Lipavský do vlády? Obchod! A povinně se očkovat? Ne! Musím emigrovat... Václav Klaus bouřlivě vystoupil

reklama

V sobotu uplyne deset let od skonu Václava Havla, exprezident Klaus tak prozradil, co pro něj jeho osobnost znamenala: „Tak za prvé jsem Václava Havla znal už v době, kdy vy jste nebyl ještě na světě. My jsme spolu byli členové redakční rady měsíčníku Tvář. To byl takový literární časopis už v 60. letech. Párkrát jsme spolu v té době mluvili.

Václav Havel byl významnou osobností našich moderních dějin, to mu nikdo neodpáře,“ vzpomínal Klaus. „Když jsem pronášel několik smutečních projevů po jeho smrti, tak jsem se snažil tohle maximálně vystihnout, tehdy to každý pozitivně kvitoval,“ uvedl.

Původní zdroj ZDE

Následně v této souvislosti zmínil, co mu tehdy řekla Dagmar Havlová. „Nezapomenu nikdy, když mi po tom hlavním projevu řekla: ‚To vám nikdy nezapomenu, to, co hezkého jste tady říkal.‘ To je věc jedna. Že jsme se dívali na mnoho věcí soudobého světa velmi odlišným způsobem, je věc také známá. A já jsem to nikdy neskrýval. Názorově jsme byli velmi, velmi odlišní. Já jsem to respektoval, myslím, o kousek více než on,“ dodal.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na otázku, zda by chtěl také takové ovace po svém odchodu, řekl: „Já se tou svou osobičkou tolik nezabývám ve smyslu, aby mně šlo o to, co se o mně bude říkat za deset let,“ pousmál se, že takové ambice nemá.

Anketa Musíte v posledních týdnech šetřit na jídle? Ano 65% Zatím ne, ale bojím se, že budu muset 25% Ne 10% hlasovalo: 33715 lidí

Poté svou pozornost přesunul na dnešní jmenování nové vlády včetně ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), ke kterému má prezident Miloš Zeman veliké výhrady. Podle Klause tím naše země utrpí: „Myslím, že je to prohra českého národa, České republiky,“ komentoval jméno nového šéfa české diplomacie.

„Někdo takový... člověk antikvalifikovaný pro tuto funkci by nikdy neměl plnit významnou roli ministra zahraničí. Takže naše země prohrála, to jsem si stroprocentně jist,“ řekl na adresu nevzdělaného piráta Lipavského. „Nevím, čím byla vyvážena tahle akceptace pana Lipavského,“ kroutil hlavou Klaus.

Evidentní podle něj však je, že touto volbou utrpěl jak Fiala, tak Zeman. „Na Fialu se v obci pětikoalice kdekdo zlobí a na Zemana se zlobí jeho zarputilí fanoušci. Myslím, že zde došlo k obchodu, jehož podstata není známá,“ míní.

Psali jsme: Klaus ještě přidal. Lipavský? Raději ať nečte. Došlo i na sudetské Němce

Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 1% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 11893 lidí

„Proto píši teď větší text o inflaci, co s ní, jak ji zabrzdit a zastavit. Tak říkám, že si nedovedu představit, že by se ta pětikoalice mohla domluvit na strukturovaných škrtech toho rozpočtu. Jediné východisko jsou plošné škrty, na neplošných se v pětikoalici domluvit nemohou,“ míní.

Je skutečně inflace problém, který se dá v tuzemsku vyřešit českou politickou reprezentací, nebo je dovezená? „Pravda je někde uprostřed. Primárně je inflace domácím fenoménem. A to zejména v momentě, kdy si země udrží vlastní měnu, což je případ české koruny,“ zmínil, že nejsme účastníci měnové unie.

„Je úžasné, že svou měnu si stále držíme, proto je naprosto klíčové, co udělá naše vláda se svým deficitem státního rozpočtu, a to, jak se bude chovat centrální banka se svou měnovou politikou,“ doplnil.

Fotogalerie: - Fialova vláda bude

Co by radil občanům, jak se mají sami bránit inflaci? „Primárně bych jim dával radu 8. nebo 9. října, dával bych jim radu, koho mají volit. Boj s inflací měli občané řešit při volbách, dnes je pozdě,“ konstatoval s tím, že strany, které mohly pomoct, se v letošních volbách do Sněmovny nedostaly. „Že to dojde do tohoto okamžiku pak přece bylo každému přemýšlejícímu jasné,“ rozhodil rukama.

V Česku dál sílí debata o povinném očkování proti covidu, podle Klause jde o velký „omyl“: „Je to tragická chyba. Má to zůstat v rovině očkování doporučovaného, nebo volby. Nesmírně nás pobouřilo, když končící ministr zdravotnictví oznámil, že vydá vyhlášku o povinném očkování.

Přežil jsem první éru po pádu komunismu, tehdy do nás právníci bušili, že nic, co přikazujeme jednotlivým občanům, nemůže být v podzákonných normách, nemůže být výnosem vlády či ministerstva. Proto jsem jako předseda vlády zažíval přepis vyhlášky nebo jiné podzákonné normy do zákonů. Probůh, abychom něco přikazovali bez tohoto vyššího posvěcení Parlamentem.

Nicméně... je to tady. Teď vznikne nejkonfliktnější příkaz posledních let – povinné očkování, třeba lidí nad 60 let. Tak to se přikáže formou vyhlášky ministra zdravotnictví, který již brzy končí. To je naprostá zpupnost těch politiků,“ pozastavoval se Klaus.

Pokud by se to celé ujalo, vycestoval by nejraději ze země: „V takovém případě já budu muset emigrovat. Už jsem tolik nainvestoval do nesouhlasu s povinností očkování, že teď už musím na ten covid umřít, očkovat se nenechám,“ řekl Klaus.

Na přetřes přišly také události ze zahraničí. Angela Merkelová opustila budovu německého kancléřství. „Jak jsem s Merkelovou v mnohém nesouhlasil, tak alespoň byla čitelná, věděli jsme, co můžeme očekávat. Bez Merkelové bude hůř. Za tím si stojím. Když sledujeme první věci, které se tam dějí...“

Merkelová měla víc prožitků v komunismu a díky tomu chápala ten východní svět. Bez ní Německo bude více starým Německem, zejména vůči českým zájmům a vůči postavení České republiky v Evropě,“ obává se Klaus. Nová vláda Německa pod vedením kancléře Olafa Scholze, složená ze sociálních demokratů, Zelených a liberálů z FDP, se chce zaměřit na inovace, změnu a modernizaci.

Psali jsme: 90. léta a „havlistická“ ODS? Tohle tvrdit… To dnes je to jinak. Ivo Strejček musel reagovat Prezident není automat. Okamura podpořil Zemana Fridrichová zuří. Zeman dá PL rozhovor a nám ne? Nachytat politika. Řekla, jak se to dělá. Klaus měl svatou trpělivost Jedno uznat musím. Bez Angely bude hůř. Václav Klaus o novém Německu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama