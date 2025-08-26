Prchal rozdrtil kampaň SPOLU a vytáhl téma, které osloví miliony

26.08.2025 21:07 | Monitoring

Marketingový specialista Marek Prchal, který dlouhodobě stál za kampaněmi hnutí ANO, se na síti X rozepsal o slabinách volební kampaně vládní koalice. Podle něj staví na katastrofických scénářích bez jasného vyčíslení pravděpodobnosti a jejich sdělení je spíše slabé. Přichází s návrhem nového silného tématu, které by mohlo v kampani sehrát klíčovou roli a rozhýbat emoce voličů.

Prchal rozdrtil kampaň SPOLU a vytáhl téma, které osloví miliony
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Prchal

Marketér Marek Prchal ve svém příspěvku začal kritikou hlavního argumentu vládní koalice vztahujícího se k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny. „Pokud koalice využívá jako hlavní argument katastrofický scénář, co vše se může stát po volbách, měl by se najít někdo, kdo by to hodil do čísel a nadraftoval pravděpodobnosti, že se tak stane. Např. referendum o setrvání ve strukturách EU a NATO ad. – podle mne pravděpodobnost 0 % – a tím stanovil váhu těchto argumentů,“ uvedl.

Vládní koalice podle jeho slov spoléhá na příliš jednoduché a emocionální kampaně, které se snaží vyvolat spíš strach než přinést racionální argumenty. „Třeba ten o zlé opozici je dost slabý a spíš emoční,“ pokračoval Prchal.

Ve svém komentáři připomněl, co odlišuje profesionálního šéfa kampaně od pouhého dodavatele frází. Zopakoval, že důležité jsou výsledky a konkrétní čísla, ne obecné apely. „Dobrého šéfa kampaně nezajímá účast ani ‚hlasy pro demokratické strany‘ ani ‚všeobecné dobro‘, ale výhradně jím dodané číslo počtu hlasů straně jeho. To je jeho úkol a ten jedině může ovlivnit a měl by ho reportovat. Pokud místo toho dodává kecy, tak to není jeho chyba, ale vina klienta,“ zdůraznil.

Psali jsme:

Negativní kampaň, která využívá vyhrocené slogany a podobizny soupeře, podle jeho slov paradoxně soupeři spíš pomáhá, než škodí. „Dát fotku soupeře na velkoplošný venkovní nosič v dramatickém ladění ‚Je to zločinec‘ není špatné, ale není to ani dobré, mrháme naším nakoupeným prostorem ve prospěch zobrazování soupeře, což bych tedy nedělal, neuměl bych se podívat klientovi do očí a tvrdit mu, že to tak má být,“ uvedl marketér.

Zmínil i svou zkušenost s tím, jak reaguje, když klient trvá na předem daných klišé. V takových případech by podle něj bylo lepší kampaň úplně opustit než plýtvat penězi a energiemi na neúčinnou komunikaci.

„Chtěl jsem původně říct něco o tom, že koalice má (bohužel) dost slabé hlavní argumenty (‚Nevolte ty druhé, jinak se stane něco strašného.‘) a zatím je nikdo nekvantifikoval z hlediska pravděpodobnosti jejich uskutečnění, ta je velmi nízká, čili kampaň jako celek spíše slabší,“ shrnul v hodnocení kampaně koalice.

Ve své úvaze představil také, jak by šlo kampaň změnit. Zmínil, že koaliční komunikace je příliš roztříštěná a jednotlivé strany nemají jasné sdělení. Podle něj by bylo vhodnější využít téma, které osloví miliony lidí v každodenním životě.

Jako nové potenciální téma pro kampaň zmiňuje „nové televizní poplatky“. To má podle něj obrovský emoční dopad na voliče, ještě větší než některé dosavadní motivy a dá se politicky velmi dobře využít.

 

 

Psali jsme:

Zahradil: Korespondenční volba - zbožné přání
Urážlivý volební útok na české důchodce potrestán
TOP pokrytectví? Díra ve snaze zhatit volby Okamurovi a STAČILO!
To je zlé. Šíří se čtyři roky starý obrázek Petra Fialy

 

Zdroje:

https://twitter.com/prchal/status/1960228235972612142?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kampaň , koalice , opozice , volby , x , Prchal , televizní poplatky

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte si, že volební kampaň vládní koalice je slabá?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Leynová

Vzhledem k tomu, že Leynová byla demokraticky zvolena většinou, myslíte, že když by skončila, že by byl zvolen někdo jiný, kdo by šel proti ní? Co když bude zvolen ještě někdo horší?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Seznamte se. Piráti nasadili „celebritu“. Veřejnost je v šoku

18:20 Seznamte se. Piráti nasadili „celebritu“. Veřejnost je v šoku

Že politické strany využívají v předvolební kampani celebrity, už asi nikoho nepřekvapí. SPOLU pomáh…