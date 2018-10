CzechInvest: Estonský start-up Pipedrive otevírá pobočku v Praze

Obchodní CRM start-up Pipedrive s pobočkami v estonských městech Tallinu a Tartu, New Yorku, Lisabonu a v Londýně nyní otevírá kancelář v Praze. České hlavní město se tak stane pátou mezinárodní lokalitou společnosti. Firma vyvinula a spravuje speciální CRM systém, který míří na malé a střední firmy a poskytuje jim jednoduchou a přehlednou formou informace o úspěšnosti prodeje a provází je procesem nabídky služeb a produktů. Její hodnota v současné době dosahuje stovek milionů dolarů.

Pipedrive plánuje v České republice do tří let zaměstnat stovku vývojářů, produktových manažerů a softwarových designérů. Pro expanzi do České republiky se firma rozhodla kvůli silné místní IT komunitě a skutečnosti, že zde působí celá řada odborníků ze střední a východní Evropy. V tuzemsku chce zaujmout svou firemní kulturou, za kterou získala ocenění estonský Dream Employer 2018, SalesTech Award 2017 nebo Nejlepší zaměstnavatel v estonském soukromém sektoru v roce 2016.

autor: Tisková zpráva