Povodí Labe má pravomocné stavební povolení na poldr Kutřín

Poldr Kutřín je prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí řeky Novohradky. Krounka je významným levostranným přítokem Novohradky, její vodnost je v ústí srovnatelná s hlavním tokem. Cílem výstavby poldru je transformace povodňové vlny a zdržení kulminačních průtoků do odeznění povodně na Novohradce. Navrhované opatření zvyšuje míru ochrany před povodněmi v souladu s doporučením Plánu hlavních povodí ČR.

Výhodnost profilu zvoleného pro stavbu poldru spočívá zejména v tom, že při relativně krátké hrázi (135,4 m) a výšce hráze nad terénem 17,5 m je dosaženo významného retenčního prostoru až 3,6 mil. m3 při průtoku Q100 (celkový objem akumulované vody může dosáhnout 4,8 mil. m3).

Na základě požadavků na ochranu přírody a maximální zachování kontinuity toku (co nejkratší základové výpusti) a zároveň provozních požadavků na funkci vodního díla je poldr navržen jako betonová tížná hráz. Pro citlivější zapojení konstrukce hráze do krajiny budou návodní i vzdušní líc hráze opatřeny přísypy tvarovanými do teras, simulujících prostředí okolních suťových svahů. Součástí výstavby poldru je komplexní revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka v délce 2 km. Revitalizace zahrnuje obnovu přirozené geomorfologie vodního toku Martinického potoka, vznik zahloubených tůní v nivě Martinického potoka a vegetační úpravy.

Poldr Kutřín je v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje vymezen jako veřejně prospěšná stavba a je také prioritou státního podniku Povodí Labe i obyvatel chráněných obcí. Předpokládané náklady na výstavbu činí 460 mil. Kč. Stavba by měla být spolufinancována z dotačního titulu Ministerstva zemědělství – Podpora prevence před povodněmi IV. etapa.

Psali jsme: Povodí Labe: Masarykovo zdymadlo Střekov na 2. místě v anketě České a slovenské stavby století Povodí Labe: Příprava revitalizace slepého ramene Orlice v Malšově Lhotě Povodí Labe: 80 let přehrady Pastviny Povodí Labe: Zahájení stavebních prací na VD Fojtka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva