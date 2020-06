,,Nemůžeme se dostat do médií,” řekl Kalousek. A toto následovalo. Došlo na ČT

TOP 09 se těžko dostává do médií a nemá v tom směru možnosti jako premiér Babiš, myslí si předseda poslaneckého klubu strany Miroslav Kalousek. ,,Jestli někdo z našich politiků dostával prostor v České televizi, tak jasnou jedničkou byl podle mého názoru právě Kalousek, protože toho se Česká televize s velkou oblibou ptá na všechno, co se v naší zemi děje,” reaguje mediální analytik Jiří Mikeš. A jak dopadá TOP 09 u české veřejnosti, případně i v rámci stran někdejšího Demokratického bloku?

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek je jistě výraznou osobností české politiky. Je znám tím, že nešetří ostrými výroky, a stejně i pokračuje nyní. Po zvolení Hany Lipovské do Rady České televize, kterou nominoval a následně jí gratuloval kardinál Dominik Duka, Kalousek prohlásil, že zvažuje vystoupit z katolické církve. Myslel to podle vás vážně? Co tím sleduje?

Co se týká ostrých výroků celkově, přitvrzuje se, protože se blíží volby. Někteří tedy budou přitvrzovat, ale domnívám se, že například starosta Pavel Novotný bude naopak ubírat na plynu, bude chtít ze sebe dělat politika. Kdežto Kalousek byl vždy zvyklý být enfant terrible (z francouzštiny, prostořeké dítě, které způsobuje problémy svojí otevřeností, pozn. red.) v Parlamentu. Je výborným rétorem a dokáže okamžitě reagovat, jeho repliky jsou velice zajímavé, ale nicméně jde vždy o nějakou kritiku. Současně není konzistentní, aby něco prosazoval, například nějakou vizi. I když to Babiš v knize s názvem O čem sním, když náhodou spím nenapsal zrovna nejlépe, tak i Kalousek by měl předložit nějakou vizi.

A navíc si teď situaci u mnoha lidí pohoršil právě prohlášením, že zvažuje vystoupit z katolické církve. Katolická církev není nějaký sbor biskupů, ale instituce, která existuje tisíce let, a buď jednou jsem katolík, nebo nikoliv. Nebo ať se dá například k protestantům, třeba mu u nich bude lépe. Já bych doporučoval, aby se dal k buddhistům, dostal by se do klidu a vyrovnanosti a mohl by se usmívat nad tím vším, co se tady děje.

Miroslav Kalousek v rozhovoru pro Prima CNN NEWS Kalousek tvrdil, že kdyby měla TOP 09 k dispozici takové prostředky jako má premiér Andrej Babiš, také by byla více vidět v médiích. Podle něj zatím v médiích příliš prostoru nedostává. Připomenu, že například analýza předvolebního vysílání v České televizi však ukázala něco jiného. Dostává TOP 09 málo prostoru v médiích?

Ukazuje se, že taková všeznalost a povýšenost pražské kavárny se obrací proti nim samotným, protože se vyřazují z velkého spolku, který se jmenuje Češi, Moravané a Slezané. Na vesnicích a městečkách mají totiž jiné problémy než lidé sedící v takzvané pražské či brněnské kavárně. Je otázka, co chci lidem sdělit a zdali to lidi zajímá. Některé výkřiky jsou velice hezky řečeny, rétoricky ohromně zvládnutelné, ale občas se jedná o plácnutí do vody.

Tedy prostoru v médiích podle vás dostává dost, ale nedokáže voliče oslovit?

Přesně tak. Dokáže zaujmout, ale vždy se jedná o nějaký útok. Neukazuje nic, co by lidé měli vidět, protože je to určené jim a lepším časům. Prostě jen kritizovat je málo.

TOP 09 a Miroslav Kalousek určitě patří mezi největší odpůrce premiéra Babiše a jeho hnutí ANO. Jak to, že preference strany se pohybují kolem pěti šesti procent, když odpůrců Babiše bude pravděpodobně víc? Je to tedy schopností oslovit? Připomeňme zmíněný rozhovor, kde uvedl, že někteří členové TOP 09 podlehli pocitu, že „kdyby nebyl Kalousek, tak máme zpátky 15 procent, nemocní by se uzdravili a ptáci by začali zpívat...“ Může na tom něco být?

Měli by postavit něco proti Babišovi, co by Babiše dostalo, ale Babiš odpovídá tomu, co chtějí voliči, co chce mlčící většina, co chtějí obyčejní lidé, co nechce kavárna. Babiš má dobré marketingové odborníky, kteří mu říkají: Jsou malá města, jsou vesnice, drtivá většina voličů není v Praze a Brně, mají jiné problémy a názory a těm musíme vycházet vstříc, těm budeme předkládat naše vize. Na to Kalousek a další zapomněli, protože se stali elitou – všemu rozumím, všude jsem byl a jsou nejchytřejší, a to lidé nemají rádi.

Miroslav Kalousek je však přesvědčen, že pokud chtějí demokratické opoziční strany uspět, musejí úzce spolupracovat a do sněmovních voleb v roce 2021 postavit jednu nebo maximálně dvě kandidátní listiny. V opačném případě prohrají. Mýlí se tedy?

Na takový návrh ostatní strany prostě nepřistoupí, protože v každé straně a zvláště politikům jde o to, dostat se do Parlamentu, do Senátu, do Evropského parlamentu. A když někomu řeknete, že je třeba se spojit, ale možná nevyhraje, proč by na to měly síly politických stran přistoupit? Byť je v kolektivu síla, v politice to neplatí, protože tam jde o získání postu, získání vlivu, tam jde prostě o prachy.



