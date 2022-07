Česká centra: Světové sklářské inovace z České republiky

reklama

Muzeum skla a Galerie Královských skláren, La Granja, MADRID

7. 7. – 15. 9. 2022

Výstava s názvem CZECH IN je přehlídkou mistrovství a kreativity českých sklářů i firem. Představuje inovace ve sklářství, technická zdokonalení a přínos světovému sklářství v oblasti užitkového i technického skla a skleněné bižuterie. Kurátorem výstavy je Petr Nový z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které je dlouhodobým partnerem Českých center.

Zásluhou Českého centra Madrid se téma „české sklo a řemeslo“ nyní dostává až do Španělska, a to do Muzea skla a Galerie Královských skláren nedaleko Madridu do La Granja. Výběr této destinace nebyl náhodný, neboť výroba skla má vedle České republiky silnou tradici také ve Španělsku a právě zde CZECH IN oficiálně zahájí české předsednictví na Pyrenejském poloostrově.

„České sklářské umění je ve Španělsku velmi ceněno. Navíc snaha o zachování ruční výroby skla v jednotlivých zemích Evropy je nyní vzhledem k nedávno podané žádosti o zapsání na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO velmi aktuální téma. Programová volba zahájení českého předsednictví tedy logicky vyústila k výstavě, kterou chceme přiblížit španělské veřejnosti kreativitu a pestrou škálu novinek, kterými Česko přispělo světu v oblasti skla,“ uvedla Jana Polívková, ředitelka Českého centra Madrid.

Výstavní projekt Czech In se věnuje českému sklářskému řemeslu, které je v Evropě a ve světě proslulé, neboť čeští skláři dokáží nejen cokoli vyrobit, ale i uvádět na trh novinky, které je zásadně odlišují od konkurence. Czech In představuje Českou republiku jako místo tradice, inovace a progrese ve sklářství. „Žádná jiná země na světě nenabízí tak široké spektrum sklářských oborů jako Česká republika,“ popisuje kurátor Petr Nový z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

DVACET ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ A FIREM

Výstava představuje 24 inovací, které po ověření mají své pevné místo ve sklářském průmyslu. Historická část kolekce připomene současnými výrobci zhotovené české inovační bestsellery dávné i nedávné minulosti. Současnost odhalí aktuální inovace z?období po roce 2000. Expozice rovněž akcentuje spojení sklářství s dalšími českými fenomény – pivovarnictvím, automobilovým průmyslem či nanotechnologiemi. Veřejnost se tak na výstavě může setkat s exponáty a produkty dvaceti českých společností a firem:

GREYA – Pavla Weberová, Moser, PAS Jablonec, Sklárna Glassbor, AG Plus, Rautis Poniklá, Ladislav Ševčík Bohemia Crystal, Kavalierglass, SEVEROSKLO, LHOTSKÝ s.r.o., Preciosa Ornela, Estrella Es-Press, Preciosa Components, Ralton, Bohemia Machine, ECOGLASS, VINOLOK, LASVIT, Brokisglass Sklárna Janštejn, Zuzana Krejčová, Jakub Petr QUARTZ, a pivovary Svijany, Bernard, Pilsner Urqell, Kozel, Radegast, Krušovice.

Architektonicky se projektu ujal designér Roman Kvita, který kombinací nerezu a skla dosáhl přímo laboratorní atmosféry. Kolekci sklářských objektů doplňuje grafický koncept od

Miroko Maroko.

CZECH IN OFICIÁLNĚ ZAHAJUJE ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EU VE ŠPANĚLSKU

Vernisáž výstavy proběhne 7. července v Muzeu skla a Galerii Královských skláren La Granja za přítomnosti českého velvyslance Ivana Jančárka, generálního ředitele Českých center Ondřeje Černého a ředitelky Českého centra Madrid Jany Polívkové, a kurátora Petra Nového.

„Česká republika se prvního července ujme předsednictví v Radě Evropské unie. Je symbolické, že se sklářské tradice a umění stanou jednou z prvních aktivit, které budeme ve Španělsku prezentovat,“ uvedl Ivan Jančárek, velvyslanec České republiky ve Španělsku. „Mottem českého předsednictví je název jednoho z projevů prezidenta Václava Havla: Evropa jako úkol. Pro Čechy je sklo pojítkem s historií, zároveň si však zaslouží nový význam. Naším úkolem je prosadit českou sklářskou výrobu a umění jako důležitou část společné evropské budoucnosti," dodává Ivan Jančárek.

Součástí výstavy jsou i české skleněné pivní půllitry z několika českých pivovarů. Mezi jinými i ty z rodinného pivovaru Bernard, jehož pivem si španělští návštěvníci budou připíjet na vernisáži výstavy. V rámci dalšího doprovodného programu se publikum seznámí s technikami foukání skla. Přednáška na téma české sklářství pak přiblíží jeho vliv na španělskou tvorbu v průběhu staletí, kdy čeští skláři přicházeli na pozvání španělského krále pracovat do již zmíněné La Granja.

ZE ŠPANĚLSKA DÁL DO EVROPY

Czech In se v průběhu předsednictví představí v polské Poznani, bulharské Varně. Evropské putování pak zároveň s předsednictvím završí v Českém domě Bratislava. Výstava zde bude v rámci Bratislava Design Week doplněna o výrobky slovenské sklárny RONA. Rok 2022 byl navíc vyhlášen také Rokem skla. „Výstavní koncept Českých center tak navazuje na mnohaletou strategii prezentace skla ve světě a současně aktivně podporuje mezinárodní spolupráci České republiky s dalšími zeměmi, jako je Španělsko, Německo, Francie, Finsko a Maďarsko, které usilují o zápis techniky foukání skla na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO,“ uzavírá Sandra Karácsony, projektová manažerka Českých center.

Organizátor: Česká centra

Kurátor: Petr Nový, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Hlavní partner: Muzeum skla a bižuterie v?Jablonci nad Nisou

Fotografie: Aleš Kosina (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou), Kristina Hrabětová, Anna Pleslová

Grafické práce: Miroko Maroko

Architektura: Roman Kvita

Realizace výstavy: Texo Plus, s.r.o.

10 PROJEKTŮ ČESKÝCH CENTER K CZ PRES:

VISIONS FOR EUROPE:

Zastřešující platforma (www.visionsforeurope.cz) pro projekty CZ PRES.

LABORATOŘ BUDOUCNOSTI

Projekt vybízející k interakci a diskuzi o udržitelnosti, životním prostředí a vlivu nových trendů na společnost a ekonomiku.

SDGs: INNOVATIONS FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Interaktivní výstava prezentovaná v rozšířené realitě.

EVROPSKÉ DIALOGY VÁCLAVA HAVLA

Mezinárodní konference, která se snaží otevřít a rozvinout diskuzi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k odkazu Václava Havla.

NOC LITERATURY

Tradiční literární festival organizovaný Českými centry v řadě evropských zemí včetně ČR.

STREET MEETS (MURAL) ART

Intervence českých vizuálních umělců do veřejného prostoru zahraničních měst.

EVROPA 2050

Projekt, který do programu CZ PRES vtahuje nejmladší generaci. Pracuje se sítí Evropských škol a tvůrčích soutěží tematizujících budoucnost Evropy.

ARTMAT & CZECH CENTRES

Zpřístupnění tvorby vybraných umělců prostřednictvím repasovaných automatů, které oživují místa převážně ve veřejném prostoru.

Výstava představí zásadní inovační vklady do světového sklářství od jeho počátků

po současnost.

MOVING TOWARDS THE FUTURE

Projekt pracuje s aktivní účastí na tematických sportovních akcích v průběhu předsednictví.

Uvedené projekty jsou podrobněji popsány v příloze, kterou naleznete ZDE

Více ZDE

ZDE (spuštění k 1. 7. 2022)

