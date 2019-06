KRNAP: Lovci odpadků vyrážejí

Jedná se o mobilní webovou aplikaci (lovciodpadku.cz) propojenou s Instagramem, jejímž cílem je podněcovat návštěvníky hor, aby při svých cestách sbírali odpadky, které uvidí, a pomáhali je odnést je zpět do civilizace.

Již v minulosti jsme se setkávali s uvědomělými turisty, kteří na svých cestách sbírali cizí pohozené odpadky. Vědomí, že existují lidé, kteří dobrovolně bez jakéhokoliv napovídání jdou a uklidí znečištěnou přírodu, nás přivedlo k myšlence tyto lidi sdružit, aby šli ostatním turistům příkladem. Lovci odpadků jsou komunita, přátelé a horalové, kteří si dali jediný cíl – udržet Krkonoše bez odpadků. Do aktivity jsme zapojili naše partnerské subjekty – informační centra a boudaře – a na sociálních sítích oslovujeme tu nejaktivnější skupinu, a tou jsou mladí lidé.

Lovcem odpadků se samozřejmě může stát každý, kdo má rád přírodu a smýšlí ekologicky. Odpadky lidé sbírají do pytle či tašky, kterou si sami přinesou nebo si sběrovou tašku mohou vyzvednout u partnerů KRNAP – na informačních centrech a v některých horských boudách. Při svém výletu po horách pak Lovci odpadků sbírají to, co do přírody nepatří. Pro účast v soutěži potřebují Lovci vlastní instagramový profil. Hlavním pravidlem celé soutěže je, že chceme důkaz místo slibů. Lovci proto nalezené odpadky, dříve, než je vyhodí, fotí a sdílí na Instagramu se soutěžním hashtagem #lovciodpadkukrkonose a mohou také označit profil @lovciodpadkukrkonose. Z uveřejněných příspěvků bude každý týden vylosován výherce, který obdrží věcné ceny. Čím více Lovec sbírá a tím pádem i sdílí ulovený odpad na sociální sítí, tím větší šanci na výhru má.

Sbírat odpadky má smysl prakticky v celých Krkonoších. Kolem všech cest lze čas od času najít pohozené odpadky. Je tedy na záměru konkrétního Lovce odpadků, kterou oblast vyčistí. Nejvíce odpadků lze najít především tam, kde chodí nejvíce turistů, tedy na hřebenových partiích hor a podél cest, vedoucích k největším turistickým cílům.

Řada lidí si říká, proč by právě oni měli uklízet odpadky po druhých. Jako Lovci odpadků mimo jiné ovlivňují svým počínáním nejen své okolí, ale i další turisty na horách. Našim cílem není jen donekonečna sbírat odpadky po druhých, ale ukázat lidem, že příroda není smetiště. Pokud někdo raději chodí po skládce než v čistých horách, pak v Krkonoších nemá co hledat!

Tvorba mobilní webové aplikace je součástí projektu Partner KRNAP, který byl podpořen prostředky z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Psali jsme: KRNAP: Horská služba opět proškolila strážce Krkonošského národního parku KRNAP: Opravujeme nejfrekventovanějších cesty, museli jsme je uzavřít Rada KRNAP schválila návrh nové zonace KRNAP a klidových území KRNAP: Mapa republiky má nyní dokonalý tvar

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva