Prchal rozdrtil kampaň SPOLU a vytáhl téma, které osloví miliony

Marketér Marek Prchal ve svém příspěvku začal kritikou hlavního argumentu vládní koalice vztahujícího se k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny. „Pokud koalice využívá jako hlavní argument katastrofický scénář, co vše se může stát po volbách, měl by se najít někdo, kdo by to hodil do čísel a nadraftoval pravděpodobnosti, že se tak stane. Např. referendum o setrvání ve strukturách EU a NATO ad. – podle mne pravděpodobnost 0 % – a tím stanovil váhu těchto argumentů,“ uvedl.
Vládní koalice podle jeho slov spoléhá na příliš jednoduché a emocionální kampaně, které se snaží vyvolat spíš strach než přinést racionální argumenty. „Třeba ten o zlé opozici je dost slabý a spíš emoční,“ pokračoval Prchal.
Ve svém komentáři připomněl, co odlišuje profesionálního šéfa kampaně od pouhého dodavatele frází. Zopakoval, že důležité jsou výsledky a konkrétní čísla, ne obecné apely. „Dobrého šéfa kampaně nezajímá účast ani ‚hlasy pro demokratické strany‘ ani ‚všeobecné dobro‘, ale výhradně jím dodané číslo počtu hlasů straně jeho. To je jeho úkol a ten jedině může ovlivnit a měl by ho reportovat. Pokud místo toho dodává kecy, tak to není jeho chyba, ale vina klienta,“ zdůraznil.
Negativní kampaň, která využívá vyhrocené slogany a podobizny soupeře, podle jeho slov paradoxně soupeři spíš pomáhá, než škodí. „Dát fotku soupeře na velkoplošný venkovní nosič v dramatickém ladění ‚Je to zločinec‘ není špatné, ale není to ani dobré, mrháme naším nakoupeným prostorem ve prospěch zobrazování soupeře, což bych tedy nedělal, neuměl bych se podívat klientovi do očí a tvrdit mu, že to tak má být,“ uvedl marketér.
Zmínil i svou zkušenost s tím, jak reaguje, když klient trvá na předem daných klišé. V takových případech by podle něj bylo lepší kampaň úplně opustit než plýtvat penězi a energiemi na neúčinnou komunikaci.
„Chtěl jsem původně říct něco o tom, že koalice má (bohužel) dost slabé hlavní argumenty (‚Nevolte ty druhé, jinak se stane něco strašného.‘) a zatím je nikdo nekvantifikoval z hlediska pravděpodobnosti jejich uskutečnění, ta je velmi nízká, čili kampaň jako celek spíše slabší,“ shrnul v hodnocení kampaně koalice.
Ve své úvaze představil také, jak by šlo kampaň změnit. Zmínil, že koaliční komunikace je příliš roztříštěná a jednotlivé strany nemají jasné sdělení. Podle něj by bylo vhodnější využít téma, které osloví miliony lidí v každodenním životě.
Jako nové potenciální téma pro kampaň zmiňuje „nové televizní poplatky“. To má podle něj obrovský emoční dopad na voliče, ještě větší než některé dosavadní motivy a dá se politicky velmi dobře využít.
autor: Natálie Brožovská