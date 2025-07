Křik, fňukání, Dienstbier. „Skutečný důvod házení vidlí do Stačilo! je…“

Poté, co vedení Sociální demokracie (SOCDEM) v čele s Janou Maláčovou a Lubomírem Zaorálkem oznámilo, že se strana vrací k jednacímu stolu s hnutím Stačilo! a bude se snažit vyjednat účast na společné kandidátce, čelili přední činitelé SOCDEM kritice, že tímto krokem stranu pohřbívají, anebo že se spojují s komunisty podobně jako sociálnědemokratická strana v roce 1948.

Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 91% Věřím, že nebyly 5% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5251 lidí

Vycházeli články s titulky, že se SOCDEM Janě Maláčové rozpadá pod rukama, nebo že se strana drolí, protože z ní odchází řada osobností. Jenže skutečnost je podle našich informací jiná. Žádný rozpad SOCDEM se nekoná.

Redakce serveru ParlamentníListy.cz na základě svých dlouholetých kontaktů mezi regionálními politiky sociální demokracie zjišťovala nálady uvnitř strany. Z těchto neformálních rozhovorů plyne jediné.

Vše nasvědčuje tomu, že většina členů souhlasí s postupem stranického vedení, že jedinou možností jak nyní zajistit úspěch levicového programu SOCDEM, je spojit síly s hnutím Stačilo!. Takový postoj pochopitelně není stoprocentní, ale drtivá většina sociálních demokratů, s nimiž jsme hovořili, podporuje Janu Maláčovou.

Podle těchto hlasů se některá média snaží veřejnosti namluvit, že volební spojenectví Sociální demokracie se Stačilo! bude kontraproduktivní, že je to zrada myšlenek nebo programu SOCDEM. Není to prý nic jiného, než snaha o oslabení levice ve volbách.

A úvahy údajných analytiků, že to může některé voliče odradit? Námi oslovení sociální demokraté zdůrazňovali, že bez tohoto spojenectví by získali maximálně jedno nebo dvě procenta a zůstali by druhé volební období mimo Poslaneckou sněmovnu, a že právě to by pro stranu bylo smrtící. Spojenectví se Stačilo! je naopak vnímáno jako první krok k resuscitaci SOCDEM.

„Víte, velmi mě baví číst rady liberálních a pravicových komentátorů, kteří nám radí, co máme dělat. Jim na úspěchu SOCDEM nezáleží, naopak si přejí náš konec. Je zde legitimní levicové hnutí, které má šanci na úspěch ve volbách v situaci, kdy levice je naprosto zdevastovaná a obyčejných pracujících se nikdo pořádně nezastává. Fialova vláda na ně otevřeně kašle a parlamentní opozici tato témata příliš nezajímají. Země potřebuje silnou formaci, která bude tradiční levicová témata hájit, a jestliže máme možnost k tomu přispět, neexistuje rozumný důvod, proč se Stačilo! nespolupracovat,“ popsal redakci člen SOCDEM.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Lubomír Zaorálek SOCDEM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Napříč stranou hodně rezonují odchody některých známých členů SOCDEM. Spíše se ale jedná o pozitivní emoce vyvolané těmito odchody, než naopak.

„Vlastně nemusíte dělat žádné velké analýzy. O tom, že Maláčová se Zaorálkem rozhodli s výraznou podporou vedení strany správně, svědčí jediné. Křik a fňukání lidí jako Dienstbier, Ota Novotný a další. Tahle progresivistická skupinka je ve skutečnosti parta hrobařů Sociální demokracie, oni ji přivedli tam, kde nyní je. Lidé jako Poche, Petříček a jim podobní. Nikdy to nebyli sociální demokraté. Poche nebyl vůbec nic, tomu šlo jen o vlastní prospěch. Takže pokud dneska tihle odcházejí a nadávají Maláčové, co že to provedla, můžeme slavit. Strana prošla očistou, skvělá zprávy,“ podotýká jiný člen SOCDEM, který stále působí v rámci státní správy.

ParlamentníListy.cz požádaly o komentář také bývalého prvního místopředsedu soc. dem. strany a někdejšího dlouholetého hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Podle něho není na současném vývoji jeho bývalé strany nic tragického, a už vůbec prý nejsou tragické odchody některých mediálně protežovaných členů.

„Ten proces samozřejmě sleduji, i přesto, že v politice už působím jinde a sociálním demokratem jsem zůstal srdcem, nikoli stranickou průkazkou. Je mi líto, co se děje se současnou SOCDEM. Tleskám odchodu ‚oranžové TOP 09‘, ale zároveň říkám, že se tahle parta s vývojem Sociální demokracie nesmíří a bude nadále házet Janě Maláčové a Lubošovi Zaorálkovi klacky pod nohy,“ sděluje Michal Hašek.

Ohlášený konec členství v sociální demokracii ze strany Jiřího Dienstbiera a podobně ideově naladěných osob vidí pozitivně. „Domnívám se, že části této party už nešlo ani o program ani o voliče, ale o zůstatkovou hodnotu majetku sociální demokracie. V těchto odchodech ze strany nevidím žádnou tragédii. Odešla oranžová TO 09, ale bohužel neodešla celá. Navíc i ti, kteří odešli, budou Sociální demokracii dál škodit. Jejich cílem je nadále snižovat potenciál SOCDEM, která se chce zachránit. Jak jsem už uvedl, tito lidé ve straně nezůstávali proto, aby pracovali na nových voličích a vyšších preferencích, ale proto, že očekávali konec SOCDEM a skutečnost, že Lidový dům pořád nabízí miliardový majetek,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Michal Hašek, který nyní působí ve straně PRO Jindřicha Rajchla.

JUDr. Michal Hašek PRO



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Společný volební postup levicových politických uskupení od počátku podporuje i bývalý prezident, premiér a úspěšný předseda Sociální demokracie Miloš Zeman. V uplynulých měsících se pokoušel přispět k tomu, aby se Jana Maláčová s Kateřinou Konečnou domluvily.

Když se koncem loňského roku zdálo, že spolupráce se nejspíš konat nebude, Zeman byl zklamán, a to i v osobní rovině vůči oběma jmenovaným političkám. Změnu a opětovné jednání proto velmi ocenil.

Podle bývalého sociálnědemokratického premiéra nedává smysl, aby strany balancující na pětiprocentní hraně, kterou je nutno překročit pro vstup do Poslanecké sněmovny, kandidovaly samostatně a aby tříštily síly s minimální šanci na úspěch.

„Spojenectví Sociální demokracie s hnutím Stačilo! považuji za rozumné, protože v opačném případě by tu bylo riziko, že se obě nebo nejméně jedna z těchto stran nedostane do sněmovny. Nezapomeňte, že před čtyřmi lety propadl milion hlasů, a to převážně levicových voličů. Toto spojenectví vítám,” řekl pro ParlamentníListy.cz bývalý prezident Miloš Zeman.