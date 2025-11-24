Nechci slevu zadarmo. Radnice přiděluje byty, ale musíte jí dát dar

Na první pohled je to obyčejný inzerát menšího obecního bytu, jakých se nabízí mnoho. Vybavení je jednoduché, ale v dobrém stavu a poměrně nové. Stěny i podlahy jsou ve skvělém stavu. Stačí si přivézt nábytek a noví nájemci mohou začít bydlet. Čakovický byt s dispozicí 3+1 o rozloze 54 metrů čtverečních se nachází v ulici U párníků, zhruba 15 kilometrů od centra Prahy. Na Václavském náměstí jste vlakem a MHD za 45 minut. Je v prvním patře a jeho jedinou drobnou nevýhodou je, že v domě není výtah. K bytu náleží také sklep o rozloze 10,3 m². Za to všechno chce Městská část Praha-Čakovice příznivých 12 323 korun měsíčně plus zálohy na služby za dvě osoby ve výši 5 790 korun a také zatím neurčenou zálohu na elektřinu. Celkové měsíční náklady na bydlení můžeme odhadnout na 19 tisíc až 20 tisíc korun. To zní v dnešních poměrech jako velmi výhodná nabídka. Do chvíle, než se bydleníchtivý zájemce v inzerátu dočte o další podmínce městské části, která byt znatelně prodraží.
„Nájemní smlouva bude uzavřena s vítězem výběrového řízení, který nabídne nejvyšší částku formou peněžitého daru Městské části Čakovice, minimálně však částku ve výši 150 000 Kč,“ píše realitní makléř Jan Vesecký z realitní kanceláře Vesecký, který poskytuje městské části v této věci výhradní zastoupení. Od úspěšného zájemce vyinkasuje tento realitní makléř provizi ve výši 36 300 korun. Nejštědřejší sponzor sice dostane možnost podepsat nájemní smlouvu, ale Čakovice dražiteli nenabídnou luxus smlouvy na neurčito: „Délka trvání nájemní smlouvy bude na 1 rok s následnou možností prodloužení, a to opakovaně (garantováno ve znění nájemní smlouvy). Předpokládaný počátek nájmu je od 1. 2. 2026.“ Sečteno a podtrženo, zájemce zaplatí skoro 200 tisíc ještě před tím, než začne bydlet. A nemá vůbec žádnou záruku, že za rok dostane novou smlouvu. Městská část může za rok s klidným svědomím vypsat nové výběrové řízení a chtít nový sponzorský dar.
Sponzorský dar i v minimální stanovené výši rozpočten na měsíce činí 12 500 korun, takže převyšuje oficiální nájemné 12 323 korun. Taková nabídka bydlení může znevýhodňovat a odrazovat chudší zájemce. Ale pomůže Čakovicím, které mají 11 500 obyvatel a roční rozpočet 220 milionů korun. Starostou městské části je Jiří Vintiška z ODS. Komunální volby tu vyhrálo hnutí Společně pro Čakovice, které sdružuje politiky ODS a TOP 09.
Pravidla bytové politiky obcí by měla být transparentní, srozumitelná a nediskriminační. Je na každé obci, jak těmto rámcovým požadavkům vyhoví. Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 35 stanovuje, že obce mají povinnost uspokojovat potřebu bydlení pro své občany. Rovnost občanů na základě sociálního postavení a dalších kritérií upravuje Antidiskriminační zákon. Redakce ParlamentníchListů.cz se na bytovou politiku Čakovic zeptala starosty Jiřího Vintišky (ODS), ale i všech členů rady a opozičních zastupitelů. Odpověď jsme obdrželi pouze od starosty. „Městská část přiděluje aktuálně byty ve třech kategoriích. Sociální, služební a nejvyšší nabídce formou soutěže. Jde o běžný postup, jak i jiné městské části přidělují byty,“ brání starosta postup Čakovic. Legálnost metody bytů mu posvětila najatá advokátní kancelář. Vintiška se dále odvolává na to, že obdobně se byty soutěží i v Praze 8, 10, 14 a jinde.
„Na všechny výše uvedené byty (kategorie přídělů) je poskytováno dostupné nájemné ve výši nižší než 50 % tržní ceny (sleva na nájmu je tak v řádu 100 tis.–200 tis. Kč ročně, dle velikosti bytu). Z toho přibližně vychází i minimální výše daru. Dá se tedy zjednodušit tak, že při této výši daru je první nájem tržní a další roky za cenu dostupného bydlení. Tento typ nabídky je dostupný všem zájemcům, kteří splňují podmínky v daném výběrovém řízení,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Jiří Vintiška. Výtěžky z darů městské části podle něj putují na opravy stávajícího bytového a nebytového fondu. Do programu „nejvyšší nabídky“ Čakovice zařazují byty v dobrém stavu. „Výtěžek poslouží např. také na opravy těch bytů, které jsou pak poskytovány v programu sociálního bydlení nebo jako služební byty (zejména učitelé),“ sdělil ParlamentnímListům.cz starosta Prahy-Čakovic Jiří Vintiška. Redakce ParlamentníchListů.cz prověřila nabídku bytů podobné velikosti v Čakovicích. Byty podobné velikosti se pronajímají za 20 tisíc až 25 tisíc korun. Obecní byt je nabízen za 12 323 korun a dalších 12 500 korun činí minimání sponzorský dar rozpočítaný na měsíce.
Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila ombudsmana Stanislava Křečka. Ten připomněl, že obce zcela běžně soutěží své byty obálkovou nabídkou. Tomu se způsob hledání nejvyššího „sponzorského daru“ přibližuje. „Obec musí hospodařit s bytovým fondem s řádnou péčí, ale měli by dobrým způsobem zajišťovat i sociální pohled – pokud některé kvalitní byty nabídnou touto metodou, asi proti tomu nic není, ale musejí část bytů vyhradit na sociální funkci,“ řekl pro ParlamentníListy.cz ombudsman Stanislav Křeček. Požadovat sponzorský dar pro obec není nelegální. Pokud se tento způsob dražby bytů obcím osvědčí, v budoucnu na něj můžou zájemci o nové bydlení narážet stále častěji.
autor: Jan Novotný