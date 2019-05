DAKO-CZ dodá brzdové komponenty a brzdové jednotky pro soupravy metra v Sofii

Aktuální zakázka je opcí na již dříve realizovanou zakázku z roku 2017, kdy DAKO-CZ dodalo do Sofie brzdové komponenty a brzdové jednotky pro 20 třívozových souprav. Brzdové komponenty budou dodávány pro soupravy platformy Inspiro s označením ML3 od společnosti Siemens. K první přejímce dojde v prosinci roku 2019 a následně pak bude zahájena sériová výroba.

„Velmi nás těší, že se spolupráce se společností Siemens stále prohlubuje a získali jsme další významnou zakázku na dodávku našich brzdových komponent pro soupravy metra,“ řekla Dagmar Matúšová, generální ředitelka společnosti DAKO-CZ. Celková hodnota zakázky je 17,5 milionu korun.

Soupravy metra Inspiro jsou v Sofii v provozu od roku 2019 a spadají do konceptu „Inspiro family“, další je možné vidět například ve Varšavě. Platforma Inspiro byla vyvinuta se speciálním důrazem na nízkou spotřebu energie, optimální údržbu a s ohledem na životní prostředí. Po ukončení provozu je možno 95 % soupravy recyklovat. Kabina řidiče i prostory pro cestující jsou klimatizované a nabízí tak maximální komfort. Příjemný světlý design vnitřního prostoru vytváří subjektivní pocit bezpečí a zaručuje příjemnou jízdu.

Dodávka brzdových komponentů a brzdových jednotek od společnosti DAKO-CZ pro soupravy Inspiro sofijského metra bude zahrnovat panely přístrojů, protismykové ventily N8.1, nově vyvinuté ventily vzduchového vypružení RV-4, bowdeny, jednosměrné ventily, potrubní kohouty, vzduchojemy, rámy na panely přístrojů, brzdové jednotky, kotouče a brzdové obložení. Zakázka bude kompletně realizována v letech 2019–2020.

O DAKO-CZ, a.s.

Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s více jak 200letou tradicí. Firma s plánovaným ročním obratem kolem 40 milionů eur (což je jedna miliarda českých korun), na kterém se ze 70 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Většinovým vlastníkem společnosti je společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Druhým akcionářem je společnost Tatravagónka a.s. Poprad, nejvýznamnější výrobce nákladních železničních vozů a podvozků v Evropě.

DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, vozy metra i tramvaje. Kolejová vozidla s brzdami DAKO je možné vidět nejen v Evropě, ale také v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii či Alžírsku, kde společnost spolupracuje se světovými výrobci kolejových vozidel a provozovateli kolejové dopravy.

Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm.

autor: Tisková zpráva