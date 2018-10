Další arbitráž týkající se staveb dálnice D47 skončila, rozhodčí soud přiznal ŘSD více než 35 milionů

Uvedený rozhodčí nález se konkrétně týká sporu, v němž ŘSD ČR žalovalo zhotovitele uvedeného úseku dálnice D47 o zaplacení částky přibližně 129 mil. Kč odpovídající ceně nedodané části oceli do ocelových nosných konstrukcí mostů SO 201 (most na D1 přes sil. III/4785 Polanecká ul., rybník Rojek a trať ČD) a SO 216 (most na dálnici D1 přes ČD, produktovody a řeku Opavu), které jsou součástí stavby D4708.2. Rozhodčí soud částečně uznal nárok ŘSD ČR na slevu z ceny díla za dodání menšího množství oceli, než zhotovitel vyfakturoval a ŘSD ČR zaplatilo. Při posuzování nároku ŘSD ČR rozhodčí soud dospěl k závěru, že použití menšího množství oceli do ocelových nosných konstrukcí obou mostů má ve spojení s dalšími faktory vliv na jejich funkčnost a životnost.

Rozhodčím soudem přiznaná částka coby sleva z ceny díla bude použita na údržbové práce, které zajistí zachování obvyklé funkčnosti a životnosti obou mostů.

autor: Tisková zpráva