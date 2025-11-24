Až Milion chvilek spálí americkou vlajku. Keller o pátých kolonách

Každou chvíli o někom slyšíme, že je příslušníkem páté kolony. Tento termín se dnes používá pro označení jednotlivců či celých skupin, které pomáhají cizím mocnostem na úkor své vlastní země. Začíná to být už pomalu nepřehledné. Ne snad proto, že by u nás bylo tolik vlastizrádců, jako spíše kvůli tomu, že máme neobvyklé množství pátých kolon.
Zdaleka nejpočetnější je ta proruská. Člověk může do ní být totiž zařazen z nekonečného množství důvodů. Vůbec přitom nemusí být fanouškem Ruska či obdivovatelem Putina. Úplně postačí, když začne klást všetečné otázky. Je možné udolat Rusko silou a vyhnout se přitom nemoci z ozáření? Jak si vysvětlit, že jeden slovanský národ se stal smrtelnou hrozbou pro naše nejvyšší evropské hodnoty, zatímco jiný slovanský národ se stal jejich osvědčeným a spolehlivým štítem? Jak si to vysvětlit, jestliže víme, že oba zmíněné národy se liší snad jen mírou korupce a beztrestností oligarchů.
Do proruské páté kolony se ovšem můžeme spolehlivě zařadit, aniž bychom vůbec zmínili poměry na východ od nás. Úplně postačí projevit pochybnosti o kompetentnosti právě odcházející Fialovy vlády. Není vám jasné, proč měly být zrovna bitcoiny z kriminálního prostředí využity k financování projektů Ministerstva spravedlnosti? Nechápete, proč si ministr vnitra kvůli větší průhlednosti svého počínání opatřil šifrovaný telefon? Připouštíte, že se ministr zahraničních věcí pohybuje v diplomacii s elegancí poněkud přerostlého slona v porcelánu? Hned tady máme tři nezvratné důkazy o tom, do které z našich pátých kolon patříte.
Naštěstí stojí proti zlé promoskevské koloně hodná a ušlechtilá pátá kolona prokyjevská. Také do ní se lze zařadit poměrně snadno. Stačí dočista zapomenout na to, co se u nás mohlo ještě před několika málo lety otevřeně psát o hodně temných stínech skrytých pod dnešním štítem demokracie. K tomu je potřeba věřit, že na zlaté WC si může vydělat každá ukrajinská domácnost, pokud se jenom trochu snaží. A také je nutno zapomenout na drobné prohřešky, jichž se snad mohli dopustit někteří ze stoupenců jinak zcela dobráckého ukrajinského národního hrdiny. Petr Fiala jako promovaný historik o tom nechce nic vědět, tak proč by se v tom měl šťourat někdo jiný.
Ten, kdo by u nás snad hledal kliku proamerickou, hledal by marně. V Praze dnes Washington opravdu nemusí. Podle naší hlavy státu stojí v čele USA odporný člověk. A náš slon v porcelánu bytostně nesnáší slony, protože jsou symbolem amerických republikánů. Americká vláda je zbytečně opatrnická, americká armáda příliš bázlivá, americká diplomacie vyloženě chcimírovská. To všechno jsou věci, které naše kavárna neodpouští. Američané se toho prostě mají od nás ještě hodně co učit a měli by mít přitom na paměti, že naše trpělivost s nimi má svoje meze. Až Milion chvilek spálí na Staromáku první americkou vlajku, bude to jasný signál, že kavárnu teď už nic nezastaví.
No a potom tady máme ještě pátou kolonu probruselskou. Není to rozhodně tak, že by se v ní sešli všichni, kdo se nevyslovují pro zavedení referenda o vystoupení z Evropské unie. Jak vidíme z výsledků posledních parlamentních voleb, vystoupení z Evropské unie nepatří mezi priority českého voliče. Nepatří mezi ně i přesto, že toto prostředí se stává stále chaotičtějším a protismysluplnějším. Vždyť jaký smysl má tvrzení odstupujícího ministra Rakušana, podle něhož získáme výjimku z migračního paktu díky tomu, že jsme přijali množství migrantů z Ukrajiny, kteří nám, podle téhož ministra, vydělávají více, než kolik nás stojí. Takhle může vypadat snad jen dokonale zašifrované tvrzení.
Do probruselské páté kolony lze spolehlivě zařadit takové politiky, kteří se vyslovují pro zavedení eura a pro zrušení práva veta. Oba tyto kroky by nás definitivně zbavily i posledních zbytků jakési suverenity. V podstatě by učinily každé další parlamentní volby právě tak zbytečné, jako jsou volby senátní.
Jak vidno, pátých kolon máme na rozdávání. Chtělo by to možná nějakou kolonu aspoň trochu pročeskou. Dokud je tedy na něco takového v naší zemi ještě vůbec místo.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Jan Rychetský