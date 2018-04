Vláda: Benešova vila přivítá v pátek první návštěvníky v tomto roce

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí se v pátek 6. dubna 2018 poprvé v letošním roce otevře návštěvníkům. Zájemci si ji nově prohlédnou každý víkend až do konce října.

Memorandum, které uzavřel Úřad vlády jako majitel vily s Národním muzeem 15. března 2018, umožní zpřístupnit vilu návštěvníkům pravidelně a po delší časové období než doposud. Pro příchozí budou připraveny vzdělávací programy a komentované prohlídky.

„Díky spolupráci s Národním muzeem bude v jubilejním roce 2018 Benešova vila v Sezimově Ústí otevřena třikrát týdně. Chceme tak výrazně připomenout památku Edvarda Beneše a jeho choti Hany, a přiblížit se tak přání Hany Benešové, aby vila sloužila široké veřejnosti coby památník druhého československého prezidenta,“ sdělil vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin.

Návštěvníci si prohlédnou nejen reprezentativní a obytné místnosti vily, ale také její exteriér, který vyniká především díky typické fasádě navrácené do původní podoby z let, kdy vilu obývali manželé Benešovi. Součástí prohlídky bude také procházka přilehlým parkem, který je jedním z mála dochovaných zahradních komplexů ze třicátých let 20. století na našem území.

Úřad vlády ČR připravil také aktualizované vydání knihy o vile Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. Publikace vychází u příležitosti 70. výročí úmrtí Edvarda Beneše a 100. výročí vzniku Československa. Kniha bude sloužit jako dar pro významné hosty a návštěvy předsedy vlády. Obsahuje odborné texty o stavebním a architektonickém vývoji vily, o interiérech a přilehlém parku. Jedna z kapitol se věnuje životu Hany a Edvarda Benešových. Stěžejní část tvoří fotografie Herberta Slavíka z roku 2009, kdy byla dokončena nákladná rekonstrukce objektu. Obrazový materiál je doplněn historickými dobovými fotografiemi vily a jejích obyvatel, jejichž autorem je například fotograf Josef Sudek.

Benešova vila bude v sezoně 2018 otevřena od 6. dubna do 28. října. Pátky v čase od 10.00 do 15.00 hodin jsou vyhrazeny pro vzdělávací programy základních a středních škol, soboty a neděle v čase od 10.00 do 17.00 hodin jsou určeny na komentované prohlídky pro veřejnost.

Rezervace prohlídek je možná na webu Národního muzea (ZDE).

Více informací o vile naleznete ZDE.

