměrné „zhloupnutí“ studentů, kdy je důraz místo na exaktní vědy kladen na šílené ideologie. Nedopustím, a to bych rád zdůraznil, opravdu nedopustím, aby se v tomto pokračovalo. Sám jsem otec dvou dcer, z nichž jedna je ještě školou povinná, a přeji si pro ni, aby získala kvalitní vzdělání.

To je ta největší deviza, kterou může dítě získat a kterou nám chce tato vláda vzít. Chce cíleně oblbnout naše děti, vnutit jim klimatické a genderové ideologie, a aby tyto děti náhodou nezjistily, jak obří je to nesmysl, chtějí tyto nesmysly vyučovat na úkor vědeckých předmětů. Ne, opravdu ne.

Kauza „bitcoin“, ve které premiér Fiala mluvil o kryptoměnách jako o jakési veselé historce, vyvolala v mnohých otázku, jak současná politická reprezentace rozumí modernímu světu. Vy se v politice pohybujete a stále v ní patříte k těm mladším, jak to tedy vidíte?

Jestli pan premiér vidí jako „veselé“ to, že se vláda podílela na praní špinavých peněz a že nejen že republika nezíská onu „slíbenou“ miliardu, ale ještě bude naopak tratit na kompenzacích pro poškozené kupce těchto bitcoinů, tak by se měl jít léčit. Dobré jméno České republiky je nenávratně pošpiněno, kdy se všechna světová média (oprávněně) ptají, jak je možné, že vláda ČR de facto legalizovala výnos z trestné činnosti, a dále jak je možné, že tato vláda stále vládne. Mluvíme tady o miliardách z darknetu, kde se prodávají nelegální zbraně, drogy a pornografie! To je něco neuvěřitelného.

Já sice chápu, že je vláda na kauzy zvyklá, neb se s nimi potýká od svého nástupu, ale toto je tak šílený skandál, že se to nedá „přejít“ odstoupením jednoho ministra. Vždyť to není vláda, to je mafie! Namočení jsou v tom všichni. Což si, jak se zdá, uvědomují i některá dosud spřátelená média a konečně začínají dělat svou práci. Totiž informovat o tom, že toto je definitivní tečka za (hrůzo)vládou bezpochyby nejhorší vlády, kterou kdy naše republika měla. A pokud ne, stopku jí vystaví samotní občané na podzim. Pevně tomu (a jim) věřím!