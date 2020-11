NPÚ: Na Vimperku budou mít postel jako z pohádky O princezně na hrášku

reklama

Lákadlem pro návštěvníky bude například originál postele s kopiemi všech textilií, kterými bývala vybavena raně barokní lůžka. Rozmanité textilie budou sloužit zároveň jako didaktická a haptická pomůcka. Návštěvník tak získá plastickou představu o každodenním životě na vimperském zámku v době šlechtického rodu Novohradských z Kolovrat v prvních dekádách 17. století.

Interiéry zámecké trasy budou vybaveny nábytkem a ostatním zařízením podle dochovaných inventářů a dobové ikonografie, které spadají do rozmezí let 1601 až 1629, kdy vimperský zámek vlastnil rod Novohradských z Kolovrat. Součástí prohlídkové trasy bude i ložnice s dominantní dubovou postelí. Ta byla pro vimperský zámek zakoupena od soukromého majitele v Belgii, protože se původního pozdně renesančního a raně barokního nábytku středoevropské provenience dochovalo do dnešních dní poskrovnu. Postel byla vyrobena nejspíše na území současného Německa, Nizozemí nebo Belgie. "Podobné typy byly v českém prostředí běžné a velmi rozšířené. To je také důvodem, proč jsme ji vůbec pořídili", upřesnila hlavní kurátorka prohlídkové trasy Milena Hajná.

Autorky prohlídkové trasy si vytkly za cíl na základě studia inventářů přesně zrekonstruovat vybavení šlechtické postele kolem roku 1600. "Často když přijdete na nějaký zámek, tak tam mají krásně nazdobené lože, ale co se týče samotných pokrývek, tyto věci chybí. Je vidět, že je lože nízké, zakryté pouze ozdobným přehozem, bez peřin. Inventáře nám však říkají, že těch podušek, pokrývek a peřin v ložích aristokratů bylo poměrně velké množství a to pak skutečně vypadalo jako to z pohádky O princezně na hrášku", vysvětlila záměr Milena Hajná.

Postel, která měří na délku 180 cm a na šířku 160 cm, bude vybavena kopiemi textilií přesně podle dobových zvyklostí. Vespod bude rošt pletený z provazů, následovat budou v několika vrstvách matrace s různým typem výplně. Na nich pak budou vystlány spodní a horní peřiny plněné rozličnými druhy peří. V několika vrstvách budou i polštáře, vrchní bude vyšívaný. Vše završí luxusní přehoz, který je v dobových inventářích označovaný jako "deck". Holý nezůstane ani samotný dřevěný rám postele. "Látka bude tvořit vnější obal postele také podle schématu, který se objevuje na dobových vyobrazení. V rozích budou zavěšeny tzv. šály, nahoře bude horní draperie. Postel tak bude textilem více méně uzavřena", popsala další z kurátorek, expertka na historický textil Kateřina Cichrová.

Látku na tyto části vybavení postele vyrobila na zakázku pro Národní památkový ústav firma Hedva Český brokát z Rýmařova. Látka má svůj předobraz v ornátu ze zámku Kratochvíle. Byla pravděpodobně utkána v Itálii na přelomu 16. a 17. století a je zdobena motivem stylizovaného granátového jablka, který je pro toto období typický. "Ve spolupráci s Hedvou se podařilo vytvořit téměř přesnou kopii původní látky, která má velmi složitou vazbu, kdy se střídají dvě osnovy a dva útky", vysvětlila Kateřina Cichrová. Látka byla utkána ze zeleného hedvábného a losovéhoa bílého bavlněného vlákna. "Tím, jak mají příze jinou strukturu, látka působí plastickým dojmem, což se u kopie také povedlo", upozornila Kateřina Cichrová. "Tehdejší tkalci si dovedly pohrát s detailem, kdy jsou ve vazbě dokonce patrná zrníčka granátového jablka", obdivuje práci starých mistrů kurátorka. "Manufaktur, které se zabývají výrobou kopií historických textilií není po světě mnoho, o to více nás těší, že u nás máme svoji manufakturu, která umí vyrábět kopie na špičkové úrovni", doplnila Kateřina Cichrová.

Za úspěchem celé akce stojí také vývojářka a technoložka firmy Hedva Český brokát Martina Kohoutková, která se podle slov Kateřiny Cichrové pustila do práce s obrovským nadšením a výrobu této kopie brala jako velikou výzvu, jak zpropagovat podnik. Památkáři rýmařovské firmě poskytli pro výrobu potřebnou dokumentaci. "Měli jsme tu výhodu, že originální látka, která je na kratochvilském ornátu, byla restaurována pro výstavu o Rožmbercích v roce 2011. Prací je ujala paní Vendulka Otavská, jedna z nejlepších středoevropských specialistek na vazby historických tkanin, která udělala technický rozkres a přesný popis. Tyto jsme firmě poskytli a zapůjčili i původní vzorek na jednom z doplňků na ornátu", popsala Kateřina Cichrová. Od prvního oslovení firmy do vyvzorování látky uběhlo pouhých pět měsíců. Na začátku listopadu firma dodala 45 metrů tkaniny. Teď přijdou na řadu švadleny. Na postel bude použito 15 metrů, z dalších metrů se budou šít tzv. firhaňky, závěsy pod okna do vedlejší místnosti, a další textilní doplňky. Na svém domovském zámku Kratochvíle poslouží nově utkaná látka jako potah příborníku pod vzácné kovotepecké zboží ve Zlatém sále a také jako pokrývka pod dobové hudební nástroje.

Kompletně vybavenou postel si návštěvníci na zámku Vimperk prohlédnou od 1. května 2021.

Psali jsme: NPÚ: V klášteře Plasy začala obnova opatské rezidence Národní památkový ústav: Žižkův dub u náměšťského zámku byl odborně ošetřen NPÚ: Stavební práce na Horním zámku ve Vimperku jsou u konce NPÚ: V klášteře Zlatá Koruna zpřístupní od příští sezóny mnišské toalety

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.