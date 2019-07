Dny lidí dobré vůle vyvrcholí národní poutí, k uctění je Palladium země České

Poutní mše svatá

Od půl sedmé ráno probíhají v prostorách velehradské baziliky mše svaté a připraven je i doprovodný program. Při slavnostní mši svaté v 10.30 bude hlavním celebrantem a kazatelem apoštolský nuncius a diplomatický zástupce Vatikánu v ČR Charles Daniel Balvo. Koncelebrovat budou biskupové nejen z Čech, Moravy a Slezska, ale také ze zahraničí. Mše je živě přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Vltava.

Vzácné Palladium k vidění do začátku mše

„I dnes bude na Velehradě mimořádně vystaveno Palladium země České. Stane se tak u příležitosti tří významných výročí, která si letos připomínáme – 1150 let od smrti sv. Cyrila a současně jmenování prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje, 200 let od jmenování kardinála Jana Rudolfa třetím olomouckým arcibiskupem a 30 let od svatořečení sv. Anežky České. Právě poslední zmíněné stálo na počátku zásadní změny v naší společnosti – pádu totality a návratu svobody a suverenity do naší země,“ uvedl Josef Kořenek, tajemník Dnů lidí dobré vůle. Poutníci tak mají ojedinělou možnost uctít na Velehradě Palladium země České. Tento měděný, silně pozlacený a orámovaný reliéf Madony s dítětem má své stálé místo ve staroboleslavském poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie a jeho význam je srovnatelný s korunovačními klenoty.

Mší to nekončí

Během pátečního dne budou navíc otevřeny výstavy ve Stojanově gymnáziu. I dnes mají poutníci příležitost rozšířit Velehradský rukopis, protože až do 15. hodiny se bude ručně přepisovat Bible. Otevřen bude i stánek Kristýna služebníka s čerstvě upraženou kávou z pražírny Café Gape a mešním vínem. Charita ČR zase nabídne program pro malé i velké v areálu základní školy.

Včera se vybralo 1,6 milionu korun

Ve čtvrtek v 19:30 začal na pódiu před bazilikou tradiční Večer lidí dobré vůle. Benefičním koncertem, kterým provedlo duo Barbora Černošková a Filip Tomsa, vyvrcholil v pořadí už dvacátý program Dnů lidí dobré vůle. Na Velehrad dnes dorazilo k 20 tisícům návštěvníků a na charitativní projekt, Nadační fond ADIUVARE, se vybrala částka 1,6 milionu korun českých (DMS a vázané finanční dary). Letošní Dny lidí dobré vůle navíc připomněly tři významná výročí. Koncert Večer lidí dobré vůle zahájil, jako ostatně každý rok, skladbou Velkomoravský chorál „domácí“ Jiří Pavlica s Hradišťanem. Následovala Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka, Pěvecký sbor Stojanova gymnázia, zpěvák Marek Ztracený s kapelou, který navíc usedl i za klavír, houslisté Bohuslav Matoušek a Jakub Junek a na závěr pak skupina Javory Beat se sourozenci Hanou a Petrem Ulrychovými.

„Během večera jsme si připomněli důležité události českých dějin – 1150 let od smrti sv. Cyrila a současně jmenování prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje, 200. výročí jmenování Jana Rudolfa Habsbursko-Lotrinského olomouckým arcibiskupem a 30. výročí svatořečení Anežky České. Právě poslední zmíněné stálo na počátku zásadní změny v naší společnosti v roce 1989,“ uvedl Josef Kořenek, tajemník projektu Dny lidí dobré vůle.

