Německý průmysl na pokraji zelené smrti? Kancléř dostal od továrníků naléhavý dopis

„Je pět minut po dvanácté,“ píší německé průmyslové společnosti LEAG, Lausitz Energie Kraftwerke AG, IGBCE, BASF a mnoho dalších. V otevřeném dopise kancléři Merzovi upozorňují na katastrofální stav německého průmyslu vinou nefungující zelené transformace. Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 92% Věřím, že nebyly 4% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8215 lidí

„Nacházíme se uprostřed nejhorší hospodářské krize od druhé světové války. Jen v loňském roce bylo bez náhrady zrušeno nejméně 100 000 pracovních míst v průmyslu. Politické sliby poslední spolkové vlády o ,zeleném hospodářském zázraku´ jsou jen clonou a mlžením. Skutečnost je totiž taková, že nikdy předtím nebylo ohroženo tolik pracovních míst jako dnes,“ tvrdí průmyslníci v dopise, který zveřejnil server ruhrbarone.de.

Jen v Německu pracuje v energeticky náročných odvětvích výrazně přes milion lidí. „Proto potřebujeme průmyslový a hospodářský program 2030. TEĎ HNED! Potřebujeme inovace a investice pro stálá pracovní místa a regiony, ve kterých stojí za to žít. Potřebujeme rozumné podmínky, aby kvalitní práce a tvorba hodnot v Německu měly opět budoucnost,“ naléhají.

Německá energetická politika je podle nich aktuálně největším hospodářským problémem. „Pokud je energetická transformace operací otevřeného srdce naší ekonomiky, jak se někdy říká, pak tato operace zatím zcela selhala. To si musíme uvědomit: Pacientovi hrozí, že zemře na operačním stole,“ stojí v dopise.

Průmyslníkům vadí, že třeba fotovoltaika a větrná energie jsou již 35 let právně zvýhodněny a dotovány a přitom stále nepřispívají k bezpečnosti dodávek elektřiny více než před třemi desetiletími. Místo toho spíše způsobují náklady na rozvodnou síť v řádu trojciferných miliard.

Problémem je také nedomyšlené odstavení jaderných a uhelných elektráren, což způsobilo, že Německo je závislé na nespolehlivé fotovoltaice a větrné energii a na drahém dovozu plynu. Účet platíme nejvyššími cenami elektřiny v Evropě, tvrdí průmyslníci. „Naše dodávky elektřiny nebyly nikdy tak drahé a nespolehlivé. Tyto vysoké ceny elektřiny jsou nejen sociálně nespravedlivé, ale nyní také ohrožují naše hospodářství - a tím i naši prosperitu a sociální smír,“ varují průmyslníci.

Od kancléře proto požadují namísto dalších politických hesel jasná řešení situace, aby bylo napraveno nežádoucí směřování německé energetické a klimatické politiky. „Budoucnost Německa jako průmyslového centra nezávisí jen na abstraktních krocích této spolkové vlády. Konkrétně na nich závisí budoucnost milionů kvalitních pracovních míst v průmyslu. Čas na krásná slova vypršel. Naši kolegové budou tuto spolkovou vládu posuzovat podle jejích činů!“ dodávají průmyslové společnosti.

Konkrétně požadují, aby ceny elektřiny byly pro ekonomiku a zejména pro průmysl opět mezinárodně konkurenceschopné a zejména nebyly zatěžovány politickými náklady na CO2. „Požadujeme trvalé a úplné osvobození od poplatků za přenos pro výrobu náročnou na elektřinu a bezplatné připojení k elektrické infrastruktuře v požadované kapacitě. Dále odmítáme další zatížení vlastních dodávek elektřiny pro průmysl,“ stojí v požadavcích.

Německo a Evropská unie podle průmyslníků nemůže nést ochranu klimatu celé země sama na svých bedrech. „Očekáváme, že místo toho, aby Německo a Evropa dále postupovaly v ochraně klimatu, bude vytvořena jasná křižovatka: všechny příslušné země na světě se musí zavázat ke stejnému úsilí,“ tvrdí průmyslníci.

Požadují také lepší ochranu vlastního průmyslu v rámci zahraničního obchodu. „Chceme zlepšení a modernizace ochrany zahraničního obchodu prostřednictvím zásadní revize stávajících antidumpingových a antisubvenčních nástrojů EU - zejména s ohledem na Čínu,“ píše se v dopise.

A nakonec průmyslníci požadují, aby před jakýmkoliv odstavením elektráren proběhly studie, jak budou zajištěny nové kapacity. „Moratorium na odstavování elektráren: Před odstavením elektráren musí být nejprve k dispozici nová zajištěná kapacita. A také žádáme konec nahodilého rozšiřování fotovoltaiky a větrné energie,“ dodávají průmyslové společnosti ve spojení s odbory.

Komentátor Petr Sodomka v této souvislosti tvrdí, že vláda Petra Fialy a spřízněná média jako Česká televize schválně zamlčují zhoršující se stav německé ekonomiky a místo toho tvrdí, jak je na tom česká ekonomika dobře a že si může dovolit budoucí útraty stovek miliard na zbrojení.

„Nejoblíbenější a velmi účinnou dezinformační taktikou České televize a Českého rozhlasu, které jsme přinuceni povinně platit nově zvýšenými poplatky, je zamlčování důležitých informací. V posledních dnech například to, v jak hluboké krizi se nachází největší ekonomika Evropské unie. Žádná podrobnější zpráva a už vůbec žádná diskuse či polemika s pětikoaličními politiky, kteří se snaží před volbami lidem nalhat, jak česká ekonomika oživuje a jaký očekávají budoucí růst HDP, z něhož budou utrácet stovky miliard výdajů na zbrojení a ještě hradit stále narůstající dluhovou službu. A to bez ohledu na to, co se děje u našeho největšího investora a exportního partnera,“ tvrdí Sodomka.

Psali jsme: Vondráček: EU z vás udělá podezřelého, pokud nevyměníte auto. A Fialova vláda tomu tleská Green Deal nekončí, právě naopak. Toto k tomu řekl Síkela Německo porušuje pravidla EU. Ale asi se nic nestane Turek (Motoristé): Jen poloviční krok v tragickém příběhu