ÚZSVM odvádí do státního rozpočtu i finanční prostředky připadlé státu ze soudních úschov

Peníze připadly státu na základě rozhodnutí soudů, neboť se příjemci finančních částek složených do úschovy v zákonné lhůtě o ně nepřihlásili. Jednalo se celkem o sedmnáct položek, a to od malých částek ve výši od 39,98 Kč až do částky 100 000 Kč, která je již významným příjmem pocházejícím z nevyzvednuté soudní úschovy.



Tyto částky tvořily především peníze složené do úschovy soudu správci konkurzních podstat a byly určeny pro konkursní věřitele.



Nejvyšší položku příjmu tvořila nevyzvednutá soudní úschova, jejímž příjemcem byla společnost se sídlem v ostrovním státě Svatý Kryštof a Nevis v Karibském moři.

autor: Tisková zpráva