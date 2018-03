Pobočky Národního zemědělského muzea zahajují sezónu už na Velký pátek

Národní zemědělské muzeum není jen hlavní výstavní budova v Praze na Letné, ale také další čtyři pobočky v regionech – muzeum českého venkova na zámku Kačina, muzeum myslivosti, lesnictví a rybářství na zámku Ohrada, muzeum zemědělské techniky v Čáslavi a muzeum vinařství ve Valticích, které jsou oblíbenými cíli turistů z celé České republiky. „Naše pobočky jsou nedílnou součástí muzea a každá z nich zastupuje některé z oborů zemědělství, aby si návštěvníci udělali ucelenou představu o jeho významu nejen ve vztahu k historii, ale i v širších společenských souvislostech,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Zámek Ohrada zahajuje sezónu výstavou o výlovech rybníků, a to na fotografiích více než sto let starých i současných. Fotografie budou v průběhu roku obměňovány tak, aby byla využita bohatá nabídka archivu Národního zemědělského muzea.

V letošní sezoně se návštěvníci mohou dále těšit na výstavu o zubrech, výstavu maleb s tematikou divoké zvěře malíře Václava Nasvětila a nebude chybět květnová Muzejní noc, letos na téma Broučci.

Vrcholné akce chystá letos Ohrada na sezonu hned dvě. Tou první je „návrat“ obrazů, instalace kopií velkoformátových pláten Johanna Georga Hamiltona, která kdysi zdobila hlavní sál zámku a která byla za dramatických okolností odvezena pryč. Nyní se s pomocí Národního památkového ústavu podařilo vyjednat možnost pořídit jejich kopie, které budou zasazeny do původních rámů a navráceny do hodovního sálu. Druhým vrcholem jsou tradiční červnové Národní myslivecké slavnosti, největší republikové setkání myslivců a milovníků lesa a myslivosti pořádané ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou. Letos proběhnou v sobotu 23. června a konají se pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka.

Na zámku Kačina naváží na úspěšnou výstavu loňského roku Království včel, která se letos dočkala podstatného rozšíření. Na toto téma volně navazuje výstava Hlasy přírody – Jak mluví rostliny a zvířata, která návštěvníky seznamuje s fascinujícím světem přírody a představuje méně známé způsoby dorozumívání fauny i flóry.

Výročí sto let od založení muzea bude mimo jiné připomínat výstava Tváře zemědělství, která se snaží jednoduchou a interaktivní formou představit ikonické postavy dějin českého zemědělství. Rok 1918 připomíná panelová výstavaZemědělská muzea nástupnických zemí Habsburské monarchie, která představuje široký proud vzniku zemědělských muzeí v bývalé rakousko-uherské monarchii a dává vznik Československého zemědělského muzea do souvislostí s děním po celé Evropě. Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka.

Návštěvnicky přitažlivým tématem je zobrazení krojů na výstavě Kroje českých sedláků. Hlavním magnetem mezi výstavami však bude na Kačině bezesporu výstava Historické cukrárny, kterou muzeum slavnostně otevře 12. dubna. V rámci Muzejní noci bude 1. června otevřena výstava připomínající svéráznou postavu zámecké historie, Rudolfa Karla Chotka, a zopakuje se také vloni velmi úspěšný videomapping, letos nově v překrásné chotkovské knihovně.

Letošní novinkou je rozšíření otevírací doby zámku, v hlavní sezoně od května do září bude mít nově otevřeno i v pondělí, a také možnost zakoupení společné vstupenky s Hřebčínem Kladruby nebo Národním zemědělským muzeem v Čáslavi. Stejně jako loni, i letos mají na Kačině děti a mládež do 18 let na řadu prohlídek vstup zdarma.

Muzeum zemědělské techniky Čáslav otevře výstavou 100 let ve sbírkách Národního zemědělského muzea s podtitulem Lidé a stroje, která se koná u příležitosti jubilejního stého výročí založení muzea. Cílem výstavy je přiblížit návštěvníkům vývoj zemědělské techniky v různých fázích agrotechnických operací. Nabízí více jak 80 velkoplošných fotografií, které zachycují vývoj používané techniky od nejstarší ruční, až k moderním strojům.

Dne 26. dubna od 9 do 13 hodin proběhne čtvrtý ročník Dne bezpečnosti, který je určen žákům základních škol i široké veřejnosti. Bohatý program s praktickými ukázkami má za cíl prohloubit povědomí o činnosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a připomenout zásady poskytování první pomoci při ohrožení života. Akce se koná za finanční podpory Města Čáslav a v tento den bude vstup do prostor muzea zdarma.

První červnový víkend bude v Čáslavi již tradičně patřit akci Pradědečkův traktor. Návštěvníci se mohou těšit nejen na historické traktory v akci, ale i na sklízecí mlátičky, parní stroje, ukázky stabilních motorů nebo modelovou parní lanovou orbu. Kromě strojů ze sbírek Národního zemědělského muzea předvedou své poklady i mnozí soukromí sběratelé továrních řad historické techniky.

Výstava 100 let ve sbírkách Národního zemědělského muzea a akce Pradědečkův traktor se konají pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka.

Psali jsme: Národní zemědělské muzeum Kačina zahájí sezonu novými výstavami Ministr Milek při otevření nové expozice ocenil, že Národní zemědělské muzeum odpovídá světovým trendům V Národním zemědělském muzeu se návštěvníci mohou svézt na trenažéru Zetor Tractors Nasaďte masku a přijďte na Letenský masopust do Národního zemědělského muzea

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva