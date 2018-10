Cestující na železnici stále přibývají, České dráhy proto posilují vlaky

Za tři čtvrtletí letošního roku národní dopravce přepravil 133,7 milionu osob. Příklon cestujících k železniční dopravě, který trvá již několik let, tak pokračoval i ve třetím čtvrtletí. Téměř dvouprocentní meziroční zvýšení počtu zákazníků pak České dráhy zaznamenaly v září, kdy začaly platit nové státní slevy pro děti, studenty a seniory nad 65 let.

„Jen v září s námi cestovalo přes 15,5 milionu lidí. To je o zhruba dvě procenta víc než loni. Nepochybně se v tom odrážejí i nové slevy, které občanům od prvního září poskytuje stát. Až 40 % zákazníků, kteří s námi v září cestovali, totiž využilo právě tyto státní slevy. Na komplexní hodnocení dopadu zavedení nových slev je nicméně ještě brzy, protože teprve v říjnu se plně projeví zahájení akademického roku a cestování vysokoškoláků,“ říká náměstek generálního ředitele pro obchod a člen představenstva ČD Michal Štěpán.

České dráhy posílily vlaky až tisícem míst navíc

„Rostoucí počet cestujících v 1. pololetí letošního roku a další nárůst zákazníků letos v září nás vedl k trvalému posílení dálkových vlaků hlavně mezi Prahou a Moravou. Postupně od poloviny září jsme prodloužili nejvytíženější vlaky o další vozy na linkách Ex 1 a Ex 2 z Prahy na Ostravsko a na Valašsko a od poloviny října také na lince R 18 Praha – Luhačovice. Na tyto výkony jsme nasadili v červnu zakoupené moderní vozy z Rakouska,“ upozorňuje Michal Štěpán a dodává: „Od pátku do neděle, kdy jsme zaznamenali největší nárůsty zájmu o cestování, jsme plánovanou kapacitu vlaků rozšířili skoro o tisíc míst denně. Kromě toho nasazujeme další posilové vozy podle aktuální poptávky u jednotlivých vlaků, například podle počtu prodaných rezervací, ale často řadíme vozy i ad hoc již během jejich jízdy. Například v pátky a neděle nabízíme další dodatečnou kapacitu v mimořádných posilových vozech. Je to přibližně další tisícovka míst k sezení. Dohromady jsme tak zatím rozšířili kapacitu vlaků v exponované dny skoro o dva tisíce míst k sezení navíc.“

Mezi vlaky s trvale zařazenými dodatečnými vozy patří například expresy Cracovia, Landek nebo Jan Perner mezi Prahou a Ostravskem, spoje Hradčany a Fatra z Prahy na Valašsko a do slovenské Žiliny a některé vlaky na lince R 18 Praha – Luhačovice. Některé spoje jsou posilovány celotýdenně, jiné pak od pátku do neděle, kdy byl zaznamenán největší nárůst cestujících.

Operativní posilové vozy jsou pak řazeny do různých vlaků podle obsazenosti. Nejčastěji jsou tak o víkendech posilovány vlaky mezi Prahou a Ostravskem a Valašskem, od října jsou pak dodatečné posilové vozy často zařazeny i do některých vlaků mezi Prahou a Plzní nebo Prahou a jižní Moravou (spoje Metropolitan).

Také v novém jízdním řádu platném pro příští rok se počítá s trvalým zvýšením nabízené kapacity míst na některých linkách. Půjde především o spoje mezi Prahou a Ostravskem, Valašskem a jižní Moravou (Brno) a více vozů dostanou i nejvytíženější vlaky z Prahy na jih nebo západ Čech.

autor: Tisková zpráva