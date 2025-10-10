Správa železnic: PPP projekt rychlotrati z Brna do Přerova má svého odborného poradce

Tři úseky budoucího rychlého spojení mezi jižní a střední Moravou postoupily do další fáze přípravy.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj vybrala pro Správu železnic tým, který zajistí odborné služby v oblasti ekonomicko-finančního, environmentálně-sociálního, právního a technického poradenství. Tvoří ho společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, White & Case LLP a SETEC INTERNATIONAL. Uvedený krok je nezbytný pro úspěšný výběr koncesionáře tohoto PPP projektu.

Výběr poradenského konsorcia pro modernizaci traťových úseků mezi Brnem a Nezamyslicemi proběhl formou výběrového řízení vyhlášeného Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). Díky podpoře od této instituce je možné zaručit transparentnost a profesionální vedení celého procesu už v jeho přípravné fázi.

„Jsem přesvědčen, že mezinárodní zkušenosti a odborné zázemí vybraného poradenského týmu významně přispějí k úspěšné realizaci tohoto klíčového infrastrukturního projektu,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Cílem modernizace je posílit dopravní dostupnost a konkurenceschopnost regionu.

V rámci poradenských služeb bude kladen důraz mimo jiné na environmentální a sociální odpovědnost projektu, a to v souladu s nejlepšími mezinárodními standardy udržitelnosti. Díky tomu se bude moci zapojit širší spektrum financujících institucí a sníží se celkové náklady.

Plánované zvýšení rychlosti vlaků na 200 km/h přinese významnou úsporu času při cestování nejen mezi jižní a střední Moravou. Trať bude nově dvoukolejná, místo přejezdů vzniknou nadjezdy nebo podjezdy. Staví se už na dvou úsecích, a to mezi Nezamyslicemi a Kojetínem a mezi Kojetínem a Přerovem. Celá trať z Brna do Přerova bude hotová v roce 2033.

PPP je model spolupráce mezi státem a soukromým partnerem na realizaci rozsáhlých projektů v oblasti infrastruktury a služeb s cílem optimalizovat náklady řešení. Propojuje stabilitu a záruky veřejného sektoru s know-how a efektivitou sektoru soukromého.

