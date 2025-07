„Pod to se někdo podepsal? Ponesou zodpovědnost.“ Foltýnův útvar zkontroluje senátorka. A přišly další stížnosti

„Výpadek proudu v Česku: Co se stalo a co z toho plyne? Minulý týden došlo k rozsáhlému výpadku elektřiny, který zasáhl různé části republiky. Co přesně se pokazilo, proč za to nemohou obnovitelné zdroje a jak se na podobné situace připravit?” Psal Foltýnův tým na síti X k přiložené grafice.

Vládní „strategičtí komunikátoři” dále uvádí jako potvrzený fakt, že důvodem blackoutu byl pád fázového vodiče, tedy technická chyba a že za to tedy nemohly obnovitelné zdroje energie ani přetoky z německých solárních či větrných elektráren. Z druhé strany ovšem říkají, že vyšetřování toho celého ještě probíhá. Na zjevný rozpor upozorňují vládní útvar i občané v komentářích pod tímto příspěvkem.

Jak to komentují politici? Přinášíme reakce na základě otázky, kterou jim ParlamentníListy.cz předložily.

„Potvrzuje, že tam nemá co dělat. Nejenže dělá ostudu strategickému komunikačnímu týmu, který už jej nemůže ani vystát, ale navíc se vyjadřuje k něčemu, o čem nemá páru, navíc zjevně ve snaze pomáhat vládě. To může paradoxně způsobit velké škody. Důvodů, proč vznikl blackout, může být více, příčiny pádu vodiče se musí dobře vyšetřit a teprve poté je možné dělat závěry. Je nezpochybnitelné, že OZE vytváří nerovnováhu sítí a musí se proto posilovat a kvalitně udržovat. To ale není starost plukovníka,” řekl redakci místopředseda sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Poslanec ODS Karel Krejza říká, že přetoky energie z obnovitelných zdrojů k blackoutu přispěly. „Dovolím si svůj názor, i když mam informace jen z veřejných zdrojů. Na podporu OZE, zejména FVE, půjde do roku 2035 cca 600 mld. A možná víc, protože solárníci vyměňují panely za účinnější a zvyšují dodávky za dotovanou cenu (tím, že senát shodil individuální kontroly, není možné tomu čelit). Tyto zdroje zatěžují přenosovou soustavu. Jeden spadlý vodič byl přímou příčinou výpadku a síť to pak nezvládla. 10 let čekání na modernizaci sítě je smutné. ČEPS zaspal a i když teď jde do modernizace více peněz, je to pozdě. Doufám, že se to zaspání podaří dohnat. Takže primární příčina je vodič, ale přetoky z OZE přispěly. Jak moc, nevím,” sdělil pro ParlamentníListy.cz.

„Nějaká Foltýnova grafika je uprdnutí ve srovnání s tím, kolik billboardů nakoupila vláda za miliony, že tam bude nepolitická osvěta. Realita je ovšem taková, že všude vidíme billboardy premiéra Fialy a vládní kampaň nikdo nezaznamenal. Tam jde o desítky milionů, nějaký obrázek je proti tomu za pakatel,” řekl šéf pirátského klubu poslanců Jakub Michálek.

Poslanec SPD Radovan Vích kritizuje nejen Foltýna, ale též vládu za to, že neinvestuje do distribuční soustavy. „Plukovník Foltýn není při smyslech a kazí reputaci příslušníků armády. Tato událost ukázala, že absolutní prioritou budoucí české vlády musí být zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti našeho státu. Přestože platíme vysoké ceny za energie, a to včetně její distribuční soustavy, tyto náklady tomu neodpovídají a tento výpadek jasně ukazuje, že stát, kraje a obce nejsou na takovéto masivní výpadky elektrické energie a následující situace schopni adekvátně reagovat. Pokud by k takovéto situaci došlo v zimním období a výpadek by trval několik dnů, způsobilo by to totální celorepublikový kolaps. Tento masivní a plošný výpadek elektřiny zároveň jasně demonstruje absolutní nesmyslnost a nebezpečnost energetické politiky EU, která skrze systém dotací a emisních povolenek preferuje výrobu elektřiny z nestabilních obnovitelných zdrojů na úkor tradiční, bezpečné a levné výroby elektřiny z uhlí a jádra. Je potřeba říkat pravdu a to včetně možnosti odstoupení od závazků EU v oblasti tzv. dekarbonizace a odchodu z Lipské energetické komoditní burzy,” řekl.

„Tohle je typicky vládní postup. Místo konkrétního řešení problému vláda vyrobí hloupou grafiku a poštve na lidi politruky z agitačního střediska. Kde je úhrada škod a řešení pojištění? Nikde. Kde je zabezpečení energetiky Česka? Nikde. Místo toho vláda nabízí Foltýna s plakáty,” kroutí hlavou šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová bude chtít od Foltýnova útvaru zdůvodnění. „Pokud to je pravda - že to rozšiřují - osobně požádám tento tým o předání důvěryhodných podkladů, ze kterých ten text převzali nebo jakkoli čerpali. Nemám na ně právo jen jako senátorka, ale především jako občan podle zákona o přístupu k informacím. A pak jsou dvě možnosti - buď takový podklad mají, protože někdo našel odvahu se jim pod toto tvrzení podepsat, protože to má doložené a za ten obsah přebírá odpovědnost, nebo žádný podobný podklad nemají, a pak za podobný tvrzený, ale nijak nepodložený výdaj ze státního rozpočtu, ponesou odpovědnost sami. To je celé. Začneme tedy těmi podepsanými a doloženými informacemi. Co myslíte?” ptá se Hamplová.

„Vidím to tak, že už odpočítávám dny, kdy pan Foltýn skončí ve svojí pozici vládního koordinátora NEstrategické komunikace. Třicet let jsem působil v bezpečnostních složkách státu, takže vím, jak je strategická komunikace důležitá, ale to, co předvádí pan Foltýn, to rozhodně není,” uvedl senátor a šéf Přísahy Roberta Šlachta.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek má ohledně blackoutů jasno a nabízí k tomu svůj podrobnější text. „Proč jsou blackouty? Jednoduchá odpověď. Dovolili jsme, že Evropě, respektive EU, vládnou regulérní magoři, klimatičtí šílenci. Za tenhle blackout ale navíc může také sám hamounský ČEZ, kterému za elektřinu platíme nejvíc v Evropě. Podrobně jsem to popsal ZDE,” říká.

„Foltýn bude šířit vládní propagandu vždy a všude. Je za to placený. Je vycvičený k tomu, aby fanaticky plnil zadané rozkazy. V podstatě je Goebbelsem naší doby. Jeho cílem ne í sdělovat lidem pravdu, nýbrž ze všech sil obhajovat pětikoaliční lži. Smutné je, že to dělal za naše peníze. Pozitivní je na druhou stranu fakt, že se tohoto fašisty hloubícího příkopy kolem svých ideových nepřátel už v říjnu zbavíme,“ říká předseda hnutí PRO Jindřich Rajchl.

