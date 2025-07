„Vysmahne Stačilo! a je to doma.“ Fiala má prý naději sestavit i příští vládu

Uživatel vystupující jako Jura Haczek, který patří mezi výrazné osobnosti na sociální síti X, kde dlouhodobě komentuje politické dění, upozornil na nový volební model, který podle něj dává vládní koalici naději – premiér Petr Fiala (ODS) může podzimní volby vyhrát. Jak sám říká, stojí „na správné straně“, což zahrnuje i silnou kritiku hnutí ANO Andreje Babiše, které podle aktuálních průzkumů zůstává v čele preferencí. Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 92% Věřím, že nebyly 4% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8768 lidí

K průzkumu připojil vlastní komentář, ve kterém se nejprve zaměřil na stranu Motoristé sobě. Ti podle něj doplácí na kauzu europoslance Filipa Turka, který ze strany bývalé partnerky čelí obvinění za fyzické násilí. K situaci ironicky poznamenal: „Macinko, spadlo ti to, asi Turek...,“ napsal směrem k šéfovi této strany Petru Macinkovi.

A dodal: „Ne, nejsme blbý národ. Čím víc se blíží volby, tím víc lidí si uvědomuje, kdo je normální a kdo klaun.“

Ve svém příspěvku se opřel i do hnutí Stačilo!, které tvoří především KSČM a několik menších levicových a protestních uskupení. To se podle průzkumu těsně dostává přes pětiprocentní hranici. „Když vysmahne Stačilo!, je to doma,“ napsal.

Optimisticky pak uzavírá hodnocení i směrem k hlavnímu soupeři vlády: „Babišovi se rozpouští sen o jednobarevné vládě. Jeho voliči mu mizí k radikálnějším dezostranám. Přes třicet rozhodně nebude mít ani ve snu. Bude to dobrý.“

Červencový volební model agentury NMS Market Research, podle něj vlévá naději do tábora vládní koalice. Podle tohoto modelu by koalice Spolu získala 21,5 % hlasů. Oproti červnovému průzkumu si Spolu polepšilo o téměř dvě procenta. Výsledek by spojení ODS, TOP 09 a KDU-ČSL přinesl 50 mandátů.

Naopak hnutí ANO v červencovém modelu ztratilo 1,8 % oproti červnu. Volby do sněmovny by podle modelu nyní vyhrálo se ziskem 28,7 %.

Pokles zaznamenala také SPD, která kandiduje spolu s Trikolorou, Svobodnými a hnutím PRO. Jejich společná kandidátka by získala 13,3 % hlasů, což je o 3,4 % bodu méně než v červnu. V přepočtu by tato uskupení obsadila 29 poslaneckých křesel.

Stabilní zůstává výsledek hnutí STAN, které by stejně jako v červnu získalo podporu 12 % voličů. Uskupení by tak mělo nárok na 25 mandátů.

Piráti si podle průzkumu polepšili díky spolupráci se Stranou zelených. V modelu získali 7,9 % a podle agentury jde o jejich nejlepší výsledek zhruba za poslední rok. Mohli by tak získat až 17 křesel ve sněmovně.

Nad pětiprocentní hranici se v modelu dostalo také uskupení Stačilo!, které by volilo 5,8 % respondentů. To by mohlo znamenat 10 poslaneckých mandátů.

Pod hranicí vstupu do sněmovny zůstávají Motoristé sobě s 3,2 % hlasů. Jejich podpora podle NMS klesá od dubna, přičemž negativně se prý na výsledku projevilo i trestní oznámení kvůli údajnému násilí Filipa Turka vůči bývalé partnerce, kterému europoslanec čelí.

Do sněmovny by se podle modelu nedostala ani Přísaha (3,2 %) ani SOCDEM (2,2 %).

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.

