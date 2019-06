ČVUT: Týden vědy na Jaderce zaplní středoškolští studenti

„Před měsícem skončil semestr, zkouškové období už se také chýlí ke svému konci a bylo nám líto osiřelých prostor naší fakulty, tak jsme se rozhodli je oživit a nabídnout středoškolákům, kteří už vesměs mají známky daného roku uzavřené, možnost důkladně si naši fakultu osahat. Samozřejmě si od toho slibujeme, že jejich zájem přetrvá a promění se v přihlášku k řádnému studiu u nás,“ vysvětluje Vojtěch Svoboda z katedry fyziky FJFI, který je hlavním organizátorem Týdne vědy na Jaderce.

Studentky a studenti středních škol si už při přihlašování vybírají téma miniprojektů a exkurze, které je nejvíc zajímají. Na projektech účastníci pracují během celého týdne, aby si připravili jejich prezentaci na závěrečné minikonferenci a také příspěvek do sborníku. Na organizaci a vedení programu se každoročně podílí několik desítek odborníků FJFI, ale i dalších fakult ČVUT a také jiných organizací. „Je to sice velmi náročné, protože program běží od rána do večera, nicméně za těch 21 let vidíme, že akce má velký smysl, protože mnohé z účastníků na fakultě potkáváme v rolích studentů, ale také kolegů a řada z nich nyní pomáhá v roli organizátorů,“ doplňuje Vojtěch Svoboda.

Účastníci si budou moci prohlédnout a seznámit se s unikátními vědeckými pracovišti fakulty, jako je fúzní reaktor – tokamak Golem – či štěpný jaderný reaktor Vrabec. Program se neomezuje na budovy FJFI, některé semináře či exkurze míří i jinam, například do Protonového centra, do Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Letňanech, Ústavu jaderné fyziky AVČR v Řeži u Prahy, na nejintenzivnější laser na světě ELI beamlines v Dolních Břežanech a na další místa.

Účastnický poplatek činí 500 Kč, celková cena včetně možného ubytování na koleji, obědů a snídaní pak nepřevýší 2500 Kč. Maximální počet účastníků je omezen kapacitou největší přednáškové auly, kam se vejde 180 lidí.

autor: Tisková zpráva