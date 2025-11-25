Než Rusové demilitarizují a denacifikují Ukrajinu, objeví se jistě ještě mnoho americko-evropsko-ukrajinských mírových plánů, které budou mít jedno společné: Všechno to budou účty bez hostinského. V případě války na Ukrajině je totiž hostinským Vladimír Putin a co se domlouvá bez něj, má předem hodnotu vymlácené slámy.
Účtování bez hostinského je ale pokušení, kterému je zřejmě těžké odolat. Svědčí o tom řada aktivit, reálně odsouzených k nezdaru, přesto ale vehementně prosazovaných aktéry, co nemají sílu je prosadit. Nejnověji vidíme, jak se bez hostinského účtuje na mezinárodních konferencích o klimatu. Ta poslední, v Brazílii, ukázala, že hostinským nejsou ekologičtí aktivisté či klimatičtí alarmisté, nýbrž ropní producenti. Proto o odklonu od fosilích paliv není ve finální verzi prohlášení konference řeč.
Když sledujeme eurounijní posedlost elektromobilitou, a to, jak emisní normy a plánovaný zákaz spalovacích motorů úspěšně ruinují evropský automobilový průmysl, opět je důvodem účtování bez hostinského. V tomto případě jsou hostinským motoristé, kteří si elektrických aut nekupují tolik, aby se na nich dalo vydělat. Spousta peněz vyletěla oknem, přitom by bývalo stačilo zeptat se motoristů, čím chtějí jezdit.
Důvodem, proč se řeší pseudoproblémy, jako je humbuk kolem CO2, je nechuť a neschopnost řešit problémy skutečné. V řadě případů totiž na vyřešení problému, který lidem komplikuje život, nelze vydělat, kdežto téměř vždy lze vydělat na tom, čím se lidem život záměrně zkomplikuje. Co bez problémů funguje, představuje ušlý zisk, promarněnou příležitost někoho oškubat. Proto se pod záminkou modernizace vše komplikuje a současně zpoplatňuje s odkazem na vynaložené investice.
Vnutit lidem za úplatu něco, co nepotřebují, anebo zpoplatnit to, bez čeho se neobejdou a bylo to levné anebo zdarma, nikdy nevede ke zvýšení životní úrovně. Systém založený na privatizaci zisků a socializaci nákladů se zvyšováním životní úrovně nezabývá a nezdržuje. Omezuje se na akumulaci kapitálu, jejímž důsledkem je rostoucí nerovnost, protože peníze, které ze systému mizí do kapes těch nejbohatších, je třeba do systému vybrat z kapes těch nejchudších. A protože se nejedná o perpetuum mobile, systém se zhroutí, jakmile jsou kapsy těch nejchudších prázdné.
Jak to souvisí s účtováním bez hostinského a kdo je v kapitalismu hostinským, který nakonec zkasíruje útratu? Dokud se stoluje, zdá se, že hostinským je kapitalista. Jakmile se hostina chýlí ke konci a rýsuje se účtování u snědeného krámu, pro kapitalisty se situace komplikuje. Pokud nechtějí, aby s nimi zúčtovali strávníci, co mají prázdné kapsy, a najednou jim sepne, proč to tak je, musejí se kapitalisté strávníků nějak šikovně zbavit. Za tím účelem se provozují války.
Je zvláštní, jak snadné je vyběhnout s lidmi, co mají prázdné kapsy anebo dokonce žijí na dluh. Když jim kapitalista za sebe podstrčí náhradního nepřítele a tváří se, že je s nimi na jedné lodi, sežerou to nemajetní i s navijákem. Těžko se hledá hloupější hostinský, než je válkychtivý, militantní plebs.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Ivan Hoffman