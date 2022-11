„Prolhané pr*se.“ Válka kolem Středuly se zvrhla. Proč?

Kandidát na prezidenta a současný odborový předák Josef Středula se v jednom z rozhovorů vyjádřil k absenci svého vysokoškolského vzdělání. Podle jeho slov by studium finančně zatížilo rodiče, kteří si to nemohli dovolit. Reakce na jeho vysvětlení byly různorodé. Padla i slova o líném papaláši, prolhaných prasatech a na adresu Apoleny Rychlíkové i přirovnání k dezorientované aktivistce. Vše od novináře Tomáše Etzlera. Objevilo se ale i srovnání. Raději Středulu bez VŠ, než Etzlera s VŠ.

„Nejsem přesvědčen, že by to rodiče zvládli,“ začal s vysvětlením toho, že nešel po maturitě na vysokou školu Josef Středula.

Následně popsal situaci v rodině, kde vyrůstal s dvěma bratry a otec musel mít dvě zaměstnání, aby rodinu uživil.

„Rozhodl jsem se jít do zaměstnání, abych své rodiče finančně nezatěžoval,“ zakončil svůj coming out ohledně vzdělání Středula.

Nemám vysokou školu. To asi víte. Proč? Tady je moje upřimná odpověď. pic.twitter.com/19p0ze8nf2 — Josef Středula (@JStredula) November 12, 2022

Jeho slova spustila vlnu reakcí, z nichž některé vyjadřovaly pochopení pro jeho konání, jiné zase naopak.

Ze všech těchto diskuzí ale vyčnívá názor novináře Tomáše Etzlera. Ten je známý svými kontroverzními výroky, kdy např. požadoval, aby voliči vybraných stran nemohli mít děti.

„Komu já bych nepovolil vstupovat do manželských svazků, ale hlavně plodit děti, jsou členové a voliči SPD, Trikolory, KSČM a Volného bloku. Bez ohledu na jejich sexuální orientaci,“ napsal Tomáš Etzler doslova. Psali jsme ZDE.

„Líný papaláš,“ označil Etzler Středulu hned úvodem svojí reakce.

Líný papaláš.

5 měsíců před maturitou se mi v '81 narodil Lukáš. 14 dní po tom mi zemřel táta. S ženou-spolužačkou jsme se dostali na VŠ. Máma a její rodiče nám za komoušů moc pomoct nemohli. Během studia jsem pracoval noční na koksovně a šamotárně. Oba jsme VŠ dostudovali. https://t.co/vbcQGL4ZYE — Tomas Etzler (@tvtomas) November 12, 2022

„5 měsíců před maturitou se mi v '81 narodil Lukáš. 14 dní po tom mi zemřel táta. S ženou-spolužačkou jsme se dostali na VŠ. Máma a její rodiče nám za komoušů moc pomoct nemohli. Během studia jsem pracoval noční na koksovně a šamotárně. Oba jsme VŠ dostudovali,“ popsal dál podmínky, za kterých se jemu i jeho ženě vystudovat podařilo a které podle uvedeného opravdu nebyly lehké.

Na jeho příspěvek ale reagoval diskutér, který mu připomněl, že by měl respektovat rozhodnutí druhých.

„Respektovat životní rozhodnutí druhých je pro vás asi příliš těžké. Doufám, že půjdete vysvětlit žákům maturitního ročníku, kteří nechtějí pokračovat na VŠ, že jsou všichni jen líní,“ okomentoval Etzlerova slova.

Ne, alibistické výmluvy prolhaných prasat jsou pro mně těžké respektovat. S žáky maturitního věku mluvím často. Vysoká škola není k životu nebo úspěchu důležitá. Je mi jedno, jestli se mladí vrhnou do života s VŠ nebo bez ní. Jen ať se mají dobře. Ale lhaní Středuly je k zblití. — Tomas Etzler (@tvtomas) November 12, 2022

Etzler se ale ohradil, že to není o respektování rozhodnutí druhých, ale o výmluvách.

„Ne, alibistické výmluvy prolhaných prasat jsou pro mě těžké respektovat,“ odpověděl vulgárně a pokračoval.

„S žáky maturitního věku mluvím často. Vysoká škola není k životu nebo úspěchu důležitá. Je mi jedno, jestli se mladí vrhnou do života s VŠ nebo bez ní. Jen ať se mají dobře. Ale lhaní Středuly je k zblití,“ uzavřel diskuzi.

Na jiném místě se ale do Etzlera pustila také novinářka a aktivistka Apolena Rychlíková, která poukázala i na to, že Etzler nevolí slova vhodná pro novináře a poukázala na jeho odpovědnost za úroveň debaty.

Co je mi do toho???? To si děláte srandu? No, třeba to, že tahle figurka je veřejně činnou osobou. Nebo to, že kandiduje na prezidenta. Nikdy jsem se k tomu nevyjádřil, ale Vy jste skutečně dezorientovaná aktivistka, a ne novinářka. — Tomas Etzler (@tvtomas) November 13, 2022

„Tomáši, co je Vám do toho? Proč tu JS urážíte? Jste novinář, nesete odpovědnost za úroveň debaty a chováte se jako naprostý hulvát. Tohle škodí celé naší profesi, opravdu. Mrzí mě to.“

Rozjetý Etzler se ale už nedal zastavit.

„Co je mi do toho???? To si děláte srandu? No, třeba to, že tahle figurka je veřejně činnou osobou. Nebo to, že kandiduje na prezidenta,“ vysvětlil Rychlíkové svoji motivaci a pokračoval osobní invektivou.

„Nikdy jsem se k tomu nevyjádřil, ale Vy jste skutečně dezorientovaná aktivistka, a ne novinářka.“

Rychlíková pak na svém Twitteru shrnula svůj dojem z debaty s Etzlerem s tím, že spousta lidí VŠ nemá z různých důvodů a v odbornosti jim to nebrání.

„Urážet někoho, že vejšku nemá a nadávat mu (v dalším z tweetů) do prasat, to má být cesta, jak někoho kritizovat, navíc za úplně legitimní věc? Znám spousty lidí, kteří vysokou nemají, neměli na to podmínky, chtěli třeba pracovat, včetně mýho táty (ten na VŠ nyní učí). Co to je?“

100% souhlas. U člověka nad 40 je v průmyslu i v politice podstatnější, co umí, než papír z VŠ. Mnozí z úspěšných dokonce zvolili strategii "co nejdřív podnikat, VŠ až dle potřeby".

Konkrétně: Každý personalista by na řídící pozici upřednostnil Středulu bez VŠ před Etzlerem s VŠ. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) November 14, 2022

Zastání našla i u bývalého člena vládního týmu Pirátské strany, právníka a pedagoga Ondřeje Dostála.

„100% souhlas. U člověka nad 40 je v průmyslu i v politice podstatnější, co umí, než papír z VŠ. Mnozí z úspěšných dokonce zvolili strategii ,co nejdřív podnikat, VŠ až dle potřeby',“ napsal Dostál a přidal konkrétní příklad pro svoje tvrzení, který Tomáše Etzlera určitě nepotěšil.

„Konkrétně: Každý personalista by na řídící pozici upřednostnil Středulu bez VŠ před Etzlerem s VŠ.“

Dodejme, že volby prezidenta České republiky se uskuteční v lednu příštího roku. Volí se ve dvou kolech. V prvním dávají voliči hlasy svému favoritovi a ve druhém jednomu ze dvou kandidátů, kteří obdrží v kole prvním největší počet hlasů.

