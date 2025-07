Italský recept: 5 % na obranu? Tak do výdajů strčíme most

Klíčovým prvkem je projekt mostu přes Messinský průliv, který má za cenu 13,5 miliardy eur propojit pevninskou Itálii se Sicílií. Tento záměr, jak uvádějí zprávy italských médií a analýza serveru Politico, vyvolává bouřlivé diskuse, přičemž pravicoví politici ho obhajují jako strategický krok pro národní bezpečnost a ekonomický rozvoj, zatímco opozice ho kritizuje jako předražený a zbytečný.

Italská vláda navrhuje klasifikovat most přes Messinský průliv jako strategický vojenský projekt, aby ho mohla započítat do výdajů na obranu, které mají podle nových pravidel NATO dosáhnout 5 % HDP do roku 2035. Itálie, která v roce 2023 vynaložila na obranu pouze 1,49 % svého HDP, čelí tlaku na výrazné navýšení těchto prostředků. NATO umožňuje, aby až 1,5 % z cílových 5 % bylo vynakládáno na širší strategickou infrastrukturu, což zahrnuje projekty, jako je tento most, zatímco zbývajících 3,5 % musí být věnováno přímo na vojenské potřeby, jako jsou zbraně a jednotky.

uvedl Tajani a dodal, že most spadá do širší koncepce obrany. Ministr infrastruktury Matteo Salvini rovněž projekt obhajuje, zdůrazňujíc jeho význam pro vojenskou logistiku a regionální rozvoj. Vládní zpráva z dubna 2025 popisuje most jako klíčový pro mezinárodní bezpečnost, protože usnadní rychlý přesun těžkých vojenských vozidel, vojáků a zdrojů po silnici i železnici. Vicepremiér a ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že most má strategickou hodnotu pro NATO. „Abychom toho dosáhli, zaměříme se na infrastrukturu, která má i civilní využití, jako je most přes Messinskou úžinu, který spadá do konceptu obrany vzhledem k tomu, že Sicílie je platformou NATO,"

Politico označuje italský plán za „kreativní, spíše než praktický" a poukazuje na to, že klasifikace mostu jako vojenského aktiva může být vnímána jako pokus o obcházení přísných rozpočtových pravidel NATO. Podle zdrojů z italského ministerstva financí by taková klasifikace mohla usnadnit získání financí a překonat byrokratické překážky, které projekt v minulosti brzdily, včetně sporů s místními úřady ohledně environmentálních dopadů. Kritici však varují, že úspěch tohoto plánu závisí na souhlasu ostatních členů NATO, zejména Spojených států. Američtí představitelé podle zpráv na summitu NATO v Haagu reagovali na italský návrh spíše s pobavením než jednoznačnou podporou.

Itálie se snaží tímto způsobem nejen splnit cíle NATO, ale také přesvědčit domácí veřejnost, která je skeptická vůči vysokým výdajům na obranu, zejména v době, kdy země směřuje k rozpočtové kázni. Most by mohl být prezentován jako projekt, který přináší ekonomické výhody a zároveň posiluje bezpečnost.

Opozice, zejména populisté, plán ostře kritizuje. Giuseppe Antoci z Hnutí pěti hvězd označil projekt za „výsměch občanům a závazkům vůči NATO“ a varoval, že by mohl poškodit mezinárodní důvěryhodnost Itálie. Kritici, jako například Angelo Bonelli, poukazují na to, že most spojuje dva nejchudší italské regiony, Sicílii a Kalábrii, které trpí nedostatečnou infrastrukturou, špatnou zdravotní péčí a zastaralými dopravními sítěmi. Podle nich by investice měly směřovat do těchto základních potřeb, nikoli do „drahého a prakticky zbytečného“ projektu.

Ekologičtí aktivisté navíc varují před environmentálními dopady výstavby, zatímco analytici zpochybňují ekonomickou životaschopnost mostu, jehož náklady by mohly v průběhu let narůst. Přesto pravicoví politici, jako jsou Salvini a Tajani, trvají na tom, že most přinese tisíce pracovních míst a oživí ekonomiku jihu Itálie, zatímco posílí postavení země v NATO.

Nový cíl NATO, schválený na summitu v Haagu v červnu 2025, zvyšuje požadavek na obranné výdaje z 2 % na 5 % HDP do roku 2035, což představuje značnou výzvu pro země jako Itálie, které dosud patří mezi nejnižší přispěvatele v alianci. Tento cíl zahrnuje 3,5 % na přímé vojenské potřeby, jako jsou zbraně a jednotky, a 1,5 % na strategickou odolnost, což dává zemím určitou flexibilitu při zařazování infrastrukturních projektů. Italská vláda vidí v tomto rozdělení příležitost, jak využít most k naplnění svých závazků, aniž by musela výrazně zvyšovat přímé vojenské výdaje.

Podle premiérky Meloniové jsou nové cíle NATO dosažitelné, protože poskytují zemím flexibilitu v tom, jak je naplnit.