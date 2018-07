Karlovarský kraj: O školní obědy zdarma je čím dál větší zájem

Nabídku kraje zpočátku využilo jen 29 dětí. V průběhu roku jich ale nakonec bylo celkem 170. Pro školní rok 2018/2019 je v současnosti přihlášeno 258 dětí z celého regionu. Vedení kraje má z rostoucího počtu školáků radost.

?Projekt „Obědy do škol“, na který kraj čerpá dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, si klade za cíl poskytnout bezplatný oběd dětem ze sociálně slabých rodin. Ty často školákovi oběd nezaplatí a dítě odchází ze školy hladové. Pro získání bezplatných obědů jsou rodiče povinni splnit základní podmínky a žák si musí jídlo sníst přímo ve škole. „Loni nás nízký počet přihlášených dětí k obědům zdarma velmi zklamal. Je možné, že rodiče odradila administrativa kolem projektu, museli například doložit, že se jejich rodina nachází v hmotné nouzi po dobu 2 měsíců a řadu dalších věcí. Letos se administrativní zátěž zmírnila, nicméně stále jsou kritéria taková, aby se zamezilo zneužití poskytované pomoci. Navíc i školy už mají více informací a zvyšuje se jejich zájem. V tomto roce se do projektu zapojilo 45 škol. Nicméně v případě devíti z nich stále nemá zájem o bezplatné obědy ani jediná rodina,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.

Přihlašování se do projektu probíhalo od 1. 5. 2018 do 30. 6. 2018. „Po loňských zkušenostech jsme letos několikrát vyzvali ředitele zapojených škol, pracovníky neziskových organizací a pracovníky sociálních odborů obcí, ať upozorní rodiče dětí na tuto možnost podpory, kterou si pak lidé vyřídí na kontaktních pracovištích úřadu práce. I proto počet dětí roste a mají tak možnost najíst se ve škole stejně jako jejich spolužáci,“ dodal Jaroslav Bradáč. Projekt v současnosti prošel věcným hodnocením ze strany úředníků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a v nadcházejícím období by kraj měl dostat potvrzení o poskytnutí dotace na uhrazení obědů. Její výše by měla činit pro školní rok 2018/2019 4, 6 milionu korun.

Více informací o samotném programu potravinové a materiální pomoci je k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

autor: Tisková zpráva