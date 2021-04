Hm. Jak to myslíte? Protažený obličej Tvarůžkové v mimořádném vysílání k ruským agentům

reklama

Politolog Jan Kubáček hned na úvod dostal dotaz, zda Česko nepodcenilo nebezpečí od ruských tajných služeb. „Problém České republiky je spíše to, že nepropojujeme informace.“ Podle Kubáčka máme řadu kvalitních lidí v tajných službách, ale jejich informace nedokážeme využít.

„S informacemi pracujeme velmi nárazově, často jsou předmětem politizace a politických kampaní,“ všiml si Kubáček. Často navíc tyto informace mícháme do vlastních starých bitev. „Chybí nám to, co mají pobaltské státy, nebo Dánsko či Velká Británie. Že informace jsou od toho, aby se vyhodnocovaly, a že státní zájem není předmětem politického boje.“ To je podle něj velký český nešvar, že politizujeme geopolitiku, a dokonce i zpravodajské informace.

Zuzanu Tvarůžkovou to zjevně nepotěšilo: „Promiňte, co myslíte tím, že se politizuje geopolitika? Ono to nejde oddělit, když tu vidíme chování některých politiků a k tomu podložené informace. Tak jak to myslíte?“ vyzvala Kubáčka k reparátu.

Kubáček zdůraznil slovo „racionálně“. Informace musíme vyhodnocovat s chladnou hlavou a dávat je do naší ekonomické diplomacie. V Česku je zvykem, že se zpravodajskými informacemi místo rozvědky a nejvyšších politiků pracují spíše novináři a děláme z toho předmět politiky – schůzí, pamfletových akcí, dokonce i volebního souboje.

„Řadu věcí vyzrazujeme. Už mnohokrát se stalo, že si naši spojenci stěžovali, že Česká republika je informační cedník.“ Právě proto, že se informace dostávaly ven, kam nepatří.

„Hm,“ protáhla obličej moderátorka a přešla raději k jinému tématu.

Jejímu trápení ale neměl být konec. Jako další host se jí připojil Tomio Okamura.

Když mu dramaticky popsala, co všechno se ve Vrběticích stalo, Okamura ji ujistil, že o případu ví, protože se nachází v jeho bývalém senátním obvodě.

„Budeme žádat důkazy,“ ujistil moderátorku. O věc se bude zajímat předseda bezpečnostního výboru z SPD Radek Koten, který prověří, do jaké míry jsou tato závažná obvinění opodstatněná. „Je třeba vše vyhodnotit, jak moc je to závažné,“ dodal Okamura. Moderátorka mu s posměchem namítla, že slova premiéra Babiše zněla dost závažně. A i prezident republiky to prý bere vážně.

„Než se k vám důkazy dostanou, tak to může nějakou dobu trvat. Ale jaká má být teď reakce ze strany České republiky?“ pobízela poslance. Není prý příliš mnoho zemí, jejichž tajné služby by čelily takovým podezřením.

„Chcete radši důkazy, nebo tvrdou reakci? Co je pro vás důležitější?“ položila otázku.

Okamura připomněl, že dnes je také ve světě velká bezpečnostní krize mezi Ruskem a USA. Hrozí válečný konflikt na Ukrajině, různé země si vypovídají diplomaty. „Já bych chtěl vyzvat Českou republiku a naši vládu, abychom jednali s rozvahou a chladnou hlavou. Válečný konflikt v Evropě nás může fatálně postihnout.“

Tvarůžková mu dala otevřeně najevo, že „konflikt v politicko-diplomatické úrovni“ ji nezajímá. Zásadní podle ní je „důvodné podezření, že tu jsou důstojníci GRU zapojeni do aktivit, které přinášejí smrt lidí, pane Okamuro“.

„Paní redaktorko, já vás znám dlouhá léta,“ reagoval Tomio Okamura. Důkazy je podle něj nutné předložit v Poslanecké sněmovně. A pokud se potvrdí, bude se jednat o teroristický útok, který je absolutně nepřípustný. Ale stále nelze vyloučit, že se obvinění nebudou zakládat na pravdě.

„Probíhá souboj mezi mocnostmi, a my bychom nebyli rádi, kdyby Česká republika byla do takových soubojů zatahována,“ dodal Okamura.

„Ale vy asi nebudete první, kdo se dozví detaily,“ poznamenala moderátorka. Teď by podle ní spíše Rusko mělo obvinění vyvracet. Okamura trvá na zásadě padni, komu padni. „Já nejsem ani proruský, ani proamerický, ani probruselský,“ ujistil. Jakékoliv vměšování cizí země je třeba odmítnout, a je jedno, jaké to bude.

